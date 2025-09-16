Αυτά είναι τα 179 χωριά στο Ν. Σερρών όπου θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ

Συνολικά 179 χωριά του νομού Σερρών εντάσσονται στο μέτρο κατάργησης του ΕΝΦΙΑ για τις πρώτες κατοικίες σε χωριά με πληθυσμό κάτω από 1.500 κατοίκους

Τη μείωση του ΕΝΦΙΑ στο μισό από το 2026 και την πλήρη κατάργησή του από το 2027 για τις πρώτες κατοικίες σε χωριά με πληθυσμό κάτω από 1.500 κατοίκους, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο πρόκειται για ένα μέτρο που θα ωφελήσει 1.000.000 πολίτες έως το 2027 και αφορά 12.720 οικισμούς, από συνολικά 13.585, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα.

«ΕΝΦΙΑ μηδέν σε δύο χρόνια από τώρα για όποιον έχει πρώτη κατοικία σε οποιοδήποτε ελληνικό χωριό, οπουδήποτε στη χώρα», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

Ο νομός Σερρών, με τα περισσότερα χωριά σε όλη την Ελλάδα, θα ωφεληθεί σημαντικά, παρά το γεγονός ότι πολλά χωριά παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια εικόνα ερήμωσης. Ακολουθεί η λίστα με τα 179 χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών που εντάσσονται στο μέτρο.

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

-Άγιος Ιωάννης, 597

-Κάτω Μετόχιον, 135

-Κρίνος, 19

-Ξηρότοπος,105

-Ελαιών, 337

-Μαρμαράς, 3

-Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών, 37

-Χρυσοπηγή, 31

-Επτάμυλοι, 705

-Οινούσσα, 499

-Χιονοχώριον, 16

-Άνω Βροντού, 214

-Προβατάς, 829

-Αναγέννησις, 521

-Άνω Καμήλα, 543

-Βαμβακιά, 394

-Μητρούσιον, 1191

-Κάτω Μητρούσιον, 403

-Μονοκκλησιά,233

-Καλά Δένδρα, 964

-Κάτω Χριστός, 344

-Ορεινή, 577

-Αγία Ελένη, 359

-Αδελφικόν, 206

-Βαμβακούσσα,189

-Κάτω Καμήλα, 954

-Κουβούκλια, 216

-Κουμαριά, 274

-Κωνσταντινάτον, 268

-Πεπονιά, 329

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

-Δόμιρος, 109

-Μικρόν Σούλιον, 336

-Παλαιοκώμη, 1080

-Νέα Φυλή, 111

-Αμφίπολις,136

-Νέα Αμφίπολις, 28

-Μεσολακκιά, 9

-Νέα Μεσολακκιά, 298

-Νέα Κερδύλια, 447

-Ακτή Νέων Κερδυλίων, 23

-Λιμάνι, 0

-Λογκάρι, 19

-Συκιά, 15

-Νέα Μπάφρα, 566

-Ηλιοκώμη, 290

-Κορμίστα, 424

-Μονή Εικοσιφοινίσσης, 13

-Συμβολή, 158

-Άνω Συμβολή, 4

-Πρώτη, 909

-Αγγίστα, 211

-Κρηνίς, 429

ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

–Ανθή, 448

–Θερμά, 261

–Φλάμπουρον, 669

–Σιτοχώριον, 352

–Αχινός, 365

–Δάφνη, 241

–Ορέσκεια, 45

–Ζερβοχώριον, 75

–Λευκότοπος, 231

–Πατρίκιον, 219

–Χουμνικόν, 133

–Λαγκάδιον, 89

–Δημητρίτσιον, 631

–Αγία Παρασκευή, 382

–Άμπελοι, 340

–Βέργη, 548

–Λυγαριά, 182

–Νικόκλεια, 470

–Σησαμία, 332

–Τριανταφυλλιά, 430

–Μαυροθάλασσα, 1299

–Άγιος Δημήτριος, 212

–Αηδονοχώριον, 196

–Ευκαρπία, 421

–Ίβηρα, 466

–Καστανοχώριον, 92

–Τράγιλος, 418

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΑΠΠΑ

-Χρυσόν, 1004

-Άγιον Πνεύμα, 1030

-Δαφνούδιον, 428

-Εμμανουήλ Παππάς, 475

-Μέταλλα, 96

-Συκέα, 41

-Πεντάπολις, 772

-Τούμπα, 468

-Βαλτοτόπιον, 681

-Μεσοκώμη, 74

-Μονόβρυση, 488

-Νεοχώριον, 923

-Παραλίμνιον, 435

-Πεθελινός, 347

-Ψυχικόν, 662

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

-Σαρακατσαναίικον, 0

-Βαλτερόν, 869

-Δασοχώριον, 668

-Ψωμοτόπιον, 97

-Καρπερή, 580

-Κοίμησις, 1145

-Λιθότοπος, 526

-Λιμνοχώριον, 412

-Σιμών, 40

-Χρυσοχώραφα, τα 842

-Σκοτούσσα, 795

-Αμμουδιά, 668

-Γεφυρούδιον, 500

-Μελενικίτσιον, 371

-Νέα Τυρολόη, 437

-Παλαιόκαστρον, 478

-Στρυμονικόν, 947

-Ζευγολατιόν, 248

-Καλόκαστρον, 199

-Κεφαλοχώριον, 57

-Λιβαδοχώριον, 320

-Βαρικόν, 34

-Τριάς, 191

-Χείμαρρος, 530

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

-Άγιος Χριστόφορος, 136

-Αγριανή, 251

-Αναστασία, 199

-Γάζωρος, 914

-Δήμητρα, 219

-Δραβήσκος, 1108

-Θολός, 394

-Μαυρόλοφος, 395

-Μεσορράχη, 210

-Μύρκινος, 124

-Μυρρίνη, 77

-Νέα Πέτρα, 193

-Σφελινός, 181

-Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής, 0

-Αγιοχώριον, 148

-Σταθμός Λευκοθέας, 247

-Μανδήλιον, 41

-Σκοπιά, 83

-Σταθμός Αγγίστης, 108

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

-Θερμοπηγή, 121

-Κάτω Αμπέλια, 209

-Λουτρά, 0

-Σταθμός, 12

-Σχιστόλιθος, 18

-Φαιά Πέτρα, 63

-Βαμβακόφυτον, 824

-Καμαρωτόν, 325

-Στρυμονοχώριον, 315

-Χαροπόν, 784

-Χορτερόν, 507

-Άγκιστρον, 350

-Αχλαδοχώριον, 457

-Καρυδοχώριον, 58

-Καπνόφυτον, 128

-Ροδόπολις, 811

-Οδηγήτρια, 43

-Ανατολή, 100

-Θεοδώρειον, 59

-Παραπόταμος, 89

-Άνω Πορόια, 834

-Καστανούσσα, 507

-Καλοχώριον, 128

-Κάτω Πορόια, 412

-Σιδηροχώριον, 64

-Κερκίνη, 756

-Κορυφούδι, 20

-Μοναστηράκιον, 169

-Σταυροδρόμιον, 118

-Λιβαδιά, 444

-Μακρινίτσα, 143

-Νεοχώριον, 418

-Πλατανάκια, 408

-Ακριτοχώριον, 278

-Θρακικόν, 83

-Βυρώνεια, 575

-Άνω Βυρώνεια, 0

-Ομαλόν, 129

-Γόνιμον, 418

-Μανδράκιον, 214

-Μεγαλοχώριον, 515

-Προμαχών, 184