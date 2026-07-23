ΕΠΑΛ Νιγρίτας σε γονείς: «Ευχαριστούμε που μας εμπιστευθήκατε τα παιδιά σας»

Λόγια καρδιάς, που «ακουμπούν» τις ψυχές μαθητών και γονέων, σε ανάρτηση της Δ/νσης και του Συλλόγου Διδασκόντων του σχολείου

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων του ΕΠΑΛ Νιγρίτας αισθάνθηκαν την ανάγκη να εκφράσουν τις πιο θερμές και ειλικρινείς ευχαριστίες τους προς όλους τους γονείς και κηδεμόνες, που επέλεξαν και εμπιστεύτηκαν το εν λόγω σχολείο για τη φοίτηση των παιδιών τους κατά το σχολικό έτος 2026-2027.

«Η επιλογή σας αποτελεί για εμάς ιδιαίτερη τιμή, αλλά ταυτόχρονα και μεγάλη ευθύνη. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνετε μάς δίνει δύναμη να συνεχίσουμε με ακόμη μεγαλύτερη συνέπεια, αφοσίωση και διάθεση προσφοράς το εκπαιδευτικό μας έργο, έχοντας πάντοτε στο επίκεντρο τον μαθητή και τις ανάγκες του. Στο ΕΠΑΛ Νιγρίτας επιδιώκουμε να προσφέρουμε στους μαθητές και στις μαθήτριές μας όχι μόνο ουσιαστικές γνώσεις και σύγχρονες επαγγελματικές δεξιότητες, αλλά και ένα σχολικό περιβάλλον ασφαλές, δημιουργικό, ανθρώπινο και υποστηρικτικό.

Ένα περιβάλλον μέσα στο οποίο κάθε παιδί θα έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του, να αναπτύξει τις ικανότητές του, να αποκτήσει αυτοπεποίθηση και να θέσει γερές βάσεις για το μέλλον του», αναφέρεται συγκεκριμένα στην ανάρτηση που έγινε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης από πλευράς της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων. Ιορδάνης Ξανθόπουλος