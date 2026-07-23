Γενικό Νοσοκομείο Σερρών: Αλλαγή ωραρίου για τη χορήγηση αιματολογικών και μικροβιολογικών αποτελεσμάτων

Από 17 έως 24 Ιουλίου η εξυπηρέτηση στοΓενικό Νοσοκομείο Σερρών θα γίνεται μόνο από τις 10:30 έως τις 13:30

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών (ΓΝΣ) ενημερώνει τους πολίτες ότι, από τις 17 έως και τις 24 Ιουλίου 2026, η εξυπηρέτηση για τη χορήγηση μικροβιολογικών και αιματολογικών αποτελεσμάτων θα πραγματοποιείται με περιορισμένο ωράριο.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα αποτελέσματά τους καθημερινά από τις 10:30 έως τις 13:30.

Παράλληλα, το Νοσοκομείο υπενθυμίζει ότι οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται και ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας gov.gr, εξασφαλίζοντας μια εναλλακτική λύση εξυπηρέτησης και εκτός του ωραρίου λειτουργίας του αρμόδιου γραφείου.

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών καλεί τους πολίτες να αξιοποιούν τις διαθέσιμες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, προκειμένου να διευκολύνεται η εξυπηρέτησή τους. Αμαλία Ταμπουρή