Γενική Συνέλευση του Ορειβατικού Συλλόγου Νιγρίτας

Ο Ορειβατικός Σύλλογος Νιγρίτας ενημερώνει τα μέλη να κακοποιηθούν οικονομικά για το έτος 2026 και τα καλεί στην Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 25/2/2026 στα γραφεία του συλλόγου με τα εξής θέματα.

Έκθεση εξελεγκτικής επιτροπής

Έκθεση πεπραγμένων του 2025

Οικονομικός απολογισμός του 2025

Απαλλαγή του Δ.Σ από κάθε ευθύνη

Έγκριση προϋπολογισμός του 2026

πεζοπορία για μικρούς και μεγάλους

Ορειβατικός Σύλλογος Νιγρίτας Ε.Ο.Σ ΝΙΓΡΙΤΑΣ την Κυριακή 18/1/26 πραγματοποίησε πεζοπορία για μικρούς και μεγάλους σε μονοπάτια στη γύρω περιοχή του καταφυγίου. Επιστρέφοντας από την διαδρομή μας απολαύσαμε ζεστό καφέ στο καταφύγιο του Συλλόγου το οποίο ήταν ανοιχτό για όλο τον κόσμο και παράμεινε ανοιχτό καθ΄ όλη την διάρκεια της ημέρας.

