Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας – 4ήμερη εκδρομή στην Πελοπόννησο

Από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας διοργανώνεται τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στην Πελοπόννησο από τις 29 Ιουνίου έως και 2 Ιουλίου.

Η ανακοίνωση του αναλυτικού προγράμματος της εκδρομής:

Την Κυριακή το βράδυ θα ξεκινήσουμε από την κεντρική πλατεία Νιγρίτας.

Δευτέρα 29 Ιουνίου

Με ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση και καφέ θα φτάσουμε στο γραφικό Λουτράκι και θα ανεβούμε για να προσκυνήσουμε στην Ιερά Μονή Οσίου Παταπίου το άφθαρτο λείψανο του Οσίου Παταπίου και την κάρα της Αγίας Υπομονής (Ελένης Παλαιολογίνας-Δραγάση μητέρας των τελευταίων Βυζαντινών Αυτοκρατόρων). στον ισθμό της Κορίνθου.

Στη συνέχεια, θα περάσουμε στην Πελοπόννησο από τον Ισθμό της Κορίνθου. Ο Ισθμός της Κορίνθου είναι η στενή λωρίδα γης που ενώνει τη Στερεά Ελλάδα με την Πελοπόννησο, ενώ η διώρυγα που έχει διανοιχθεί σε αυτόν ενώνει τον Σαρωνικό με τον Κορινθιακό κόλπο. Έχει μήκος 6 περίπου χιλιόμετρα και το πιο στενό σημείο είναι εκεί όπου κατασκευάστηκε η διώρυγα της Κορίνθου από το 1880 έως το1893. Το σημείο ως σημαντικό είχε τείχος ήδη από τους αρχαίους χρόνους (τέλη 5ου αιώνα π.Χ.), που είχε διατηρηθεί μέχρι και τους Βυζαντινούς (Εξαμίλιον).

Αργά το μεσημέρι θα φτάσουμε στην πρώτη πρωτεύουσα του νεοσύστατου ελληνικού κράτους, το Ναύπλιο, όπου θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας, ¨Hotel Έλενα¨.

Αφού ξεκουραστούμε θα έχουμε ελεύθερο χρόνο, προαιρετικά να περπατήσουμε στους δρόμους του γραφικού Ναυπλίου, να επισκεφθούμε το ενετικό φρούριο της πόλης ¨Μπούρτζι¨, να ανέβουμε στο Παλαμήδι που βρισκόταν φυλακισμένος ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και να δειπνήσουμε στις παραδοσιακές ταβέρνες του.

Τρίτη 30 Ιουνίου

Την επόμενη θα πάρουμε νωρίς το πρωινό και θα αναχωρήσουμε από το Ναύπλιο για την ξακουστή Επίδαυρο, που συνδυάζει την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά του κορυφαίου αρχαίου θεάτρου με την παραθαλάσσια ηρεμία. Εκεί θα ξεναγηθούμε στους χώρους.

Αμέσως μετά θα μεταβούμε στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Παναγίας της Μαλεβής, ένα από τα πιο ιστορικά και φημισμένα μοναστήρια της Αρκαδίας, χτισμένο στις πλαγιές του Πάρνωνα με την θαυματουργό και μυροβλύζουσα από το 1964 εικόνα. Το μύρο μάλιστα κάποιες φορές είναι τόσο πολύ που τρέχει μέχρι το δάπεδο του Ναού.

Στη συνέχεια θα πάμε στη ηρωοτόκο Σπάρτη, την πατρίδα του Βασιλιά Λεωνίδα και των 300 παλικαριών του. Εκεί θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο ¨Μανιάτης Hotel¨.

Νωρίς το απόγευμα θα προσκυνήσουμε στην κοντινή Ιερά Μονή Αγίων 40 Μαρτύρων Σπάρτης, που είναι ένα από τα παλαιότερα και ιστορικότερα μοναστήρια της Λακωνίας, χτισμένο στους πρόποδες του Πάρνωνα.

Τέλος θα έχουμε ελεύθερο το βράδυ μας για να δούμε την Σπάρτη.

Τετάρτη 1 Ιουλίου

Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για την ιστορική Μονεμβασιά.

Η βυζαντινή καστροπολιτεία της Μονεμβασιάς, το «πέτρινο καράβι» του Ρίτσου, που στέκει καρτερικά στο νοτιοανατολικό άκρο της Λακωνικής γης, μεταφέροντας τους επισκέπτες σε ένα ονειρικό ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Κάστρα και τείχη, παλιά αρχοντικά, στενά λιθόστρωτα δρομάκια, εκκλησίες, παλιές χαμηλές καμάρες, αψίδες, οικόσημα, μαρμάρινοι αυτοκρατορικοί θρόνοι, βυζαντινές εικόνες δίνουν την εντύπωση μιας πόλης φανταστικής,

που δεν την άγγιξε το πέρασμα του χρόνου.

