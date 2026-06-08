«Αριστοτέλης» Βαλτερού: Τιμήθηκε ο Μ. Αλέξανδρος Βαλτερού του 1982

Γράφει ο

Δημήτρης Νάτσιος

Συγκίνηση, χαρά για τους παλαιμάχους του Μ. Αλεξάνδρου Βαλτερού που πρόσφεραν όμορφο θέαμα στους Σερραίους φιλάθλους

Το ποδόσφαιρο του Βαλτερού τιμήθηκε από τον πολιτιστικό-μορφωτικό σύλλογο Βαλτερού «Αριστοτέλης» τη Δευτέρα 1 Ιουνίου ημέρα του Αγίου Πνεύματος. Ειδικότερα επιλέχθηκε να βραβευτεί η ομάδα των περιόδων 1981-1982 και 1982-1983. Ήταν οι χρονιές που ο σύλλογος του Βαλτερού αναδείχθηκε πρωταθλητής νομού Σερρών κι αγωνίστηκε στη Δ΄ Εθνική. Βραβεύτηκαν επίσης ποδοσφαιριστές που ξεκίνησαν παίζοντας ποδόσφαιρο στην ομάδα του χωριού και στη συνέχεια μεταγράφηκαν σε μεγάλους συλλόγους.

Ο πρόεδρος του πολιτιστικού συλλόγου Πέτρος Νάτσιος αναφέρθηκε στη λαμπρή εκείνη περίοδο, όπου το Βαλτερό με ντόπιο ποδοσφαιρικό δυναμικό κατάφερε να υποσκελίσει σωματεία καταξιωμένα και με μεγαλύτερη οικονομική επιφάνεια. «Αυτό επιτεύχθηκε γιατί στο χωριό μας υπήρχε ομοψυχία κι αγάπη για το ποδόσφαιρο».

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο δήμαρχος Ηράκλειας Κλεάνθης Κοτσιακιαχίδης, ο γενικός γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας Νίκος Γκόγκας κι ο ποδοσφαιριστής Αντώνης Τομπουλίδης που δεν κατάγεται από το Βαλτερό, αλλά μεταγράφηκε σε αυτό από τη Θερμοπηγή.

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Σερρών Νάσος Παπαδόπουλος τίμησε με την παρουσία του την εκδήλωση και παρέλαβε το βραβείο εκ μέρους του τότε προπονητή του Μεγάλου Αλεξάνδρου Βαλτερού Γιώργου Αποστολίδη. Με την ίδια χαρά τίμησε με τη σειρά του την παραπάνω εκδήλωση και ο Παύλος Δημητρίου παλαίμαχος ποδοσφαιριστής του Πανσερραϊκού και της ΑΕΚ.

Μετά από πολλά χρόνια, οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές του Μέγα Αλέξανδρου Βαλτερού ξανασυναντήθηκαν και θυμήθηκαν όμορφες στιγμές, ανανέωσαν φιλίες και μοιράστηκαν αναμνήσεις από τα γήπεδα που τους ένωσαν, τιμώντας τη φιλία, την ιστορία και την αγάπη τους για το ποδόσφαιρο.

Μια συνάντηση γεμάτη συγκίνηση, χαμόγελα και σεβασμό στην κοινή τους πορεία. Τα χρόνια πέρασαν, οι αναμνήσεις όμως έμειναν ζωντανές. Οι ιστορίες από τα αποδυτήρια, οι αναμνήσεις από τους αγώνες και τα πειράγματα επέστρεψαν, αποδεικνύοντας πως ο χρόνος μπορεί να περάσει, αλλά δεν σβήνει όσα έζησαν μαζί μέσα και έξω από το γήπεδο.

Ιδιαίτερη συγκίνηση όμως υπήρξε όταν θυμήθηκαν και εκείνους του συμπαίκτες τους που έφυγαν πρόωρα από τη ζωή.

Οι παλαίμαχοι ποδοσφαιριστές συναντήθηκαν ξανά, όχι ως συμπαίκτες, αλλά ως φίλοι που μοιράστηκαν ένα σημαντικό κομμάτι της ζωής τους.

Ήταν μια βραδιά γεμάτη νοσταλγία, χαμόγελα και όμορφες αναμνήσεις.

Τα εδέσματα που προσφέρθηκαν στους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές ήταν από δύο παλαίμαχους συμπαίκτες τους που είναι παιδικοί φίλοι. Ελπίζουμε στο μέλλον να υπάρξουν και άλλες τέτοιες συναντήσεις.