Τοπικά

Γενική Συνέλευση του Ορειβατικού Συλλόγου Νιγρίτας

Γράφτηκε από:foni-visaltiasΑναρτήθηκε από:

Ο Ορειβατικός Σύλλογος Νιγρίτας ενημερώνει τα μέλη να κακοποιηθούν οικονομικά για το έτος 2026 και τα καλεί στην Γενική Συνέλευση που  θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25/2/2026  στα γραφεία του συλλόγου με τα εξής θέματα.

Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής

Έκθεση πεπραγμένων του 2025

Οικονομικός απολογισμός του 2025

Απαλλαγή του Δ.Σ από κάθε ευθύνη

Έγκριση προϋπολογισμός του 2026

 

πεζοπορία για μικρούς και μεγάλους

Ορειβατικός Σύλλογος Νιγρίτας Ε.Ο.Σ ΝΙΓΡΙΤΑΣ την Κυριακή 18/1/26 πραγματοποίησε πεζοπορία για μικρούς και μεγάλους σε μονοπάτια στη γύρω περιοχή του καταφυγίου. Επιστρέφοντας από την διαδρομή μας απολαύσαμε ζεστό καφέ στο καταφύγιο του Συλλόγου το οποίο ήταν ανοιχτό για όλο τον κόσμο και παράμεινε ανοιχτό καθ΄ όλη την διάρκεια της ημέρας.

Ναταλία Ιωαννίδου

https://www.facebook.com/groups/eosnigritas

 

Παρόμοια άρθρα

«Συνεχίζουμε μαζί» στη SEREXPO 2025- Πραγματοποιήθηκε η πρώτη ενημερωτική συνάντηση για την επετειακή διοργάνωση

foni-visaltiasΤα σχόλια απενεργοποιήθηκαν

Βασίλης Τζανακάρης: Η λίμνη Αχινού και η μετατροπή της το 1936 σε εύφορη πεδιάδα

foni-visaltiasΤα σχόλια απενεργοποιήθηκαν

Συνεχείς επισκέψεις Βούλγαρων προσκυνητών στη Νιγρίτα

foni-visaltiasΤα σχόλια απενεργοποιήθηκαν