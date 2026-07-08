Δήμος Βισαλτίας: Οι νέοι αντιδήμαρχοι μέχρι το τέλος του 2028

Με απόφαση της Δημάρχου Βισαλτίας ορίζονται οι νέοι Αντιδήμαρχοι του Δήμου Βισαλτίας με θητεία από 01/07/2026 έως 31/12/2028. Η κατανομή των αρμοδιοτήτων τους

Με απόφαση της Δημάρχου Βισαλτίας ορίστηκε η νέα σύνθεση των Αντιδημάρχων του Δήμου, με θητεία από 1η Ιουλίου 2026 έως 31 Δεκεμβρίου 2028. Η νέα διοικητική δομή περιλαμβάνει έμμισθες, μεικτές (καθ’ ύλην και κατά τόπον) αλλά και άμισθες θέσεις, με σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες σε κρίσιμους τομείς της δημοτικής λειτουργίας.

Έμμισθοι Αντιδήμαρχοι

–Απόστολο Ντόλκο (Διοικητικών, Οικονομικών & Αγροτικής Ανάπτυξης)

Διοικητικές υπηρεσίες (Ληξιαρχείο, Δημοτολόγιο, ΚΕΠ κ.α.), Οικονομική διαχείριση (Προϋπολογισμός, έγκριση δαπανών, έσοδα, δημοτική περιουσία). Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και χρηματοδοτήσεων, Έκδοση αδειών καταστημάτων/επιχειρήσεων και λειτουργία λαϊκών αγορών. Ευθύνη για δάση, βοσκοτόπια και διαχείριση υδάτινων πόρων.

–Σάγκοβιτς Αλέξανδρος (Υποδομών & Τεχνικών Έργων)

Εποπτεία Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας (μελέτες, επίβλεψη και εκτέλεση έργων). Συντήρηση αγροτικής, δημοτικής και επαρχιακής οδοποιίας. Επισκευές, συντήρηση και επεκτάσεις του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού.

–Σαμαράς Μιλτιάδης (Καθημερινότητας & Αδέσποτων Ζώων)

Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων, αποκομιδή και διαχείριση απορριμμάτων. Συντήρηση πρασίνου και επίβλεψη περιβαλλοντικών έργων. Συντήρηση δημοτικών οχημάτων, καύσιμα και ανταλλακτικά. Διαχείριση και εποπτεία του συστήματος για τα αδέσποτα ζώα.

–Μπασδάρας Ιωάννης (Κοινωνικής Πολιτικής & Δημόσιας Υγείας)

Κοινωνική προστασία (Παιδικοί Σταθμοί, ΚΔΑΠ, ΚΑΠΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, ΑμεΑ). Διαχείριση Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου. Χορήγηση προνοιακών επιδομάτων και εφαρμογή κοινωνικών προγραμμάτων. Σχεδιασμός δράσεων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Έμμισθοι Αντιδήμαρχοι (Μεικτοί & Κατά τόπον)

–Παντικίδης Ιορδάνης (Κατά τόπον: Δ.Ε. Αχινού και Τραγίλου)

Λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών και παρακολούθηση των έργων στις συγκεκριμένες περιοχές. Συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για τοπικά προβλήματα. Υπογραφή πιστοποιητικών και διοικητικών εγγράφων των συγκεκριμένων ενοτήτων.

–Μαλαμίδης Γεώργιος (Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κατά τόπον Δ.Ε. Βισαλτίας)

Καθ’ ύλην: Συντήρηση σχολικών κτιρίων, λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης, προώθηση πολιτισμού και διαχείριση αθλητικών εγκαταστάσεων. Κατά τόπον: Αντίστοιχες διοικητικές ευθύνες, έργα και υπογραφές εγγράφων εντός της Δημοτικής Ενότητας Βισαλτίας.

Άμισθοι Αντιδήμαρχοι

Δεληκωνσταντάς Ιωάννης (Κοιμητηρίων)

Εποπτεία, καθαριότητα, ευπρεπισμός και συντήρηση των χώρων και του πρασίνου των κοιμητηρίων.

Μπαλτήρας Ιωάννης (Πολιτικής Προστασίας)

Συντονισμός, επίβλεψη, πρόληψη και ετοιμότητα (προσωπικού και οχημάτων) για την αντιμετώπιση καταστροφών. Σύστημα Αναπλήρωσης & Γενικές Διατάξεις

Αναπλήρωση Δημάρχου: Όταν η Δήμαρχος απουσιάζει, την αναπληρώνει πλήρως ο κ. Μπασδάρας Ιωάννης. Αν κωλύεται και αυτός, καθήκοντα Δημάρχου ασκεί ο κ. Μαλαμίδης Γεώργιος.

Αμοιβαία αναπλήρωση Αντιδημάρχων (σε περίπτωση απουσίας)

Απόστολος Ντόλκος με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Μπασδάρα

Αλέξανδρος Σάγκοβιτς με αναπληρωτή του τον Μιλτιάδη Σαμαρά

Γιώργος Μαλαμίδης με αναπληρωτή του τον Ιορδάνη Παντικίδη

Ιωάννης Δεληκωνσταντάς με αναπληρωτή του τον Ιωάννη Μπαλτήρα

Κοινές Υποχρεώσεις: Όλοι οι Αντιδήμαρχοι συνεργάζονται με τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων, εκπροσωπούν τον Δήμο στα δικαστήρια για θέματα της αρμοδιότητάς τους και μεριμνούν για τη Διαφάνεια και την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.