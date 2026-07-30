Η Τουρκική εισβολή στην Κύπρο και ο Νιγριτινός Ταξίαρχος Αθανάσιος Ιλαρίδης

52 χρόνια μετά την αποφράδα ημέρα της τουρκικής εισβολής στην μεγαλόνησό μας, κατά την οποία αναδείχθηκε και πάλι ο ηρωισμός και το αυτοθυσιαστικό πνεύμα των Ελλήνων χάριν της Πατρίδας θα ήθελα να κάνω μια αναφορά σε έναν Βισάλτη και μάλιστα Νιγριτινό, που έχουμε την χαρά να επικοινωνούμε ακόμη μαζί του, να δεχόμαστε τις συμβουλές του, την φροντίδα του και να μαθαίνουμε ιστορίες του παρελθόντος!

Η σημερινή αναφορά είναι αφιερωμένη στον Ταξίαρχο (Ι) ε.α. κ.Αθανάσιο Ιλαρίδη, το Νιγριτινό ήρωα της Κύπρου!

Στις 20 Ιουλίου του 1974 εισέβαλε ο Τουρκικός Στρατός στην Κύπρο. Στο Γ.Ε.Α. σήμανε συναγερμός. Μετά από διάφορες διεργασίες, αναβολές και παρεμβολές τελικά πάρθηκε η απόφαση. Υπήρχε η Μοίρα Ειδικών Δυνάμεων στην Κρήτη που έπρεπε, μυστικά, να πάει να πολεμήσει για τα αδέλφια μας στην Κύπρο. Η επιχείρηση ονομάστηκε ΝΙΚΗ ’74. Υπήρχαν 15 μεταγωγικά αεροσκάφη Noratlas, έτοιμα, που θα μετέφεραν τους καταδρομείς και το υλικό πολέμου. Ο συγκυβερνήτης Υποσμηναγός του ενός μεταγωγικού αεροσκάφους ΝΟΡΑΤΛΑΣ δήλωσε αδυναμία, ενώ ο κυβερνήτης Επισμηναγός δέχθηκε την αποστολή. Υπήρχε σοβαρό πρόβλημα με το πλήρωμα αυτού του αεροσκάφους. Παρών στον σχεδιασμό ήταν ο Νιγριτινός τότε Αντισμήναρχος Αθανάσιος Ιλαρίδης. Μη πτοούμενος από το επικίνδυνο της αποστολής, ούτε από γυναίκα και παιδιά, που τον περίμεναν στο σπίτι, προθυμοποιήθηκε να καλύψει ο ίδιος την θέση του συγκυβερνήτη.

Το σημαντικό είναι ότι μπροστά στην ανάγκη της Πατρίδας οι Ήρωες δεν πτοούνται ούτε από βαθμούς

ούτε από άλλες υποχρεώσεις! Ήταν Αντισμήναρχος και ο κυβερνήτης του αεροσκάφους θα ήταν Επισμηναγός, έναν βαθμό κατώτερός του.

Δεν ζήτησε να αναλάβει κυβερνήτης, δεν ενοχλήθηκε που θα είχε κατώτερό του κυβερνήτη! Δεν σκέφτηκε την γυναίκα και τα 3 μικρά του παιδιά, που δεν ήξεραν τίποτα και τον περίμεναν να πάει σπίτι όπως κάθε απόγευμα! Μόνο του μέλημα ήταν να υπηρετήσει την Πατρίδα σ’εκείνη την ανάγκη της!

Ερωτηθής:

“Κύριε αντισμήναρχε πως εσείς θα υπάρξετε σε αεροσκάφος συγκυβερνήτης με κυβερνήτη κατώτερό σας;

Η απάντηση του υπήρξε καθηλωτική! “Προέχει το συμφέρον της Πατρίδος!”

Τα αεροπλάνα έφτασαν στην Κύπρο, οι Αμερικάνοι μπέρδεψαν τις επικοινωνίες. Ο Κυπριακός Στρατός, μέσα στη νύχτα, βλέποντας να προσγειώνονται τα αεροσκάφη και χωρίς άλλες πληροφορίες θεώρησε πως γίνεται τουρκική απόβαση και από αέρος. Το πρώτο αεροσκάφος καταρρίφθηκε, το δεύτερο σχεδόν διαλύθηκε αλλά η εμπειρία του συγκυβερνήτη ήταν τέτοια που κατάφερε να το προσγειώσει! Το αεροσκάφος, παρά τις επισκευές, δεν κατάφερε ξανά να πετάξει!

Ήταν το αεροσκάφος που είχε συγκυβερνήτη τον Αντισμήναρχο Αθανάσιο Ιλαρίδη!

Αξίζει να αναφέρουμε πως λίγα χρόνια μετά αποστρατεύτηκε με τον βαθμό του Ταξιάρχου. Είχε την δυνατότητα, όπως πολλοί κάνουν, να κάνει προσφυγή για να πάρει τους υπόλοιπους βαθμούς, στους οποίους έφτασαν οι συμμαθητές του και τους έχασε επειδή τον αποστράτευσαν.

Η Πατρίδα μας Ταξίαρχο τον αποστράτευσε Ταξίαρχος παρέμεινε! Δεν επεδίωξε ούτε ανώτερα αξιώματα ούτε μεγαλύτερη σύνταξη, τα οποία δεν του δόθηκαν!

Αξίζουν πολλές ευχαριστίες στον Ήρωα της Νιγρίτας για την προσφορά του!

Η ανιδιοτέλειά του, το ήθος του και η αξιοπρέπειά του Ταξιάρχου (Ι) Αθανασίου Ιλαρίδη είναι υποδείγματα αρετών μιμηταία από εμάς τους σύγχρονους Έλληνες! Αμαλία Ταμπουρή