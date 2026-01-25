Εκδήλωση προς τιμήν των Αγίων Τριών Ιεραρχών στη Νιγρίτα

Ο Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας διοργανώνει εκδήλωση προς τιμήν των Αγίων Τριών Ιεραρχών Μεγάλου Βασιλείου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου στο Πνευματικό Κέντρο “Εστία Πνεύματος” την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 στις 6 το απόγευμα.

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα εκτεθεί πρωτότυπη ιδιόχειρη επιστολή του πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννου Καποδίστρια και θα γίνει ειδική αναφορά στον μεγάλο αυτό πατριώτη και μοναδικό “άγιο” της πολιτικής!

Στην εκδήλωση θα γίνει αναφορά στο έργο των Αγίων Προστατών των Ελληνικών Γραμμάτων, την προσφορά τους στην Ελληνοχριστιανική Παιδεία και την ανάγκη να μιμηθούμε σήμερα το παράδειγμα των Αγίων αυτών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων.

Επίσης θα τιμηθεί ο συνταξιούχος Δάσκαλος κ.Άγγελος Καλτσίκης, ο οποίος εκτός των ωρών διδασκαλίας οργάνωσε χορωδίες και θεατρικές ομάδες στην πόλη αλλά και σε διάφορα χωριά της Νιγρίτας όπου υπηρέτησε και πρωτοστάτησε στην δημιουργία της Εταιρείας Λαϊκής Βάσεως που εμφιάλωνε και εμπορεύονταν σε όλη την Ελλάδα τα περίφημα νερά, (μεταλλικά – ανθρακούχα) και αναψυκτικά “Νιγρίτα”!

Σας περιμένουμε!

Αμαλία Ταμπουρή