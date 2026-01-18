Η Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης προχωρά στη δημιουργία Νεανικής Χορωδίας

Η Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης, στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνάς της για την καλλιτεχνική και πνευματική καλλιέργεια των νέων, προχωρά στη δημιουργία Νεανικής Χορωδίας, απευθυνόμενη σε εφήβους και νέους άνω των 14 ετών.



Οι ακροάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Μαξίμειο Πνευματικό Κέντρο το Σάββατο 17.01 και 24.01 από τις 12.30 έως τη 1.30 μ.μ.

Η νέα αυτή Χορωδία θα αποτελέσει φυσική συνέχεια και εξέλιξη της Παιδικής Χορωδίας της Ιεράς Μητροπόλεως και θα έχει ως βασικό της στόχο την ουσιαστική μουσική εκπαίδευση των μελών της, τη χορωδιακή εμπειρία υψηλού επιπέδου, αλλά και την ενεργή πολιτιστική παρουσία.



Η Νεανική Χορωδία της Ι. Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης θα εκπροσωπεί επίσημα τη Μητρόπολη:

σε χορωδιακά φεστιβάλ και συναντήσεις στη Μακεδονία και σε όλη την Ελλάδα

καθώς και

σε επιλεγμένες διοργανώσεις του εξωτερικού.

Τη διεύθυνση της Χορωδίας έχει η μαέστρος της Παιδικής Χορωδίας της Ι. Μητροπόλεως κ. Μαρία Κουβακλή, με εμπειρία στη χορωδιακή εκπαίδευση παιδιών και νέων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πρόβες, τη διαδικασία συμμετοχής και το πρόγραμμα της Χορωδίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Μαξίμειο Πνευματικό και Πολιτιστικό Κέντρο, τηλ. 2321053765 και 2321099444.

Ναταλία Ιωαννίδου