Ανοιχτό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων ΕΕΕ

ΔΥΠΑ (Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης) προσφέρει διάφορα προγράμματα για ανέργους, όπως επιδοτούμενη κατάρτιση και απασχόληση, προγράμματα επιχειρηματικότητας και επιδότηση για πρόσληψη ανέργων ανεξαρτήτου ηλικίας από επιχειρήσεις.

Ολοκληρωμένη δράση κατάρτισης και απασχόλησης ανέργων δικαιούχων Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και Αστέγων

Ωφελούμενοι

Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων της ΔΥΠΑ, δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) και Άστεγοι.

Δικαιούχοι

Ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα και δραστηριοποιούνται σε όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Διάρκεια

Η διάρκεια της κατάρτισης ορίζεται στις ογδόντα (80) ώρες και η διάρκεια της απασχόλησης στους δώδεκα (12) μήνες.

Επιχορήγηση

Η επιχορήγηση προς τις επιχειρήσεις ανέρχεται στο 100% του συνολικού κόστους (μισθός και εισφορές), δηλαδή 1.118 ευρώ μηνιαία (13.416 ευρώ συνολικά).

Εάν επιλέξει η επιχείρηση το καθεστώς κρατικής ενίσχυσης του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, η επιχορήγηση ανέρχεται στο 50% του συνολικού κόστους (μισθός και εισφορές).

Η επιχορήγηση περιλαμβάνει τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα και το Επίδομα Αδείας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

✓ Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω του gov.gr στη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/epikheirematike-drasterioteta/apaskholese-prosopikou/summetokhe-epikheireseon-ergodoton-se-programmata-katartises-anergon.

Αναλυτικές πληροφορίες βρίσκονται στην ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ:

https://www.dypa.gov.gr/anoikta-proghrammata

Ναταλία Ιωαννίδου