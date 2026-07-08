Ιστορική πρωτοβουλία του Μητροπολίτη Σερρών & Νιγρίτης Θεολόγου : Να ανακηρυχθούν οι Σέρρες «Μαρτυρική Πόλη»

Το ηχηρό μήνυμα του Μητροπολίτη Θεολόγου για τη δικαίωση της ιστορικής μνήμης και η άμεση στήριξη από την πολιτική ηγεσία των Σερρών

Μια σπουδαία και ιστορικής σημασίας πρωτοβουλία για την πόλη των Σερρών παίρνει σάρκα και οστά, με στόχο την επίσημη αναγνώριση των θυσιών και του μαρτυρικού παρελθόντος της. Μετά το πάγιο και δίκαιο αίτημά του για την επιστροφή των ιερών θρησκευτικών κειμηλίων που εκλάπησαν από τα βουλγαρικά στρατεύματα κατοχής, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ.κ. Θεολόγος ανοίγει έναν νέο, μεγάλο κύκλο διεκδίκησης. Κατά τη διάρκεια του κηρύγματός του στην πανηγυρική δοξολογία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, ο σεπτός ποιμενάρχης έθεσε μετ’ επιτάσεως το αίτημα να χαρακτηριστούν οι Σέρρες, με κάθε επισημότητα, «Μαρτυρική Πόλη».

Η πόλη των Σερρών κουβαλά στις πλάτες της μια βαριά ιστορία καταστροφής και αναγέννησης. Η ολοσχερής πυρπόληση και η ισοπέδωσή της από τους Βουλγάρους, οι βιαιοπραγίες, καθώς και η λεηλασία της πολιτιστικής και θρησκευτικής της κληρονομιάς, αποτελούν ανεξίτηλα τραύματα που ζητούν ηθική και ιστορική δικαίωση. Ο Μητροπολίτης Θεολόγος, μιλώντας από τον άμβωνα, υπογράμμισε ότι μια πόλη που κάηκε απ’ άκρη σ’ άκρη και κατάφερε να ξαναγεννηθεί κυριολεκτικά μέσα από τις στάχτες της, δικαιούται προφανώς και δικαιωματικά τον τίτλο της μαρτυρικής.

Για την επίτευξη αυτού του εθνικού και τοπικού στόχου, ο Σεβασμιώτατος απηύθυνε ανοιχτό προσκλητήριο ενότητας και συστράτευσης προς όλες τις αρχές του τόπου. Τόνισε χαρακτηριστικά πως όλοι οι φορείς, πολιτικοί, αυτοδιοικητικοί και κοινωνικοί, οφείλουν να καθίσουν άμεσα γύρω από ένα κοινό τραπέζι. Σκοπός αυτής της συνάντησης είναι η σύνταξη ενός πλήρους, τεκμηριωμένου και ισχυρού φακέλου, ο οποίος θα κατατεθεί προς την Ελληνική Πολιτεία, ώστε το αίτημα αυτό να γίνει άμεσα δεκτό.

Η ανταπόκριση στο κάλεσμα του Μητροπολίτη ήταν ακαριαία, με την πολιτική ηγεσία να δηλώνει παρούσα στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών, Παναγιώτης Σπυρόπουλος, εξέφρασε την απόλυτη και αμέριστη στήριξή του στην πρωτοβουλία της Τοπικής Εκκλησίας. Δήλωσε ξεκάθαρα ότι η Περιφέρεια θα βρίσκεται στο πλευρό του Μητροπολίτη, θεωρώντας το αίτημα απόλυτα δίκαιο και ιστορικά επιβεβλημένο, και δεσμεύτηκε να πράξει τα δέοντα για την προώθησή του στα ανώτατα κυβερνητικά κλιμάκια.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Βουλευτής Β΄ Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφιος Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Θεόδωρος Καράογλου. Συνηγορώντας απόλυτα με τις θέσεις του Μητροπολίτη και του Αντιπεριφερειάρχη, ο κ. Καράογλου τόνισε τη σημασία που έχει η ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας της Μακεδονίας, επισημαίνοντας ότι η αναγνώριση των Σερρών ως μαρτυρικής πόλης αποτελεί χρέος τιμής της πατρίδας απέναντι στους αγώνες και τις θυσίες των Σερραίων.

Η κοινή αυτή στάση εκκλησίας και πολιτείας δημιουργεί τις γόνιμες βάσεις για να βρει η πόλη τη θέση που της αξίζει στην επίσημη ιστορική μνήμη του έθνους.

Βαΐα Βαΐδου