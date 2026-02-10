Η Αντιπεριφέρεια Σερρών δωρίζει όχημα 4Χ4 στην Πυροσβεστική

Ο Αντιπεριφερειάρχης δεσμεύθηκε για τη δωρεά ενός νέου οχήματος 4Χ4 με τον απαραίτητο εξοπλισμό

Σε μία ιδιαίτερα σημαντική δωρεά προς την Πυροσβεστική Υπηρεσία αναμένεται να προχωρήσει τις επόμενες ημέρες η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών

Στο γραφείο του στο Διοικητήριο, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών, κ. Παναγιώτης Σπυρόπουλος, υποδέχθηκε σήμερα τον νέο Διοικητή Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ν. Σερρών, Πύραρχο κ. Πρόδρομο Καλαϊτζίδη, συνοδευόμενο από τον Υποδιοικητή, κ. Παντελή Ελευθεριάδη.

Σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, οι δύο πλευρές συζήτησαν θέματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος και τόνισαν την άριστη συνεργασία των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών με την Πυροσβεστική, αναγνωρίζοντας το σημαντικό έργο που επιτελούν καθημερινά.

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης δεσμεύθηκε για τη δωρεά ενός νέου οχήματος 4Χ4 με τον απαραίτητο εξοπλισμό, με στόχο τη διευκόλυνση της πολύτιμης αποστολής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην περιοχή.

Αμαλία Ταμπουρή