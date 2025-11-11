Καταφύγιο Γεώργιος Τότας: Η ανάσα του Βερτίσκου και η ιστορία του ΕΟΣ Νιγρίτας

Η ιστορία του καταφυγίου “Γεώργιος Τότας” ξεκινά κάπου στο 1994, τότε που μια μικρή ομάδα φίλων αποφάσισε να δώσει ζωή σε έναν σύλλογο αφιερωμένο στο βουνό, στη φύση και στην ανθρώπινη συντροφικότητα. Κανείς δεν περίμενε τότε ότι αυτή η σπίθα θα γινόταν μια τόσο δυνατή φλόγα, ικανή να ενώσει εκατοντάδες ανθρώπους κάτω από έναν κοινό σκοπό.

Από τα πρώτα χρόνια, ο Ορειβατικός Σύλλογος Νιγρίτας έδειξε ότι είχε όραμα. Οι εκδρομές, οι αναβάσεις, οι δράσεις, η επαφή με το βουνό ανέδειξαν μια μεγάλη αγάπη για τον Βερτίσκο, έναν ορεινό όγκο που για χρόνια έμενε “κρυμμένος” από τους περισσότερους. Με υψόμετρο κορυφής τα 1107 μέτρα, ο Βερτίσκος δεν είναι από τα βουνά που εντυπωσιάζουν με το μέγεθός τους. Σε κερδίζει όμως με την ηρεμία, την καρυδιά του, τα μονοπάτια που ελίσσονται ανάμεσα σε δάση και ρέματα και τα φανταστικά χρώματα την εποχή του φθινοπώρου.

Έτσι, γεννήθηκε η ιδέα ενός καταφυγίου. Ένας χώρος όπου οι ορειβάτες θα μπορούν να ξεκουράζονται, να συναντιούνται, να σχεδιάζουν πορείες και να μοιράζονται εμπειρίες. Η θέση επιλέχθηκε προσεκτικά: 14 χιλιόμετρα νότια της Νιγρίτας, στην περιοχή Τσιπλάκη. Στο σημείο αυτό συγκλίνουν πολλά μονοπάτια, πράγμα που κάνει το καταφύγιο ιδανική αφετηρία αλλά και καταφύγιο επιστροφής μετά από μια απαιτητική διαδρομή.

Η πρόσβαση σήμερα είναι άνετη και ασφαλής. Η διαδρομή είναι καθαρά σηματοδοτημένη, ώστε κανένας επισκέπτης να μη χαθεί στους χωματόδρομους που απλώνονται γύρω από τη Νιγρίτα. Σε σημεία όπου το νερό έκοβε τον δρόμο, οι άνθρωποι του συλλόγου φρόντισαν με δικές τους παρεμβάσεις να εξασφαλίσουν τη βατότητα. Τσιμεντένιες διαβάσεις, καθαρισμοί, μικρές παρεμβάσεις που κάνουν όλη τη διαδρομή προσβάσιμη για όλους.

Και όταν φτάσει κανείς στην πύλη του καταφυγίου, νιώθει αμέσως ότι βρίσκεται σε χώρο φροντισμένο. Το κτίσμα, απλό αλλά λειτουργικό, καθαρό και οργανωμένο, μπορεί να φιλοξενήσει έως 30 άτομα. Η κουζίνα, οι χώροι υγιεινής, η διάταξη των δωματίων δείχνουν ότι έχει δοθεί μεγάλη σημασία στη φιλοξενία. Κι όμως, αυτό που κάνει το καταφύγιο ξεχωριστό δεν είναι μόνο οι υποδομές. Είναι η ενέργειά του. Η ησυχία του βουνού που σε αγκαλιάζει. Η ζεστασιά των ανθρώπων του συλλόγου.

Με τον καιρό, το καταφύγιο έγινε σημείο αναφοράς όχι μόνο για ορειβάτες αλλά και για ανθρώπους που απλώς θέλουν να απολαύσουν τη φύση, να ξεφύγουν από την καθημερινότητα, να ακούσουν τον αέρα να περνά μέσα από τα δέντρα. Η ανάγκη για μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία είναι το μόνο που λείπει, κάτι που ίσως στο μέλλον καλυφθεί με ισχυρότερα φωτοβολταϊκά ή μια μικρή ανεμογεννήτρια – ειδικά σε μια περιοχή που ο άνεμος δεν λείπει ποτέ. Οι δωρεές καλοδεχούμενες.

Ωστόσο, ο Ορειβατικός Σύλλογος Νιγρίτας δεν είναι απλώς ένας ορειβατικός σύλλογος. Είναι ένας οργανισμός προσφοράς. Η τράπεζα αίματος που λειτουργεί εδώ και περίπου είκοσι χρόνια έχει βοηθήσει χιλιάδες συνανθρώπους μας. Εθελοντές, μέλη, φίλοι του συλλόγου δίνουν αίμα με την ίδια θέληση και αλληλεγγύη που χαρακτήρισε και την ίδρυση του συλλόγου.

Έτσι, το «Γεώργιος Τότας» δεν είναι μόνο ένα κτίριο στο βουνό. Είναι ένα σύμβολο. Ένα σημείο όπου η φύση, ο άνθρωπος και η κοινότητα συναντιούνται. Εκεί όπου οι πεζοπόροι ξεκινούν μια διαδρομή, αλλά συχνά βρίσκουν κάτι περισσότερο: ένα μέρος να νιώσουν οικεία, να ηρεμήσουν, να εμπνευστούν.

Και κάθε φορά που κάποιος ανεβαίνει στο καταφύγιο, συνεχίζει μια ιστορία που ξεκίνησε πριν τρεις δεκαετίες. Μια ιστορία ανθρώπων που πίστεψαν ότι μπορούν να δημιουργήσουν κάτι όμορφο. Και τα κατάφεραν.

Παραγωγή: “©SkylandGreece.gr”