Λιμνοχώρι Σερρών: Ένα χωριό που γεννήθηκε από τις μετακινήσεις και επιμένει στον χρόνο

Του Δημήτρης Νάτσιου

Από τους παλιούς οικισμούς και τη δημιουργία της λίμνης Κερκίνης έως τις σύγχρονες δημογραφικές προκλήσεις

Το Λιμνοχώρι Σερρών αποτελεί τη συνέχεια των οικισμών Μπουρσούκι, Πορλίδα και Κογχύλια. Ο πρώτος βρισκόταν δύο χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της σημερινής θέσης του χωριού κι εγκαταλείφθηκε όταν καταστράφηκε κατά τη δημιουργία της τεχνητής λίμνης Κερκίνης.

Η Πορλίδα προσαρτήθηκε το 1920 στην κοινότητα Μπουγιούκ Μαχαλέ (σημερινό Μεγαλοχώρι) και το 1929 μετονομάστηκε σε Λιμνοχώρι. Ωστόσο, οι κάτοικοί της δοκιμάστηκαν κατά τη δεκαετία του 1930, όταν πραγματοποιούνταν τα εγγειοβελτιωτικά έργα στην πεδιάδα των Σερρών και κατασκευάστηκε το φράγμα στον Λιθότοπο. Τότε αναγκάστηκαν να βρουν καταφύγιο στο κοντινό χωριό Κογχύλια, το οποίο το 1955 έλαβε εκ νέου την ονομασία Λιμνοχώρι.

Οι δοκιμασίες του παρελθόντος

Στα νερά της λίμνης Κερκίνης είναι βυθισμένος ο παλιός οικισμός

Η τοποθεσία του παλαιού χωριού βρίσκεται σήμερα βυθισμένη στα νερά της λίμνης με τις μνήμες να παραμένουν ζωντανές μέσα από τις αφηγήσεις των παλαιότερων προς τις νεότερες γενιές για εκείνη τη δύσκολη περίοδο.

Οι κάτοικοι απειλούνταν επί χρόνια από τις πλημμύρες του Στρυμόνα και τις μεταδοτικές ασθένειες. Πριν από την κατασκευή των αντιπλημμυρικών έργων στη σερραϊκή πεδιάδα ο ποταμός δεν είχε σταθερή κοίτη. Στη μεταπολεμική Ελλάδα το Λιμνοχώρι αποτέλεσε ένα πληθυσμιακό μωσαϊκό, όπου διαφορετικές ομάδες συνυπήρχαν αρμονικά. Οι κάτοικοί του πάλεψαν με τη γη για να επιβιώσουν. Κατά τη δεκαετία του 1960 πολλοί μετανάστευσαν στη Γερμανία, ενώ άλλοι εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη. Αγροτικό και μικρό χωριό το Λιμνοχώρι ανήκει διοικητικά απο το 1999 στον Δήμο Ηράκλειας.

Σήμερα το χωριό έχει έντονο κτηνοτροφικό χαρακτήρα, καθώς λειτουργούν περισσότερες από δέκα κτηνοτροφικές μονάδες, οι περισσότερες εκ των οποίων εκτρέφουν αγελάδες, ενώ δύο ή τρεις ασχολούνται με την εκτροφή προβάτων.

Η εκπαιδευτική κοινότητα του χωριού

Η εκπαιδευτική κοινότητα του Λιμνοχωρίου εξυπηρετείται σε επίπεδο νηπιαγωγείου από τα Χρυσοχώραφα, ενώ οι μαθητές του δημοτικού σχολείου φοιτούν στην Κοίμηση. Οι μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου μετακινούνται στην Ηράκλεια. Η εκκλησία του χωριού είναι αφιερωμένη στον Προφήτη Ηλία, όπου πραγματοποιείται κάθε χρόνο και το αντίστοιχο πανηγύρι του χωριού.

