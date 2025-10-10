Λεονταρίδης: Επίδομα παραμεθορίου 130€ για αστυνομικούς σε ακριτικές περιοχές του νομού Σερρών

Η απόφαση αποκαθιστά χρόνια αδικία, αναγνωρίζει τις θυσίες των αστυνομικών και ενισχύει την ασφάλεια των πολιτών

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση, ο Βουλευτής Σερρών της Ν.Δ Θεόφιλος Λεονταρίδης ανακοινώνει τη χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου ύψους 130€ στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετεί στις ακριτικές περιοχές της Π.Ε. Σερρών.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση του, «ικανοποιήθηκε το πάγιο αίτημα για τη χορήγηση του επιδόματος παραμεθορίου ύψους 130€ , στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετεί σε ακριτικές περιοχές της Π.Ε. Σερρών.

Πρόκειται για μια σημαντική δικαίωση των διαρκών προσπαθειών μου, να αποκατασταθεί μια χρόνια αδικία, σε βάρος των ένστολων του Νομού μας.

Είναι γνωστό , ότι με συνεχείς παρεμβάσεις μου στη Βουλή και στους αρμόδιους φορείς, είχα καταθέσει τεκμηριωμένες μελέτες για τους δείκτες ευημερίας και την ανεργία στο Νομό Σερρών , και καρπός αυτών των προσπαθειών υπήρξε η ένταξη ολόκληρου του Νομού Σερρών στις παραμεθόριες περιοχές με τον ν. 3613/2007, καθώς και η θεσμοθέτηση με τον ν. 3714/2008 της χορήγησης του επιδόματος παραμεθορίου στους υπαλλήλους του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. που υπηρετούν στην περιοχή μας.

Σημειώνω πως στις 6.3.2023, μετά από συναντήσεις με τους αρμοδίους Υπουργούς, κατέθεσα και σχετική ερώτηση στη Βουλή, να δοθεί το επίδομα παραμεθορίου σε όλους τους ενστόλους, με βάση την αρχή της ισονομίας με τις διατάξεις του Ν.4472/2017, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το Ν 4553/2018.

Η σημερινή απόφαση, για τη χορήγηση του επιδόματος και στο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. , που υπηρετεί σε ακριτικές περιοχές της Π.Ε. Σερρών, αποκαθιστά την ισονομία και αναγνωρίζει έμπρακτα τις θυσίες και την προσφορά των αστυνομικών μας.

Παράλληλα, ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών, που δικαιούνται να ζουν και να εργάζονται με σιγουριά σε μια ακριτική περιοχή.

Ελπίζω ύστερα από αυτή τη θετικότατη εξέλιξη, να ανοίξει ο δρόμος για τη χορήγησή του και στους λοιπούς ενστόλους μας.

Ευχαριστώ θερμά τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Θάνο Πετραλιά, με τον οποίο είχα επικοινωνία για το θέμα , τον Υπουργό κ. Πιερρακάκη και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μ. Χρυσοχοΐδη για την καθοριστική συμβολή τους.»