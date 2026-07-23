Βέργη Βισαλτίας: To ιστορικό καπνοχώρι που…ψάχνει το μέλλον του!

Του Δημήτρη Νάτσιου

Η Βέργη Σερρών παρά τη δημογραφική συρρίκνωση κρατά ζωντανή την παράδοση και την ταυτότητα της σερραϊκής υπαίθρου

Η Βέργη Σερρών είναι ένα παλαιό καπνοχώρι της πρώην επαρχίας Βισαλτίας και ως οικισμός υφίσταται με αυτή την ονομασία από το 1927. Το παλιό της όνομα ήταν Κοπάτσι και στην απογραφή του Απριλίου του 1923 δέχθηκε 13 πρόσφυγες που ήρθαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο της ανταλλαγής των πληθυσμών. Οι καλύτερες δημογραφικές της επιδόσεις καταγράφηκαν από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. το 1971 με 1.203 κατοίκους και το 2001 με 1.279 κατοίκους.

Τα χρόνια της μετανάστευσης πολλοί κάτοικοι του χωριού αναζήτησαν την τύχη τους στη Θεσσαλονίκη και ορισμένοι στη Γερμανία. Πολλοί από αυτούς επισκέπτονταν το χωριό, ιδιαίτερα το καλοκαίρι. Όσο ζούσαν στο χωριό συγγενικά τους πρόσωπα, διατηρούσαν αυτούς τους δεσμούς. Με την πάροδο του χρόνου, όμως, οι δεσμοί αυτοί εξασθένησαν λόγω του βιολογικού κύκλου της ζωής.

Κλασσικό χωριό γηγενών η Βέργη

Κλασσικό χωριό γηγενών, με ελάχιστες οικογένειες άλλης καταγωγής, η Βέργη διανύει σήμερα μία παρακμιακή περίοδο, όπως και τα περισσότερα χωριά της σερραϊκής υπαίθρου. Μετά την εγκατάλειψη της καπνοκαλλιέργειας, ο παραγωγικός πληθυσμός έχει στραφεί στην ελαιοκαλλιέργεια και την αμυγδαλοκαλλιέργεια, ενώ τα τελευταία χρόνια καλλιεργούνται και καρυδιές. Παράλληλα, ορισμένοι κάτοικοι εργάζονται στην εταιρεία Fibran.

Στο χωριό παλαιότερα λειτουργούσε και αγροτικός συνεταιρισμός, ο οποίος εμπορευόταν αγροτικά εφόδια και γεωργικά φάρμακα. Για κάποιο διάστημα το κτήριο χρησιμοποιήθηκε ως Κέντρο Υποδοχής Αγροτικών Δηλώσεων.

Στη Βέργη εδώ και χρόνια δεν λειτουργεί καμία σχολική μονάδα. Νηπιαγωγείο, Δημοτικό και Γυμνάσιο, τα παιδιά υποχρεώνονται για τη φοίτησή τους να επισκέπτονται το γειτονικό Δημητρίτσι, ενώ για το Λύκειο μετακινούνται στην κωμόπολη της Νιγρίτας (σσ έδρα του Δήμου Βισαλτίας).

Λειτουργεί, όμως, Αγροτικό Ιατρείο, καλύπτοντας τις ανάγκες των ηλικιωμένων ατά το πλείστον κατοίκων.

Ο Αθλητισμός και ο πολιτισμός στη Βέργη

Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος του χωριού ονομάζεται Κοπατσιανός και ιδρύθηκε το 1975. Αγωνιζόταν κατά βάση στη Β΄ Κατηγορία της ΕΠΣ Σερρών. Η τελευταία παρουσία του σωματείου στις διοργανώσεις της ΕΠΣ Σερρών ήταν την αγωνιστική περίοδο 2013-2014.

Μοναδική θεσμική εκπροσώπηση αποτελεί σήμερα η παρουσία του Λαογραφικού Συλλόγου Βέργης, ο οποίος ιδρύθηκε το 2023. Ο σύλλογος διαθέτει χορευτικό τμήμα και προσπαθεί, μέσα από τη δράση του, να δώσει έναν τόνο ζωντάνιας στο χωριό. Αποτελεί τη συνέχεια του παλαιού Πολιτιστικού Συλλόγου, ο οποίος για κάποια χρόνια παρέμεινε ανενεργός.

Ο Αντιπρόεδρος του συλλόγου, Πασχάλης Αμπατζής, δηλώνει στο LionNews.gr ότι το πιο λυπηρό είναι πως δεν υπάρχουν στο χωριό νέοι άνθρωποι παραγωγικής ηλικίας, από 25 έως 40 ετών. Υπάρχουν κάποιες οικογένειες, με γονείς ηλικίας άνω των 45 ετών, που μεγαλώνουν τα παιδιά τους στην ελληνική επαρχία. Ο ίδιος είναι και πρόεδρος του Λαογραφικού Συλλόγου Βέργης.

Με το σχέδιο «Καποδίστριας» η Βέργη εντάχθηκε στον Δήμο Βισαλτίας και, από το 2010, με το σχέδιο «Καλλικράτης», ανήκει στον ομώνυμο Δήμο, με έδρα τη Νιγρίτα.

Η πληθυσμιακή πορεία της Βέργης

Το 1951, στην πρώτη μεταπολεμική απογραφή, η Βέργη είχε 896 κατοίκους. Το 1961 ο πληθυσμός αυξήθηκε σημαντικά και απογράφηκαν 1.168 κάτοικοι. Το 1971 παρατηρήθηκε μικρή άνοδος και απογράφηκαν 1.203 κάτοικοι. Το 1981 σημειώθηκε μικρή κάμψη, με τον πληθυσμό να ανέρχεται σε 1.155 κατοίκους. Το 1991 η Βέργη κατοικούνταν από 1.025 κατοίκους. Το 2001 παρατηρήθηκε νέα άνοδος και η ΕΛ.ΣΤΑΤ. κατέγραψε 1.279 κατοίκους. Η απογραφή του 2011 εμφάνισε το χωριό με πληθυσμό 699 κατοίκους, ενώ η τελευταία απογραφή δείχνει ότι η μείωση συνεχίζεται, καθώς απογράφηκαν 549 κάτοικοι.

Η Βέργη αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα χωριού της σερραϊκής υπαίθρου που γνώρισε σημαντική ανάπτυξη κατά τον 20ό αιώνα, αλλά σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες της δημογραφικής συρρίκνωσης και της εγκατάλειψης της ελληνικής περιφέρειας.

Παρά τις δυσκολίες, η διατήρηση της αγροτικής δραστηριότητας, η λειτουργία του Λαογραφικού Συλλόγου και η προσπάθεια των κατοίκων να κρατήσουν ζωντανή την ιστορία και την παράδοση του τόπου αποτελούν στοιχεία που διατηρούν την ταυτότητα και την ελπίδα για το μέλλον της Βέργης.