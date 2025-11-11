Εγκαίνια Πολιτιστικού Κέντρου ’’Εστία Πνεύματος’’ Νιγρίτας

Γράφει ο Αθαν.Δημ.Ιλαρίδης Ταξχός (ιπτάμενος )ε.α Πόλεμ. Αεροπορίας

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, εγκαινιάσθηκε στην παμπάλαια ιστορική στοά Αγίου Γεωργίου στην κεντρική πλατεία, πολιτιστικό κέντρο, με τον εύστοχο σημειολογικό τίτλο ‘’Εστία Πνεύματος’’ .Τό κέντρο δημιουργήθηκε υπό την υψηλή εποπτεία τού Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου κ.κ Θεολόγου, την αμέριστη ευγενική συμπαράσταση ουσίας τού Αντιπεριφεριάρχη κ .Σπυροπούλου, τις επίπονες άοκνες προσπάθειες τού πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Κελεμπέκη και των εκλεκτών αξιοτίμων μελών της υψηλού επιπέδου φιλόπονης και δραστήριας επιτροπής. Το κέντρο αυτό δεν είναι απλώς ένας μουσειακός χώρος, αλλά μία ζωντανή πολιτιστική και κοινωνική παρουσία πού συγκεντρώνει με έναν θαυμάσιο αριστοτεχνικό τρόπο, την ποικιλόμορφη, πολύμορφη ιστορική διαδρομή αυτού τού τόπου. Πρόσωπα σπουδαία όπως ο Καπετάν Γιαγκλής ο θρυλικός ελευθερωτής, ο δικός μας Στρατηγός Άγγελος Ιλαρίδης, ψυχή τής αντίστασης, τής αποτροπής και της νίκης στα γεγονότα τού Έβρου το 2020. Τεράστια ηθική υποχρέωση ή αναφορά στην ηρωική θυσία τού νεομάρτυρος καθήκοντος και τιμής, Αστυνομικού Γιώργου Συγγελίδη.

Γεγονότα σημαντικά ,χαρμόσυνα η θλιβερά, αφήνουν τό ανεξίτηλο αποτύπωμά τους,για να θυμίζουν ,να διδάσκουν, να παραδειγματίζουν, τίς επερχόμενες γενεές των Ελληνοπαίδων ,πού στην συντριπτική τους πλειοψηφία ,υπάρχουν και πάντα θα υπάρχουν για να κρατούν όρθια την Ελλάδα και ζωντανό τον Ελληνισμό. Μία καινούρια πολιτιστική πνοή απλώνεται στην πόλη μας. Το σημερινό παρόν στρέφει ευλαβικά και με στοργή το βλέμα πίσω, ανασύρει με σεβασμό το πλούσιο παρελθόν, χτίζοντας προσιτό και ευοίονο μέλλον. Συγκινημένος βαθιά και εγώ πού η αγαπημένη μου γενέτειρα ευγενικά με τιμά. Πέρασαν 51 χρόνια από το κάλεσμα τού καθήκοντος να εκτελέσω για την μαρτυρική Κύπρο τό αυτονόητο πού κάθε Στρατιωτικός υποχρεούται έναντι τού Έθνους.

Ευχαριστώ τον μεγαλοδύναμο πού με αξίωσε να ζήσω αυτή την μεγάλη διάκριση για την αυτονόητη, επαναλαμβάνω, εκ΄ τού καθήκοντος προσφορά μου. Όμως ο νούς μου γυρίζει πίσω σε εκείνη την ομιχλώδη και θανάσιμα τραυματική για τον Ελληνισμό χρονική περίοδο και συναντά τον ήρωα, συνάδελφο και συμπολεμιστή, Σερραίο Αεροπόρο Στέλιο Συμεωνίδη πού άφησε την τελευταία του πνοή μαζί με πολλούς ήρωες καταδρομείς, στην αιματοβαμμένη Κυπριακή Γή. Κλίνοντας ευλαβικά τό γόνυ μπροστά στην υπέρτατη θυσία, μοιράζομαι στην μνήμη τους και στη μνήμη τού παλικαριού Γιώργου Συγγελίδη και τού ήρωα τη ς Μικρασίας Δήμου (Αλογά Ζαφειρίου) την τιμητική αυτή διάκριση.

Είμαι ευγνώμων.

Ολόψυχα ευχαριστώ και συγχαίρω όλους όσοι με ανιδιοτέλεια και πλουσιοπάροχη διάθεση συνετέλεσαν στην υλοποίηση αυτού τού σημαντικού για την πόλη έργου.

Αθαν. Δημ. Ιλαρίδης

Ταξ/χός(Ιπτάμ.)ε.α

Πολεμικής Αεροπορίας