Εξελέγη το νέο Δ.Σ. της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου Αντιπρόεδρος της ΕΙΕΤ ο Διονύσης Ν. Τριανταφύλλου

Μετά τις πρόσφατες εκλογές της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα συνεχίζω και εκπροσωπώ το νομό Σερρών έχοντας την τιμή να αναλαμβάνω τα καθήκοντα Αντιπροέδρου στο πλάι του, επί 3 συνεχόμενες τετραετίες, προέδρου της, Αντώνη Μουντάκη.

Από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη και από την Ήπειρο μέχρι τα Δωδεκάνησα οι εκδότες συνάδελφοι, του επαρχιακού τύπου, μ’ εμπιστεύτηκαν με την ψήφο τους και τους ευχαριστώ θερμά.

Διονύσης Ν. Τριανταφύλλου

Οι περιφερειακές εφημερίδες δεν είναι απλώς επιχειρήσεις. Είναι μνήμη, ταυτότητα, φωνή των τόπων μας. Και αξίζουν να συνεχίσουν να υπάρχουν με αξιοπρέπεια.

Αξίζουν στήριξη μέσα από τα συλλογικά μας όργανα, μέσα από συνεργασία, σοβαρότητα και κοινό όραμα. Εκεί πιστεύω ότι μπορούμε πραγματικά να κάνουμε τη διαφορά.

Με αυτή τη σκέψη συμμετέχω απο σήμερα , με τη στήριξη των συναδέλφων- τους οποίους ευχαριστώ -στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακών Εφημερίδων (ΕΙΕΤ), σε ένα σχήμα με εμπειρία, συνέχεια και βαθιά γνώση των προβλημάτων του κλάδου, μαζί με ανθρώπους που έχουν αποδείξει διαχρονικά τη συνέπειά τους.

Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου, από την οποία προέκυψε το νέο διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης για την επόμενη διετία (2026-2028).

Για το Δ.Σ. εξελέγησαν οι: Αντώνιος Μουντάκης, Διονύσιος Τριανταφύλλου, Νικόλαος Σουρλόπουλος, Άγγελος Βασίλαινας, Σταύρος Μάτσης, Παναγιώτης Γιαλένιος και Γεώργιος Αργυρίου.

Αναπληρωματικό μέλος εξελέγη ο Παντελεήμων Κυδώνης.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση του, το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: Αντώνης Μουντάκης (Εφημερίδα Νέοι Ορίζοντες, Κίσαμος Χανίων Κρήτης)

Αντιπρόεδρος: Διονύσης Τριανταφύλλου (Εφημερίδα Φωνή της Βισαλτίας, Νιγρίτα Σερρών)

Γενικός Γραμματέας: Νίκος Σουρλόπουλος (Εφημερίδα Πολίτης, Αλεξάνδρεια Ημαθίας)

Ειδικός Γραμματέας:

Σταύρος Μάτσης (Εφημερίδα Βήμα Δωδεκανήσου, Ρόδος)

Γεώργιος Αργυρίου (Εφημερίδα Αργολική Ανάπτυξη, Ναύπλιο)

Ταμίας: Άγγελος Βασίλαινας (Εφημερίδα Ενημέρωση Μεγάρων & Δυτικής Αττικής, Μέγαρα)

Μέλος: Παναγιώτης Γιαλένιος (Εφημερίδα Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Πάτρα).

Επίσης, για τα υπόλοιπα όργανα εξελέγησαν (με αλφαβητική σειρά):

Εξελεγκτική Επιτροπή: Σταύρος Γεωργούλας (Εφημερίδα Ηχώ, Φλώρινα), Δημήτριος Κουτσής (Εφημερίδα Σέντρα, Καστοριά), Αναστασία Παπαδοπούλου (Εφημερίδα Φωνή Γρεβενών, Γρεβενά).

Πειθαρχικό Συμβούλιο: Γεώργιος Γαλανομάτης (Εφημερίδα Βέροια), Εμμανουήλ Κουφάκης (εφημερίδα Ιεράπετρα 21ος Αιώνας), Σταύρος Στρατάκης (Εφημερίδα Φωνή Μαλεβιζίου, Γάζι Ηρακλείου)

