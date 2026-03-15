Επιμελητήριο Σερρών: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Έκθεση στον Σταθμό Μετρό «Σύνταγμα»

Το Επιμελητήριο Σερρών καλεί όσους Σερραίους επιχειρηματίες το επιθυμούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους στην Έκθεση στον Σταθμό Μετρό «Σύνταγμα»

Με στόχο την εξωστρέφεια και την προβολή των σερραϊκών επιχειρήσεων , το Επιμελητήριο Σερρών προτίθεται να λάβει μέρος στην Έκθεση στον Σταθμό Μετρό «Σύνταγμα» , που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 11-15 Μαΐου 2026.

Σ’ αυτήν την προσπάθεια μάλιστα ενώνει τις δυνάμεις του με τα Επιμελητήρια Ημαθίας, Κιλκίς, Πιερίας και Χαλκιδικής, συμμετέχοντας από κοινού και δημιουργώντας ουσιαστικά μία κοινή πλατφόρμα προβολής ,με την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής.

Το Επιμελητήριο Σερρών καλεί όσους Σερραίους επιχειρηματίες το επιθυμούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους, καθώς πρόκειται για μία έκθεση που δίνει τεράστιες δυνατότητες προβολής, αφού πραγματοποιείται σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της Αθήνας, το Μετρό Συντάγματος, από το οποίο διέρχονται καθημερινά εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι.

Η έκθεση θα διεξαχθεί από Δευτέρα 11 έως Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 με ωράριο λειτουργίας 9.00-21.00 , στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων Στάση Μετρό «Σύνταγμα» Αθήνα.

Να σημειωθεί πως υπάρχει η δυνατότητα λιανικής πώλησης και το κόστος συμμετοχής για κάθε επιχείρηση είναι 800 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Όσοι θα ήθελαν να συμμετάσχουν μπορούν να το δηλώσουν έως την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2026 στο email eves@eves.gr ή στα τηλέφωνα 23210 99744 & 99723. Να τονιστεί πως θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας λόγω περιορισμένων θέσεων.

