Με επιτυχία η εθελοντική αιμοδοσία του Συλλόγου Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, η καθιερωμένη ανοιξιάτικη εθελοντική αιμοδοσία στην Τερπνή.

Για ακόμη μία φορά, οι εθελοντές αιμοδότες ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου, αποδεικνύοντας έμπρακτα την αλληλεγγύη και την προσφορά προς τον συνάνθρωπο.

Ιδιαίτερα αισιόδοξο μήνυμα αποτελεί η συμμετοχή νέων ηλικιακά αιμοδοτών, που δείχνει ότι το αιμοδοτικό κίνημα της Τερπνής έχει συνέχεια και μέλλον.

Ο Σύλλογος Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες σε όλους τους αιμοδότες, στους εθελοντές που προσέφεραν αίμα σε νοσοκομεία της χώρας, στους χορηγούς που στήριξαν τη δράση, καθώς και στο συνεργείο αιμοδοσίας του Νοσοκομείου Σερρών για την άψογη συνεργασία.

«Η αιμοδοσία είναι πράξη ζωής. Ραντεβού στην επόμενη συνάντηση προσφοράς» καταλήγει η ανακοίνωση.

Διονύσης Τριανταφύλλου