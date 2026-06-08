Τοπικά

Η Νιγρίτα και η Ρόδος πενθούν για τον χαμό του Κώστα Παπαστεργίου

Γράφτηκε από:foni-visaltiasΑναρτήθηκε από:

Ο εκλιπών είχε αποφοιτήσει το Εξατάξιο Γυμνάσιο Νιγρίτας και επί χρόνια εργάστηκε στις Ακαδημίες της ροδιακής ομάδας του Απόλλωνα Καλυθιών

Σοκαρισμένη είναι η κοινωνία στις Καλυθιές Ρόδου για τον χαμό του Κώστα Παπαστεργίου. Του αστυνομικού από τη Νιγρίτα Σερρών, που έγινε μόνιμος κάτοικος της Ρόδου και βρήκε στις Καλυθιές το καταφύγιό του αφήνοντας πίσω του μόνο φίλους.

Ο Κώστας Παπαστεργίου υπηρέτησε την ομάδα του Απόλλωνα ως ποδοσφαιριστής, παράγοντας, προπονητής και φίλαθλος. Άφησε το στίγμα του δουλεύντας μεθοδικά στις Ακαδημίες και έδωσε σε πολλά παιδιά την ευκαιρία να παίξουν ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο.

 

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