Στη συνέχεια θα μεταβούμε στα Σπήλαια Βλυχάδας Διρού, που είναι ένα από τα ωραιότερα σπήλαια και βρίσκεται στα δυτικά παράλια της Λακωνικής Χερσονήσου, στον Όρμο του Διρού. Εκεί, κάτω από το λιτό τοπίο της Μάνης η φύση με ασύγκριτη τέχνη και υπομονή σμίλεψε ένα θαύμα πέρα από κάθε φαντασία, κατάλευκοι σταλακτίτες και σταλαγμίτες, εντυπωσιακές κουρτίνες και αστραφτεροί κρύσταλλοι στολίζουν κάθε γωνιά του, δημιουργώντας ένα απαράμιλλο θέαμα που κόβει την ανάσα! Η είσοδος είναι προαιρετική.

Θα γευματίσουμε στο Γύθειο, την αρχοντική κωμόπολη που μοιάζει με κυκλαδίτικο νησί, το γραφικό λιμάνι του οποίου συνδυάζει τους χαλαρούς ρυθμούς με την αστική παράδοση.

Τον απογευματινό μας καφέ θα τον πιούμε στην Αρεόπολη, που συχνά χαρακτηρίζεται ως «η πέτρινη καρδιά της Μάνης». Στην πόλη αυτή έγιναν τα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς ¨Η γη της ελιάς¨, η οποία με τα πετρόχτιστα αρχοντικά, τα σοκάκια και την άγρια ομορφιά της, προσδίδει την αυθεντική ατμόσφαιρα στην οποία διαδραματίζεται η ιστορία της σειράς.

Το βράδυ θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας στη Σπάρτη.

Πέμπτη 2 Ιουλίου

Αφού μαζέψουμε τα πράγματά μας από το ξενοδοχείο και πάρουμε νωρίς το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε για την άλλη καστροπολιτεία της περιοχής, τον Μυστρά.

Κτισμένος στους πρόποδες του Ταϋγέτου, γνωστός σε όλο τον κόσμο και Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO από το 1989, ο Μυστράς ακτινοβολεί το μεγαλείο του παρελθόντος του. Τα εξαιρετικά διατηρημένα οικιστικά σύνολα, που έχουν απομείνει, είναι μάρτυρες του λαμπρού παρελθόντος μιας από τις σημαντικότερες υστεροβυζαντινές πόλεις. Εδώ έζησε, μεγαλούργησε και στέφθηκε αυτοκράτορας του Βυζαντίου ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄ Δραγάσης-Παλαιολόγος. Στη συνέχεια έφυγε για την Πόλη και έπεσε μαχόμενος κατά τη διάρκεια της πολιορκίας των Οθωμανών. Με τον Κωνσταντίνο συνδέθηκαν οι θρύλοι για τον «Μαρμαρωμένο Βασιλιά».

Μετά την περιήγηση στα πέτρινα σοκάκια του γεμάτο ιστορία τόπου αυτού θα πάρουμε τον δρόμο της επιστροφής.

Στην επιστροφή μας θα κάνουμε τις απαραίτητες στάσεις κατά την διαδρομή και το βράδυ θα φτάσουμε στη Νιγρίτα γεμάτοι αναπολήσεις για λαμπρό παρελθόν αλλά και εικόνες από το παρόν.

Την εκδρομή θα συνοδεύσει ο π.Γεώργιος Κελεμπέκης.

Μπορείτε να δηλώσετε την συμμετοχή σας, προκαταβάλοντας το 50% της τιμής του εισιτηρίου, μέχρι την Παρασκευή 15 Μαΐου, στα παρακάτω τηλέφωνα:

Ανθούλα Θασίτη 6987036720

Μαίρη Μπακιρτζή 6977347216

Τιμή συμμετοχής: 299€

Εξόφληση του εισιτηρίου έως τις 20 Ιουνίου.

– Η τιμή περιλαμβάνει την μετάβαση με κλιματιζόμενο λεωφορείο του ταξιδιωτικού γραφείου ¨Liatsas tours¨ από τη Νιγρίτα, την ξενάγηση στην Επίδαυρο και διαμονή στα ξενοδοχεία ¨Hotel Έλενα¨ στο Ναύπλιο και ¨Μανιάτης Hotel¨ στη Σπάρτη με πρωινό.

– Δεν περιλαμβάνει τα εισιτήρια σε μουσεία και κάστρα.

– Παρακαλούμε όσους ενδιαφέρονται για την εκδρομή να μην περιμένουν να εκπνεύσει η προθεσμία αλλά να το δηλώσουν σύντομα γιατί ήδη έχουν δηλώσει 20 άτομα, άρα οι θέσεις είναι ήδη περιορισμένες!