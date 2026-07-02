Ανθή Βισαλτίας: Το χωριό που βγάζει οργανοπαίκτες και διατηρεί ζωντανή την πολιτιστική του ταυτότητα

Από το Φιτόκιον της μεταπολεμικής απογραφής της ΕΛ.ΣΤΑΤ. έως τη σημερινή δημογραφική και πολιτιστική πραγματικότητα

Του Δημήτρη

Νάτσιου

Η Ανθή Σερρών αποτελεί έναν αγροτικό οικισμό με ιδιαίτερη ιστορική και κοινωνική διαδρομή, ο οποίος για πολλά χρόνια υπαγόταν διοικητικά στη Νιγρίτα. Η εξέλιξή της συνδέεται στενά με τις μεταπολεμικές διοικητικές μεταβολές, την αγροτική παραγωγή, τις μεταναστευτικές ροές αλλά και τη διαμόρφωση μιας τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας που παραμένει ζωντανή έως σήμερα.

Για πολλά χρόνια ανήκε διοικητικά στη Νιγρίτα. Απέκτησε την αυτοτέλειά της λίγο πριν το 1950 και στην πρώτη μεταπολεμική απογραφή το 1951 ήταν καταχωρημένη στους καταλόγους της ΕΛ.ΣΤΑΤ. με το παλιό της όνομα που ήταν Φιτόκιον.

Το αγρόκτημα της αριθμεί 5.000 στρέμματα και αρδεύεται από τον ΤΟΕΒ Φλαμπούρου. Η Ανθή αποτελεί αγροτικό χωριό σε μικρή απόσταση από την κωμόπολη της Νιγρίτας. Οι κάτοικοί της πάλεψαν με τη γη για να επιβιώσουν, καλλιεργώντας καλαμπόκι, βαμβάκι, τριφύλλι, ηλιόσπορο, ζαχαρότευτλα και βιομηχανική ντομάτα. Οι δύο τελευταίες καλλιέργειες δεν καλλιεργούνται εδώ και αρκετά χρόνια.

Πολλοί κάτοικοι του χωριού βρήκαν συμπληρωματικό εισόδημα στις οικοδομές, ενώ λίγο πριν το 1980 αρκετοί αναζήτησαν καλύτερη τύχη στην πρωτεύουσα και στην περιοχή του Αιγάλεω. Σύστησαν μάλιστα τον σύλλογο Απανταχού Ανθιωτών λίγο πριν το 1990, ο οποίος είχε δραστηριότητα για περίπου μία δεκαετία. Η Ανθή είναι ένα χωριό με μουσική παράδοση. Έχει αναδείξει οργανοπαίκτες (νταούλι και ζουρνά), ενώ και οι νεότερες γενιές έχουν ασχοληθεί με μουσικά όργανα.Η εκκλησία του χωριού είναι ο Άγιος Γεώργιος, όπου και γιορτάζεται το πανηγύρι που προσελκύει αρκετό κόσμο από την ευρύτερη περιοχή.

Εκπαιδευτική κοινότητα – Αθλητισμός – Πολιτισμός

Σήμερα στην Ανθή δεν λειτουργεί καμία σχολική μονάδα. Οι μαθητές όλων των βαθμίδων εξυπηρετούνται από τα σχολικά συγκροτήματα της Νιγρίτας. Στην Ανθή ωστόσο λειτουργεί το ΚΔΑΠ του Δήμου Βισαλτίας. Βραχύβια ήταν η παρουσία

του ποδοσφαιρικού συλλόγου του χωριού, που ιδρύθηκε το 1972 με την ονομασία «Ολυμπίας» Ανθής. Αγωνιζόταν στις μικρές κατηγορίες της ΕΠΣ Σερρών, ενώ η τελευταία του παρουσία σε διοργάνωση ήταν το 2003.

Ο πρόεδρος του χωριού Μηνάς Τζιόβας δήλωσε στο LionNews.gr ότι όλοι οι χωριανοί που υπηρέτησαν το χωριό από τη θέση του προέδρου κατέβαλλαν προσπάθειες για να δημιουργήσουν τις υποδομές που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής.

«Το άσχημο είναι ότι με την διοικητική οργάνωση των Σχεδίων Καποδίστριας και αργότερα Καλλικράτης η εξυπηρέτηση της καθημερινότητας όλων των χωριών υποβαθμίστηκε. Αυτό συνέβη και στο χωριό μας. Δεν υπάρχει προϋπολογισμός για κάθε χωριό και συνεπώς δεν μπορούν να γίνουν έργα που χρειάζονται τα χωριά μας» ανέφερε.

Το χωριό διαθέτει πολιτιστικό σύλλογο που ονομάζεται «Άγιος Γεώργιος» και αναπτύσσει αξιόλογη δράση. Ο πρόεδρος του συλλόγου Διονύσης Παρούσης δήλωσε στο LionNews.gr ότι, εκτός από την εθελοντική αιμοδοσία δύο φορές τον χρόνο, το άναμμα του δέντρου τα Χριστούγεννα και το έθιμο των Μπαμπουγέρων την Αποκριά, πραγματοποιείται και ο ετήσιος χορός στις 15 Αυγούστου.

«Έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια στον ετήσιο χορό μας να φέρνουμε σημαντικά καλλιτεχνικά ονόματα και η εκδήλωση να αποκτά άλλη αίγλη, ενώ παράλληλα να τονώνει οικονομικά το ταμείο μας για να μπορούμε να έχουμε έσοδα και να πραγματοποιούμε τις δράσεις μας όλο τον χρόνο», τόνισε ο πρόεδρος του συλλόγου.

Η πληθυσμιακή εικόνα της Ανθής

Στην πρώτη μεταπολεμική απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ., το 1951, το χωριό αριθμούσε 571 κατοίκους. Δέκα χρόνια αργότερα καταγράφηκε θεαματική άνοδος, με 814 κατοίκους. Το 1971 καταγράφεται ελαφρά πτώση, με 768 κατοίκους.

Το 1981 απογράφηκαν 669 κάτοικοι, το 1991 609 και το 2001 625. Το 2011 το χωριό μετρούσε 584 κατοίκους, ενώ στην τελευταία απογραφή απογράφηκαν 450 κάτοικοι. Σήμερα εκτιμάται ότι στην Ανθή ζουν λίγο λιγότεροι από 400 κάτοικοι.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, εκτός από αρκετούς κατοίκους της Ανθής που ζουν από το 1980 στην Αθήνα, ορισμένοι αναζήτησαν την τύχη τους την εποχή της μετανάστευσης στη Γερμανία και την Αυστραλία.