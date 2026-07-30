Μαϊμού λογιστής εξαπάτησε 80χρονη στη Νιγρίτα και απέσπασε λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ

Χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ απέσπασαν επιτήδειοι από 80χρονη στη Νιγρίτα Σερρών με την απάτη του «λογιστή»

Χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 10.000 ευρώ κατάφεραν να αποσπάσουν από μία 80χρονη γυναίκα από τη Νιγρίτα Σερρών με τηλεφωνική απάτη με τη μέθοδο του «λογιστή».

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών άγνωστος επικοινώνησε με την ηλικιωμένη, προσποιούμενος τον λογιστή και της είπε ότι αν δηλώσει και καταγραφούν οι χρυσές λίρες, τα κοσμήματα και τα χρήματα της, θα βγει κερδισμένη από την εφορία.

Ο επιτήδειος κατάφερε να πείσει την 80χρονη, η οποία συγκέντρωσε 7 χρυσές λίρες, χρυσαφικά και κοσμήματα και τα παρέδωσε σε συνεργάτη του.

Την υπόθεση ερευνούν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών.