Ευκαρπία Βισαλτίας: 650 κιλά καταναλώθηκαν στη «Γιορτή Μπουγάτσας»

Δωρεάν μπουγάτσα σε όλους τους παρευρισκόμενους, σε μια γιορτή γεύσης, παράδοσης και τοπικής φιλοξενίας στην πλατεία της Ευκαρπίας Σερρών

Η καθιερωμένη Γιορτή Μπουγάτσας, το μεγάλο αντάμωμα των Ευκαρπιωτών πραγματοποιήθηκε προ ολίγων ημερών στην πλατεία της Ευκαρπίας του Δήμου Βισαλτίας του Νομού Σερρών από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Ευκαρπίας και την Κοινότητα Ευκαρπίας.

Κάτοικοι και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τη ζωντανή παρουσίαση της παρασκευής της παραδοσιακής μπουγάτσας, ενώ η βραδιά διανθίστηκε μουσικά από παραδοσιακό γλέντι, που κράτησε έως τις πρωινές ώρες.

Κύριο χαρακτηριστικό της εκδήλωσης, που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός για την περιοχή και τελούσε υπό την αιγίδα του Δήμου Βισαλτίας, ήταν η διάθεση δωρεάν μπουγάτσας (όλων των ειδών) σε όλους τους παρευρισκόμενους, σε μια γιορτή γεύσης, παράδοσης και τοπικής φιλοξενίας.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι ποσότητες μπουγάτσας, που καταναλώθηκαν άγγιξαν τα 650 κιλά!

Ιορδάνης Ξανθόπουλος