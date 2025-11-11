Λαμπρός ο εορτασμός της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Ελεούσας της Νιγριτινής

Με ιδιαίτερη συγκίνηση και λαμπρότητα γιορτάστηκε η Παναγία Ελεούσα η Νιγριτινή παρουσία Αρχιερέων από Ελλάδα και Βουλγαρία

Με λαμπρότητα και κατάνυξη τελέστηκε η πανηγυρική Πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία της εορτής της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας Ελεούσας της Νιγριτινής στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας ιερουργούντων των Μητροπολιτών Σερρών και Νιγρίτης κ.Θεολόγου, Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ.Ιερωνύμου και του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Λευκουπόλεως κ. Πολυκάρπου (Εκκλησία της Βουλγαρίας).

Η πανηγυρική ακολουθία πραγματοποιήθηκε παρουσία πλήθους πιστών από τη Νιγρίτα και τις γύρω περιοχές, οι οποίοι προσήλθαν με ευλάβεια για να τιμήσουν τη θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας, προστάτιδας και Ελεούσας του τόπου.

Ο Μητροπολίτης Καλαβρύτων κ. Ιερώνυμος μίλησε για το μυστήριο της αγίας Θεοτόκου και ανέλυσε τα σωτήρια μηνύματα, που διαχρονικώς εκπέμπονται από το ιερό Ευαγγέλιο, που όπως χαρακτηριστικώς σημείωσε, είναι ιδιαιτέρως χρήσιμα για τους σημερινούς κρίσιμους καιρούς.

Προ της απολύσεως της θ. Μυσταγωγίας, Μητροπολίτης Θεολόγος, ευχαρίστησε για μία ακόμη φορά, τους Αρχιερείς, τους εν Χριστώ αδελφούς και συνεπισκόπους, για την όλως τιμητική συμπροσευχητική και συλλειτουργική τους παρουσία στις φετινές λατρευτικές ακολουθίες της Συνάξεως της Παναγίας «Νιγριτινής», τους άρχοντες και τον φιλοπάρθενο λαό, που ήλθαν και τις δύο ημέρες της εορτής, για να λάβουν τη χάρη της Θεομήτορος.

Την παραμονή της εορτής, Σάββατο 1 Νοεμβρίου, τελέστηκε με ξεχωριστή επισημότητα ο Πανηγυρικός Τρισαρχιερατικός Εσπερινός, στον οποίο χοροστάτησε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Λευκουπόλεως κ. Πολύκαρπος, συγχοροστατούντων των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών Καλαβρύτων και Αιγιαλείας κ. Ιερωνύμου και Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου.

Στην ιερά σύναξη συμμετείχαν δεκάδες κληρικοί από την τοπική Εκκλησία καθώς και από τη γειτονική Βουλγαρία, αναδεικνύοντας τους ισχυρούς πνευματικούς δεσμούς των δύο Ορθοδόξων Εκκλησιών.

Τους ύμνους της εορτής απέδωσαν υποδειγματικά οι χοροί ιεροψαλτών της περιοχής, με προεξάρχοντες τον Πρωτοψάλτη Κωνσταντίνο Καραγιώρα και τον Λαμπαδάριο Πέτρο Μανούγκα.

Κατά τη διάρκεια της Ακολουθίας, πλήθος πιστών, με επικεφαλής τη δήμαρχο Βισαλτίας, τον Στρατηγό ε.α. Άγγελο Ιλαρίδη ΓΕ.Π.Σ. ε.τ., αντιδημάρχους και δημοτικούς και τοπικούς συμβούλους, προσήλθαν να προσκυνήσουν τη θαυματουργή Εικόνα της Παναγίας καθώς και το λείψανο του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου, που τέθηκε σε προσκύνημα.

Στο τέλος του Εσπερινού, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Θεολόγος προσφώνησε θερμά τους φιλοξενούμενους Ιεράρχες και παρέδωσε τον λόγο στον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Πολύκαρπο, ο οποίος, άριστος γνώστης της ελληνικής γλώσσας, μίλησε για το τίμιο, πάναγνο και πανάγιο πρόσωπο της Μητέρας του Θεού, εκφράζοντας ευχαριστίες για τη φιλοξενία και την πρόσκληση στον οικείο Ποιμενάρχη της Εκκλησίας των Σερρών και Νιγρίτης