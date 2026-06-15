Αντώνης Μουντάκης: «Ο Περιφερειακός Τύπος έχει ακόμη πολλές ανάσες, αρκεί αυτοί που πρέπει να αναγνωρίσουν τον ρόλο και την χρησιμότητα του»

Στο «Media&MagazineDays 2026» ο Πρόεδρος και ο Ταμίας της Ε.Ι.Ε.Τ.τοπικα

Στην ημερίδα που διοργάνωσε η Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου (ΕΔΙΠΤ) την Πέμπτη 4 Ιουνίου, στα πλαίσια του τριημέρου «Media&MagazineDays 2026» και πραγματοποιήθηκε στο Καπνεργοστάσιο της Βουλής των Ελλήνων στην Αθήνα, συμμετείχε ο Πρόεδρος της ΕΙΕΤ κ. Αντώνης Μουντάκης.

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της ημερίδας παρουσιάστηκε νέα πανελλήνια έρευνα αναγνωσιμότητας για τον Περιφερειακό και Περιοδικό Τύπο, την οποία υλοποίησε η FocusBari και τα αποτελέσματα της οποίας προσέφεραν πολύτιμα συμπεράσματα για τη σχέση του κοινού με τις έντυπες εκδόσεις στη σύγχρονη εποχή.

Ο Πρόεδρος της Ε.Ι.Ε.Τ., συμμετέχοντας στο πάνελ με θέμα: «Εξέλιξη του περιεχομένου στα σύγχρονα media», ξεκίνησε την τοποθέτηση του αναφερόμενος στην έρευνα που παρουσιάστηκε η οποία, όπως τόνισε, «αποτυπώνει την δυναμική και την διαχρονική αξία του Περιφερειακού Τύπου που «επιμένει» να στέκεται όρθιος παρά τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια, ως απόρροια του αθέμιτου ανταγωνισμού».

Ο κ. Μουντάκης ανέφερε ακόμη ότι «η διεισδυτικότητα του Περιφερειακού Τύπου στις τοπικές κοινωνίες είναι γνωστή, ωστόσο οι περιφερειακές εφημερίδες δεν λαμβάνουν αυτά που δικαιούται τόσο από κρατικές διαφημίσεις, όσο και από τις κατά καιρούς στηρίξεις. Δεν συμμερίζομαι την αισιοδοξία που εξέφρασαν κάποιοι συνάδελφοι για την επικείμενη στήριξη, καθώς θεωρώ ότι για μια ακόμη φορά ο Περιφερειακός Τύπος δεν θα πάρει αυτά που του αναλογούν. Όμως αυτό δεν είναι ένα θέμα που πρέπει να συζητηθεί εδώ, ωστόσο είμαι υποχρεωμένος να εκφράσω τις επιφυλάξεις μου. Ο Περιφερειακός Τύπος έχει ακόμη πολλές ανάσες, αρκεί αυτοί που πρέπει να αναγνωρίσουν τον ρόλο και την χρησιμότητα του».

«Το συγκριτικό μας πλεονέκτημα»

«Εκεί όπου οι περιφερειακές εφημερίδες μπορούν να παραμείνουν ισχυρές», συνέχισε ο κ. Μουντάκης, «είναι η παραγωγή πρωτογενούς τοπικού περιεχομένου: δημοτικά και περιφερειακά θέματα, τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα, αγροτική ανάπτυξη, πολιτισμός και κοινωνικές δράσεις, τοπικός αθλητισμός. Ζητήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Ένα διεθνές μέσο ή μια πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να συνοψίσει μια είδηση, αλλά δύσκολα μπορεί να αντικαταστήσει τον δημοσιογράφο που βρίσκεται καθημερινά στην τοπική κοινωνία και γνωρίζει πρόσωπα, προβλήματα και ιδιαιτερότητες.

«Το έντυπο παραμένει, αλλά αλλάζει ρόλο»

Συνεχίζοντας ο Πρόεδρος της Ε.Ι.Ε.Τ., ανέφερε ότι «οι εφημερίδες του 2026 βρίσκονται σε μια νέα φάση εξέλιξης, όπου η τεχνητή νοημοσύνη, η εξατομίκευση και η πολυμεσική αφήγηση καθορίζουν το περιεχόμενο. Παρά τις τεχνολογικές αλλαγές, ο πυρήνας της δημοσιογραφίας παραμένει ο ίδιος: αξιόπιστη ενημέρωση, τεκμηρίωση και ουσιαστική σύνδεση με τον αναγνώστη. Το μέλλον δεν ανήκει απλώς στα ταχύτερα μέσα, αλλά σε εκείνα που μπορούν να συνδυάσουν καινοτομία και εμπιστοσύνη. Στην ερώτηση «αν μπορούν να επιβιώσουν οι περιφερειακές εφημερίδες σε αυτό το τοπίο;», η απάντηση είναι ναι, αλλά όχι με τον τρόπο που λειτουργούσαν πριν από δέκα ή είκοσι χρόνια. Οι περιφερειακές εφημερίδες βρίσκονται σήμερα μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα διαθέτουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα που τα μεγάλα εθνικά και διεθνή μέσα δύσκολα μπορούν να αντιγράψουν: τη στενή σχέση με την τοπική κοινωνία. Η επιβίωση προϋποθέτει τη μετατροπή της εφημερίδας σε ένα σύγχρονο τοπικό mediabrand: έντυπη έκδοση, ενημερωτική ιστοσελίδα, παρουσία στα κοινωνικά δίκτυα podcasts και βίντεο, ενημερωτικά newsletters».

Συμπέρασμα

Καταλήγοντας ο κ. Μουντάκης, υπογράμμισε: «Οι περιφερειακές εφημερίδες δεν απειλούνται επειδή είναι τοπικές. Απειλούνται όταν προσπαθούν να λειτουργήσουν με λογικές του παρελθόντος. Η επιβίωσή τους εξαρτάται από τη μετάβασή τους από το μοντέλο της «έντυπης εφημερίδας» στο μοντέλο του τοπικού οργανισμού ενημέρωσης και περιεχομένου. Όσες επενδύσουν στην ψηφιακή καινοτομία, στην τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο και κυρίως στην παραγωγή αξιόπιστου τοπικού ρεπορτάζ, όχι μόνο μπορούν να επιβιώσουν, αλλά και να αποκτήσουν έναν ακόμη πιο σημαντικό ρόλο στις κοινωνίες που υπηρετούν».

Στην ημερίδα παρευρέθηκε και ο Ταμίας της Ε.Ι.Ε.Τ. κ. Άγγελος Βασίλαινας.