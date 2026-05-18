Η ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Σερρών για την προκήρυξη των 11 νέων γιατρών και 3 ψυχιάτρων

Το Γενικό Νοσοκομείο Σερρών ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ιατρούς, ότι εγκρίθηκε και προκηρύσσεται από το Υπουργείο Υγείας η πλήρωση θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ., για την ενίσχυση των κλινικών και των υπηρεσιών υγείας του Νοσοκομείου.

Οι προκηρυσσόμενες θέσεις, αφορούν τις παρακάτω ειδικότητες και βαθμίδες:

Ακτινολογίας – Επιμελητής Β΄ (1 θέση)

2. Αναισθησιολογίας – Διευθυντής (1 θέση)

3. Αναισθησιολογίας – Επιμελητής Β΄ (1 θέση)

4. Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής για το Τ.Ε.Π. – Διευθυντής (1 θέση) (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-συντονισμό του έργου της εφημερίας)

5. Αναισθησιολογίας ή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας ή Ορθοπαιδικής και Τραυματιολογίας ή Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής για το Τ.Ε.Π. – Επιμελητής Β΄ (1 θέση) (με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ όπου απαιτείται)

6. Εσωτερικής Παθολογίας – Επιμελητής Β΄ (1 θέση)

7. Καρδιολογίας – Επιμελητής Β΄ (1 θέση)

8. Ουρολογίας – Επιμελητής Α΄ (2 θέσεις)

9. Παιδιατρικής – Διευθυντής (1 θέση)

10. Παιδιατρικής – Επιμελητής Β΄ (1 θέση)

11. Ψυχιατρικής Παιδιού και Εφήβου – Επιμελητής Β΄ (1 θέση), για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων Σερρών

12. Ψυχιατρικής – Επιμελητής Β΄ (2 θέσεις), για την Ψυχιατρική Κλινική Ενηλίκων Σερρών

Η προκήρυξη των θέσεων εντάσσεται στη συνεχή προσπάθεια αναβάθμισης και ενίσχυσης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών και της ευρύτερης περιοχής.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 25/05/2026 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 15/06/2026 ώρα 12.00 (μεσημέρι)