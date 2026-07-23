Δήμος Βισαλτίας: Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ)

Το ΣΑΠ έχει βασικό στόχο την καταγραφή και τον προσδιορισμό των παρεμβάσεων για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου διαδρομών

Ο Δήμος Βισαλτίας, αντιλαμβανόμενος την ανάγκη επίλυσης ενός σημαντικού αριθμού προβλημάτων, που σχετίζονται άμεσα με την προσβασιμότητα των πολιτών, εκπονεί Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ), σύμφωνα με τον Ν. 4819/2021.

Το ΣΑΠ έχει ως βασικό στόχο την καταγραφή και τον προσδιορισμό των απαραίτητων παρεμβάσεων για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου διαδρομών, το οποίο θα παρέχει ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση στις βασικές κοινόχρηστες και κοινωφελείς υποδομές του Δήμου, σύμφωνα με την αρχή της «προσβάσιμης αλυσίδας».

Μέσω του ΣΑΠ εντοπίζονται τα κύρια σημεία που απαιτούν παρεμβάσεις, όπως βασικοί οδικοί άξονες, κοινόχρηστοι χώροι (πλατείες, πάρκα κ.ά.) και δημόσια κτήρια, με στόχο να γίνουν προσβάσιμα για όλους τους κατοίκους και επισκέπτες και ειδικότερα για όλα τα άτομα με αναπηρία και όλα τα εμποδιζόμενα άτομα (ηλικιωμένοι, εγκυμονούσες, κ.ά.). Οι προτάσεις του Σ.Α.Π. ενσωματώνονται σε άλλα στρατηγικά σχέδια και προγράμματα του Δήμου, υποστηρίζοντας συνολικά την ανάπτυξη του.

Στον παρακάτω χάρτη παρουσίασης του ΣΑΠ, οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για τις διαδρομές, τα δημόσια κτήρια, τους κοινόχρηστους χώρους καθώς και τους χώρους καταφυγής στους επιλεγμένους οικισμούς του Δήμου Βισαλτίας, για τους οποίους προτείνονται παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητάς τους.

https://www.google.com/maps/d/u/1/edit?mid=1R0mckCAAvfTVvSHqpB5zzorMTWdu5H4&usp=sharing

Επίσης, καλούνται να απαντήσουν στο παρακάτω ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από σύντομες ερωτήσεις σχετικά με τις μετακινήσεις εντός του Δήμου Βισαλτίας, τη διερεύνηση και αξιολόγηση των συνθηκών προσβασιμότητας στις υπάρχουσες υποδομές, καθώς και την καταγραφή της προσωπικής σας γνώμης.

Συγκεκριμένα, μπορείτε να σχολιάσετε ελεύθερα για την προσβασιμότητα στο Δήμο Βισαλτίας καθώς και να προτείνετε ιδέες ή οτιδήποτε άλλο σχετικό ζήτημα που θεωρείτε σημαντικό για την υποδομή των πεζών στο Δήμο.

Καλείστε λοιπόν να απαντήσετε στο παρακάτω ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλαμβάνει μια σειρά από σύντομες ερωτήσεις σχετικά με τις μετακινήσεις εντός του Δήμου Βισαλτίας, τη διερεύνηση και αξιολόγηση των συνθηκών προσβασιμότητας στις υπάρχουσες υποδομές, καθώς και την καταγραφή της προσωπικής σας γνώμης.

Συγκεκριμένα, μπορείτε να σχολιάσετε ελεύθερα για την προσβασιμότητα στο Δήμο Βισαλτίας καθώς και να προτείνετε ιδέες ή οτιδήποτε άλλο σχετικό ζήτημα, που θεωρείτε σημαντικό για την υποδομή των πεζών στο Δήμο.

https://forms.gle/osVBm1RQh8t4zEKfA

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 25 Ιουλίου 2026.

Ιορδάνης Ξανθόπουλος