Επετειακή εκδήλωση στη μνήμη των θυμάτων του Ολοκαυτώματος της Νιγρίτας και της ευρύτερης περιοχής της Βισαλτίας

Με ιδιαίτερη επιτυχία, βαθιά συγκίνηση και μεγάλη συμμετοχή πολιτών πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιουνίου 2026 οι επετειακές εκδηλώσεις μνήμης για το Ολοκαύτωμα της Νιγρίτας και της ευρύτερης περιοχής της Βισαλτίας από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατά το τραγικό τετραήμερο 17-20 Ιουνίου 1913.

Πρόκειται για μία από τις πλέον δραματικές σελίδες της τοπικής ιστορίας, καθώς οι βιαιότητες που διαπράχθηκαν εκείνες τις ημέρες άφησαν πίσω τους περισσότερους από 600 νεκρούς, εκατοντάδες αγνοούμενους και χιλιάδες κατεστραμμένες κατοικίες, βυθίζοντας ολόκληρη την περιοχή στο πένθος και την καταστροφή.

Οι εκδηλώσεις ξεκίνησαν το βράδυ του Σαββάτου κάτω από το καμπαναριό του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας, όπου πλήθος κόσμου παρακολούθησε την κεντρική ομιλία του Αντιστρατήγου ε.α. Λάζαρου Καμπουρίδη, καταγόμενου από τη Βέργη Βισαλτίας. Ο διακεκριμένος στρατιωτικός και αναλυτής παρουσίασε μία άρτια τεκμηριωμένη και ιστορικά εμπεριστατωμένη ομιλία με θέμα «Το Ολοκαύτωμα της Νιγρίτας – ένα διαχρονικό μήνυμα στον Ελληνισμό».

Μέσα από ιστορικά ντοκουμέντα, μαρτυρίες αυτοπτών μαρτύρων και αναφορές σε πηγές της εποχής, ο κ. Καμπουρίδης ανέδειξε το μέγεθος της καταστροφής που υπέστη η περιοχή, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον ηρωισμό και τη θυσία των κατοίκων της Βισαλτίας. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης, επισημαίνοντας ότι η γνώση του παρελθόντος αποτελεί πολύτιμη παρακαταθήκη και οδηγό για τις επόμενες γενιές.

Ξεχωριστή βαρύτητα είχε η παρέμβαση του Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγου, ο οποίος συνεχάρη θερμά τον ομιλητή για την πληρότητα, τη σοβαρότητα και την επιστημονική αρτιότητα της παρουσίασής του. Ο Σεβασμιότατος τόνισε ότι η ιστορία δεν αποτελεί απλώς μια καταγραφή γεγονότων του παρελθόντος, αλλά έναν πολύτιμο φάρο που φωτίζει το παρόν και το μέλλον του έθνους. Παράλληλα, κάλεσε τους πολίτες σε εγρήγορση, ενότητα και υπευθυνότητα, υπογραμμίζοντας ότι η ιστορική γνώση αποτελεί ασπίδα απέναντι σε κάθε μορφή απειλής και παραχάραξης της αλήθειας.

Τη βραδιά πλαισίωσαν μουσικά οι δύο χορωδίες της Νιγρίτας, καθώς και ομάδα μαθητών του Μουσικού Σχολείου Σερρών, οι οποίοι με τις εξαιρετικές ερμηνείες τους προσέδωσαν ιδιαίτερη συναισθηματική φόρτιση και συγκίνηση

στην εκδήλωση, αποσπώντας το θερμό χειροκρότημα των παρευρισκόμενων.

Οι επετειακές εκδηλώσεις κορυφώθηκαν και ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 14 Ιουνίου. Το πρωί τελέστηκαν ο Όρθρος, η Θεία Λειτουργία και το καθιερωμένο Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των θυμάτων του Ολοκαυτώματος στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, ο φιλόλογος του Λυκείου Μαυροθάλασσας Γεώργιος Τέζας παρουσίασε το ιστορικό πλαίσιο των τραγικών γεγονότων και ανέδειξε νέα στοιχεία που προκύπτουν από ιστορικές πηγές και αρχειακό υλικό, προσφέροντας πολύτιμες πληροφορίες για μία από τις πιο σκοτεινές περιόδους της τοπικής ιστορίας.

Ακολούθησε Επιμνημόσυνη Δέηση και κατάθεση στεφάνων στην κεντρική πλατεία της Νιγρίτας, μπροστά στην προτομή του απελευθερωτή της Νιγρίτας και της Βισαλτίας, Καπετάν Γιώργη Γιαγκλή. Κλήρος, εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, φορείς και πολίτες απέτισαν φόρο τιμής στους απελευθερωτές της περιοχής και στα αθώα θύματα του Ολοκαυτώματος. Η τελετή ολοκληρώθηκε με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου υπό το παιάνισμα της Μπάντας της ΑΣΔΗΜ, δημιουργώντας κλίμα εθνικής συγκίνησης και υπερηφάνειας.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, οι παρευρισκόμενοι επισκέφθηκαν το Μουσείο Τοπικής Ιστορικής Μνήμης «Εστία Πνεύματος». Μέσα από τα εκθέματα, τα ιστορικά τεκμήρια και το αρχειακό υλικό, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν σημαντικές πτυχές της ιστορίας της περιοχής και να εμβαθύνουν στα γεγονότα του Ολοκαυτώματος.

Οι φετινές εκδηλώσεις επιβεβαίωσαν για ακόμη μία φορά ότι η μνήμη παραμένει ζωντανή στη συνείδηση των κατοίκων της Βισαλτίας. Η διατήρηση και η ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας αποτελούν χρέος απέναντι στους ανθρώπους που θυσιάστηκαν και πολύτιμη παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές, ώστε τα τραγικά γεγονότα του παρελθόντος να μην λησμονηθούν ποτέ.

Τις εκδηλώσεις στη μνήμη του Ολοκαυτώματος της Νιγρίτας και όλης της περιοχής της Βισαλτίας τίμησαν με την παρουσία τους:

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ.κ.Θεολόγος με το Ιερατείο της περιοχής, η Δήμαρχος Βισαλτίας κα.Ευανθία Πλιάκου, οι Βουλευτές Ν. Σερρών κ.κ.Θεόφιλος Λεονταρίδης και Κωνσταντίνος Μπούμπας, ο Αντιστράτηγος κ.Γρηγόριος Μπουντλιάκης Διοικητής ΑΣΔΗΜ ως εκπρόσωπος του Αρχηγού ΓΕΣ, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών κ.Παναγιώτης Σπυρόπουλος, οι Αντιστράτηγοι ε.α. κ.κ.Άγγελος Ιλαρίδης ΓΕΠΣ- ΔΙΔΟΕ ε.τ. και Λάζαρος Καμπουρίδης, η Περιφερειακή Σύμβουλος κα.Κέλυ Βαλταδώρου, ο Ταξίαρχος της 10 Μ.Τ.Π. κ.Φίλιππος Γιαλαμάς, εκπρόσωπος της Βουλευτού κ. Φωτεινής Αραμπατζή, εκπρόσωποι της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, οι πρώην Δήμαρχοι Βισαλτίας κ.κ. Δημήτριος Δάπης και Αθανάσιος Μασλαρινός, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Βισαλτίας, Αντιδήμαρχοι, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Νιγρίτης, Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι, Μέλη των Δ.Σ. της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών και του Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Ν.Σερρών, εκπρόσωποι άλλων Αρχών και φορέων και πλήθος κόσμου. Διονύσης Τριανταφύλλου