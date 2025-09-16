Τοπικά

Αυτά είναι τα 179 χωριά στο Ν. Σερρών όπου θα καταργηθεί ο ΕΝΦΙΑ

Γράφτηκε από:foni-visaltiasΑναρτήθηκε από:

Συνολικά 179 χωριά του νομού Σερρών εντάσσονται στο μέτρο κατάργησης του ΕΝΦΙΑ για τις πρώτες κατοικίες σε χωριά με πληθυσμό κάτω από 1.500 κατοίκους

Τη μείωση του ΕΝΦΙΑ στο μισό από το 2026 και την πλήρη κατάργησή του από το 2027 για τις πρώτες κατοικίες σε χωριά με πληθυσμό κάτω από 1.500 κατοίκους, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο πρόκειται για ένα μέτρο που θα ωφελήσει 1.000.000 πολίτες έως το 2027 και αφορά 12.720 οικισμούς, από συνολικά 13.585, τόσο στην ηπειρωτική όσο και στη νησιωτική Ελλάδα.

 

«ΕΝΦΙΑ μηδέν σε δύο χρόνια από τώρα για όποιον έχει πρώτη κατοικία σε οποιοδήποτε ελληνικό χωριό, οπουδήποτε στη χώρα», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

 

Ο νομός Σερρών, με τα περισσότερα χωριά σε όλη την Ελλάδα, θα ωφεληθεί σημαντικά, παρά το γεγονός ότι πολλά χωριά παρουσιάζουν τα τελευταία χρόνια εικόνα ερήμωσης. Ακολουθεί η λίστα με τα 179 χωριά της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών που εντάσσονται στο μέτρο.

 

Στάμτσης: Τα χωριά των Σερρών που μένουν εκτός ελάφρυνσης ΕΝΦΙΑ

 

Δείτε τον πίνακα με όλα τα χωριά στην Ελλάδα ellada xoria

 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

-Άγιος Ιωάννης, 597

-Κάτω Μετόχιον, 135

-Κρίνος, 19

-Ξηρότοπος,105

-Ελαιών, 337

-Μαρμαράς, 3

-Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερρών, 37

-Χρυσοπηγή, 31

-Επτάμυλοι, 705

-Οινούσσα, 499

-Χιονοχώριον, 16

-Άνω Βροντού, 214

-Προβατάς,  829

-Αναγέννησις, 521

-Άνω Καμήλα, 543

-Βαμβακιά, 394

-Μητρούσιον, 1191

-Κάτω Μητρούσιον, 403

-Μονοκκλησιά,233

-Καλά Δένδρα,  964

-Κάτω Χριστός, 344

-Ορεινή,  577

-Αγία Ελένη, 359

-Αδελφικόν, 206

-Βαμβακούσσα,189

-Κάτω Καμήλα, 954

-Κουβούκλια,  216

-Κουμαριά,  274

-Κωνσταντινάτον, 268

-Πεπονιά, 329

 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

-Δόμιρος, 109

-Μικρόν Σούλιον,  336

-Παλαιοκώμη, 1080

-Νέα Φυλή, 111

-Αμφίπολις,136

-Νέα Αμφίπολις,  28

-Μεσολακκιά,  9

-Νέα Μεσολακκιά,  298

-Νέα Κερδύλια,  447

-Ακτή Νέων Κερδυλίων,  23

-Λιμάνι,  0

-Λογκάρι,  19

-Συκιά, 15

-Νέα Μπάφρα,  566

-Ηλιοκώμη, 290

-Κορμίστα,  424

-Μονή Εικοσιφοινίσσης,  13

-Συμβολή,  158

-Άνω Συμβολή,  4

-Πρώτη,  909

-Αγγίστα,  211

-Κρηνίς,  429

 

ΔΗΜΟΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ

Ανθή,  448

Θερμά,  261

Φλάμπουρον,  669

Σιτοχώριον,  352

Αχινός,  365

Δάφνη,  241

Ορέσκεια,  45

Ζερβοχώριον,  75

Λευκότοπος,  231

Πατρίκιον,  219

Χουμνικόν, 133

Λαγκάδιον,  89

Δημητρίτσιον,  631

Αγία Παρασκευή,  382

Άμπελοι,  340

Βέργη,  548

Λυγαριά,  182

Νικόκλεια,  470

Σησαμία,  332

Τριανταφυλλιά,  430

Μαυροθάλασσα,  1299

Άγιος Δημήτριος,  212

Αηδονοχώριον,  196

Ευκαρπία,  421

Ίβηρα,  466

Καστανοχώριον,  92

Τράγιλος,  418

 

ΔΗΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΑΠΠΑ

-Χρυσόν,  1004

-Άγιον Πνεύμα,  1030

-Δαφνούδιον,  428

-Εμμανουήλ Παππάς,  475

-Μέταλλα,  96

-Συκέα, 41

-Πεντάπολις,  772

-Τούμπα,  468

-Βαλτοτόπιον,  681

-Μεσοκώμη,  74

-Μονόβρυση,  488

-Νεοχώριον,  923

-Παραλίμνιον,  435

-Πεθελινός,  347

-Ψυχικόν,  662

 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ

-Σαρακατσαναίικον,  0

-Βαλτερόν,  869

-Δασοχώριον,  668

-Ψωμοτόπιον,  97

-Καρπερή, 580

-Κοίμησις, 1145

-Λιθότοπος, 526

-Λιμνοχώριον,  412

-Σιμών, 40

-Χρυσοχώραφα, τα 842

-Σκοτούσσα,  795

-Αμμουδιά,  668

-Γεφυρούδιον,  500

-Μελενικίτσιον, 371

-Νέα Τυρολόη,  437

-Παλαιόκαστρον,  478

-Στρυμονικόν,  947

-Ζευγολατιόν,  248

-Καλόκαστρον,  199

-Κεφαλοχώριον,  57

-Λιβαδοχώριον,  320

-Βαρικόν,  34

-Τριάς,  191

-Χείμαρρος,  530

 

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

-Άγιος Χριστόφορος,  136

-Αγριανή,  251

-Αναστασία,  199

-Γάζωρος,  914

-Δήμητρα,  219

-Δραβήσκος,  1108

-Θολός,  394

-Μαυρόλοφος,  395

-Μεσορράχη,  210

-Μύρκινος,  124

-Μυρρίνη,  77

-Νέα Πέτρα,  193

-Σφελινός,  181

-Ιερά Μονή Αγίας Κυριακής,  0

-Αγιοχώριον,  148

-Σταθμός Λευκοθέας,  247

-Μανδήλιον,  41

-Σκοπιά,  83

-Σταθμός Αγγίστης,  108

 

ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

-Θερμοπηγή,  121

-Κάτω Αμπέλια,  209

-Λουτρά,  0

-Σταθμός,  12

-Σχιστόλιθος,  18

-Φαιά Πέτρα,  63

-Βαμβακόφυτον,  824

-Καμαρωτόν,  325

-Στρυμονοχώριον,  315

-Χαροπόν, 784

-Χορτερόν,  507

-Άγκιστρον,  350

-Αχλαδοχώριον,  457

-Καρυδοχώριον,  58

-Καπνόφυτον,  128

-Ροδόπολις, 811

-Οδηγήτρια,  43

-Ανατολή,  100

-Θεοδώρειον,  59

-Παραπόταμος,  89

-Άνω Πορόια,  834

-Καστανούσσα,  507

-Καλοχώριον,  128

-Κάτω Πορόια,  412

-Σιδηροχώριον,  64

-Κερκίνη,  756

-Κορυφούδι,  20

-Μοναστηράκιον,  169

-Σταυροδρόμιον,  118

-Λιβαδιά,  444

-Μακρινίτσα,  143

-Νεοχώριον,  418

-Πλατανάκια,  408

-Ακριτοχώριον,  278

-Θρακικόν, 83

-Βυρώνεια,  575

-Άνω Βυρώνεια, 0

-Ομαλόν,  129

-Γόνιμον,  418

-Μανδράκιον,  214

-Μεγαλοχώριον,  515

-Προμαχών,  184

 

Παρόμοια άρθρα

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου με εκπροσώπους των σερραϊκών ΜΜΕ

foni-visaltiasΤα σχόλια απενεργοποιήθηκαν

Απόσβεση τραπεζικής απαίτησης 202.979€ πέτυχε κτηνοτρόφος από τη Νιγρίτα

foni-visaltiasΤα σχόλια απενεργοποιήθηκαν

Διεθνής διάκριση για τον Γιάννη Ματακούδη στην Ολλανδία (pics)

foni-visaltiasΤα σχόλια απενεργοποιήθηκαν