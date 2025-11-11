Εγκαινιάστηκε η «Εστία Πνεύματος», στη Νιγρίτα

Πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Κυριακή 2 Νοεμβρίου τα εγκαίνια του κέντρου «Εστία Πνεύματος», που αποτελεί πλέον ένα στολίδι για τη Νιγρίτα και την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Βισαλτίας, χάρη στην αγαστή συνεργασία της Ιεράς Μητρόπολης Σερρών και Νιγρίτης και τις άοκνες προσπάθειες του Σεβασμιωτάτου Επισκόπου κ.κ. Θεολόγου με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τον Αντιπεριφερειάρχη Σερρών κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο.

Ένα πνευματικό κέντρο γνώσης και πολιτισμού στην «καρδιά» της πόλης!

Η ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου έγινε δυνατή χάρη στην άψογη συνεργασία της Ιεράς Μητρόπολης Σερρών και Νιγρίτης, με την ενεργό συμμετοχή του Σεβασμιωτάτου Επισκόπου κ.κ. Θεολόγου, καθώς και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών Παναγιώτη Σπυρόπουλου.

«Ένα πνευματικό κέντρο γνώσης και πολιτισμού στην «καρδιά» της πόλης», αναφέρει ο Δήμος Βισαλτίας.

Το Πνευματικό Κέντρο στεγάζεται στην ριζικά ανακαινισμένη και αναβαθμισμένη στοά Αγίου Γεωργίου, που απέχει ελάχιστα μέτρα από το Δημαρχιακό Μέγαρο του Δήμου Βισαλτίας.

Η εκ βάθρων αξιοποίηση του εν λόγω κτηρίου, που για χρόνια ήταν σε κάκιστη κατάσταση πραγματοποιήθηκε από την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης και η χρηματοδότηση προερχόταν από το Πρόγραμμα «Leader».

Το νέο Πνευματικό Κέντρο φιλοξενείται στο ισόγειο τμήμα του συγκεκριμένου κτηρίου, ενώ οι εργασίες για την κατάλληλη διαμόρφωση του πάνω ορόφου είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Σε μια όμορφη και συγκινητική εκδήλωση, την οποία πλαισίωσε καλλιτεχνικά η Παραδοσιακή Χορωδία Νιγρίτας υπό τη διεύθυνση του χοράρχη κ. Αστερίου Γούναρη, ο Αρχιερατικός Επίτροπος Νιγρίτας, πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Κελεμπέκης, μίλησε με αφορμή την ολοκλήρωση της αναστήλωσης, συντήρησης και ανάδειξης του ιστορικού κτιρίου στο κέντρο της πόλης, ιδιοκτησίας του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου.

Το εμβληματικό αυτό κτίριο, που χρονολογείται από το 1929, λειτούργησε για δεκαετίες ως κλειστή αγορά, ενώ σήμερα αποκτά νέα ζωή ως εκκλησιαστικό και πολιτιστικό κέντρο.

Ο π. Γεώργιος εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγο για την πατρική καθοδήγηση, τη συνεχή στήριξη και την ενεργό συμβολή του στην πραγματοποίηση του έργου. Εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη του σε όλους όσοι συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στον Αντιπεριφερειάρχη Σερρών κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο, για τη σημαντική συμβολή του στην ολοκλήρωση της προσπάθειας.

Στον σύντομο χαιρετισμό του, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Θεολόγος αναφέρθηκε με συγκίνηση στην έναρξη και την ταχεία πρόοδο του έργου, που ξεκίνησε μόλις πριν από έναν χρόνο (Μάιο 2024), εκφράζοντας την ευχή σύντομα να εγκαινιαστεί και ο δεύτερος όροφος του πνευματικού κέντρου. Εκεί προβλέπεται να λειτουργήσει πολυθεματική βιβλιοθήκη, καθώς και χώροι μελέτης και δραστηριοτήτων για τους νέους της περιοχής.

Ο Σεβασμιώτατος απένειμε τιμητικές διακρίσεις τόσο στον Αντιπεριφερειάρχη κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλο, ο οποίος μέσω της Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών (ΑΝ.Ε.ΣΕΡ.) ενέταξε και χρηματοδότησε το έργο μέσω του προγράμματος CLLD/LEADER – ΠΑΑ 2014-2020, ύψους 600.000 ευρώ, όσο και στον Στρατηγό ε.α. κ. Άγγελο Ιλαρίδη για τη δωρεά πολύτιμου ιστορικού υλικού. Το υλικό αυτό, που περιλαμβάνει στρατιωτικές στολές, εμβλήματα, μετάλλια, σημαίες και ιστορικά έγγραφα, εκτίθεται πλέον στο Μουσείο Ελληνικής Ιστορίας του Πνευματικού Κέντρου.

Στον λόγο του, ο Σεβασμιώτατος τόνισε τη σημασία της συνεργασίας Εκκλησίας και κοινωνίας για την προαγωγή του τόπου, επισημαίνοντας ότι κάθε έργο της Εκκλησίας είναι «ένα έργο του λαού του Θεού, για τον λαό του Θεού». Υπογράμμισε επίσης ότι η Εκκλησία λειτουργεί ως ενωτική και αγαθοποιός δύναμη, διακονώντας με πίστη και αφοσίωση το όραμα της ενότητας, της προκοπής και της αλληλεγγύης.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε όλους όσοι εργάστηκαν με πίστη, όραμα και μεθοδικότητα για την ολοκλήρωση αυτού του σπουδαίου έργου, το οποίο πλέον θα κοσμεί τη Νιγρίτα και θα υπηρετεί τις ανάγκες του λαού και ιδιαίτερα της νεολαίας.

Μεταξύ άλλων σημαντικών εκθεμάτων που παρουσιάζονται ξεχωρίζουν η στολή, το κράνος και η ασπίδα του ήρωα Ανθυπαστυνόμου Γεωργίου Λυγγερίδη, ενώ σε περίοπτη θέση εκτίθεται και το Μετάλλιο Ανδραγαθίας που του απονεμήθηκε.