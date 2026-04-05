Δυναμική παρουσία του κόσμου στην εθελοντική αιμοδοσία

Με μεγάλη μας χαρά, ενημερώνουμε ότι με το πέρας της εθελοντικής αιμοδοσίας του Συλλόγου, την Κυριακή 29/3,είχαμε ένα ευχάριστο αποτέλεσμα. Έχοντας μια προσέλευση από τα Λύκεια του Δήμου μας, φτάσαμε στις 80 μονάδες αίματος. Τους ευχαριστούμε όλους τους αιμοδότες, λίγο παραπάνω τους νέους, ειδικά αυτούς που ήρθαν με συνοδεία γονέα, προκειμένου να είναι σίγουροι ότι θα αιμοδοτησουν. Μπράβο στα παιδιά που τόλμησαν, αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους αιμοδότες, που από νωρίς το πρωί άρχισαν να προσέρχονται στο χώρο της αιμοδοσίας, βοηθώντας άγνωστους συνανθρώπους που χρειάζονται βοήθεια. Τεράστια η βοήθεια αυτή, πρέπει να το γνωρίζουν και να συνεχίσουν να το κάνουν με ευχαρίστηση, αλλά και υπερηφάνεια. Να είστε γεροί και να τα ξαναπούμε στην επόμενη αιμοδοσία. Καλές γιορτές, καλό Πάσχα να έχουμε όλοι, με υγεία και χαρά!!!
ΕΥΓΕ σε όλους, αλλά & σε καθέναν ξεχωριστά
ΦΟΥΡΛΙΟΥ ΑΘΗΝΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΝΩΤΟΥΔΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΤΟΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΦΟΥΡΛΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΜΗΤΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
ΛΟΥΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΣΗΜΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΤΟΛΙΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
ΔΡΟΥΚΟΥΓΙΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΧΑΤΖΗΘΩΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΚΑΣΑΚΟΓΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗ
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΥ
ΓΚΟΥΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΒΙΤΟΥΛΑ ΒΕΡΩΝΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΜΠΡΑΓΚΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΣΑΡΑΓΙΩΤΗ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΜΥΛΩΝΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΤΟΥ ΟΔΥΣΣΕΑ
ΓΚΑΖΕΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΧΛΙΑΡΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΑΤΣΙΑΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΓΚΟΥΡΙ ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΤΟΥ ΜΠΕΣΝΙ
ΣΙΩΠΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΚΩΤΑΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΤΖΟΥΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΣΙΑΡΕΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΙΠΙΔΗ
ΜΠΑΣΔΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΟΥΤΟΥΛΑ ΜΑΓΔΑΛΙΝΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΓΕΩΡΓΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΗΛΙΑ
ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ
ΠΑΠΛΙΑΚΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΠΑΛΤΗΡΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΠΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΜΠΟΥΦΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΘΑΝΑΣΟΥΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΔΡΟΥΜΠΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΜΠΑΓΓΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΒΑΡΣΑΜΟΥΔΗΣ ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ
ΓΚΟΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΓΚΑΖΕΠΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ
ΚΥΡΓΙΑΝΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΖΑΦΕΙΡΗ
ΟΥΖΟΥΝΟΥΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΛΕΞΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΖΕΡΒΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
ΤΟΛΛΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗ
ΟΥΖΟΥΝΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΣΚΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΜΟΥΣΜΟΥΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
ΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΦΩΤΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ
ΜΠΛΙΟΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΥ ΦΩΚΙΩΝ
ΒΛΑΧΟΔΗΜΟΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΓΚΟΥΜΑ ΠΑΝΓΙΩΤΑ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΠΑΠΛΙΑΚΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΓΕΝΗ
ΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΣΩΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΠΕΙΜΑΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΔΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΣΠΙΡΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΝΤΟΛΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΟΣΤΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΡΙΚΤΣΙΔΗ ΧΡΥΣΗ
ΔΑΠΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
Με τιμή και σεβασμό το αιμοδοτικο τμήμα του Συλλόγου
ΓΚΟΤΣΗΣ ΖΗΣΗΣ
ΠΕΓΟΥ ΑΝΟΙΞΗ