Στόχος η δημιουργία αγροτικού ιατρείου

Το κτήριο του παλαιού Δημοτικού Σχολείου που στέγαζε εως πέρσι τον πολιτιστικό σύλλογο.

Ο πρόεδρος της κοινότητας Λιμνοχωρίου, Ιωάννης Καμπούρης, δήλωσε στο LionNews.gr ότι στόχος για το χωριό αποτελεί η μετατροπή του κτηρίου που στο παρελθόν στέγαζε το νηπιαγωγείο σε αγροτικό ιατρείο μέσα από το πρόγραμμα.

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε οι δημόσιοι χώροι να είναι καθαροί και ευπρεπισμένοι», ανέφερε.

«Προσπαθούμε να δώσουμε μία ζωντάνια στο χωριό μέσα από την πραγματοποίηση κάποιων εκδηλώσεων τα Χριστούγεννα, το πανηγύρι κι άλλες», τόνισε και συμπλήρωσε ότι εδώ και χρόνια τα παιδιά μετά την ενηλικίωσή τους φεύγουν προς τις μεγάλες πόλεις.

Πλούσια πολιτιστική δράση ανέπτυξε στο παρελθόν ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού. Ιδρύθηκε το 1985 κι είχε φθάσει να διοργανώνει ακόμη και παρέλαση καρναβαλιού.Εδώ και ένα χρόνο ανέστειλε την λειτουργία του.

Ανενεργός αθλητικός σύλλογος Ηρακλής

Ανενεργός παραμένει εδώ και πολλά χρόνια και ο ποδοσφαιρικός σύλλογος «Ηρακλής Λιμνοχωρίου» ο οποίος ιδρύθηκε το 1969.

Ηταν κατά βάση μια ομάδα που συμμετείχε στη Β΄ Κατηγορία της ΕΠΣ Σερρών. Πολλοί ποδοσφαιριστές της αγωνίστηκαν αργότερα στον Μέγα Αλέξανδρο Ηράκλειας.

Η πληθυσμιακή εξέλιξη του χωριού

Ο Ιερός Ναός του Προφήτη Ηλία στο Λιμνοχώρι.

Στην πρώτη μεταπολεμική απογραφή της ΕΛ.ΣΤΑΤ. (1951) το Λιμνοχώρι εμφανίζεται με πληθυσμό 726 κατοίκων. Μία δεκαετία αργότερα απογράφονται 805 κάτοικοι, οι περισσότεροι από όλες τις απογραφές που ακολούθησαν μέχρι σήμερα. Το 1971 καταγράφεται σημαντική μείωση του πληθυσμού και το χωριό κατοικείται από 673 άτομα. Το 1981 παρουσιάζεται μικρή αύξηση, καθώς απογράφονται 726 κάτοικοι. Δέκα χρόνια αργότερα στην απογραφή του 1991 κατοικούν σε αυτό 664 άτομα. Το 2001 εμφανίζει εκ νέου μικρή άνοδο και κατοικείται από 696 άτομα. Το 2011 η ΕΛ.ΣΤΑΤ. απογράφει 522 κατοίκους, ενώ νέα πτώση του πληθυσμού καταγράφεται στην απογραφή του 2021, σύμφωνα με την οποία το χωριό αριθμεί πλέον 414 κατοίκους.

Το Λιμνοχώρι Σερρών αποτελεί ένα χωριό με βαθιές ιστορικές ρίζες. Σήμερα εκτιμάται ότι κατοικείται από περίπου 350 μόνιμους κατοίκους. Παρά τις συνεχείς μεταβολές που γνώρισε στην ιστορική του διαδρομή, τις αναγκαστικές μετακινήσεις των κατοίκων, τη μετανάστευση και τη δημογραφική συρρίκνωση, το Λιμνοχώρι εξακολουθεί να διατηρεί ζωντανή την ιστορική του μνήμη και την ταυτότητά του. Η ιστορία του αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της αντοχής και της προσαρμοστικότητας των χωριών της σερραϊκής γης απέναντι στις προκλήσεις του χρόνου.