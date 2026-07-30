Με λαμπρότητα και συγκίνηση η υποδοχή της δεξιάς χειρός του Αγίου Νεκταρίου

Το ιερό λείψανο από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος – Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης θα παραμείνει για προσκύνημα στην ανδρώα Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Σερρών

Mε αισθήματα βαθιάς πνευματικής χαρμόσυνης ανάτασης και ευλάβειας, η τοπική Εκκλησία των Σερρών υποδέχθηκε το απότμημα της θαυματουργού δεξιάς χειρός του Αγίου Νεκταρίου, Μητροπολίτου Πενταπόλεως. Το χαριτόβρυτο ιερό λείψανο, το οποίο μεταφέρθηκε από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος – Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης, θα παραμείνει για προσκύνημα στην ανδρώα Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Σερρών έως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου.

Η υποδοχή του χαριτοβρύτου ιερού λειψάνου πραγματοποιήθηκε στην ανδρώα ιερά Μονή Αγ. Παρασκευής Σερρών, προχθες Τετάρτη 22 Ιουλίου 2026, στις 8:00 το απόγευμα, μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκινήσεως και πνευματικής ανατάσεως, από τον Σεβ. Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγο, με την συμμετοχή του ευαγούς Κλήρου και των αδελφών της ιεράς Μονής, του Αντιπεριφερειάρχου Σερρών κ. Παναγιώτη Σπυρόπουλου, μελών του Πανηπειρωτικού Συλλόγου και της «Θρακικής Εστίας» Ν. Σερρών, με τις παραδοσιακές ενδυμασίες και τα λάβαρά τους, καθώς και πλήθους ευσεβών χριστιανών, που προσήλθαν για να προσκυνήσουν και να λάβουν τη χάρη του λαοφιλούς αγίου Ιεράρχου Νεκταρίου.

Ο Σεβασμιώτατος, αφού ευχαρίστησε δια θερμών λόγων ευγνωμοσύνης τον Σεβ. Μητροπολίτη Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης κ. Εφραίμ, την οσιολογιωτάτη Γερόντισσα της ιεράς Μονής Αγ. Νεκταρίου Αιγίνης, μοναχή Τιμοθέη και τον κομίσαντα προφρόνως το ιερό λείψανο, λόγιο ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Ύδρας και Γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου, πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη π. Σάββα Ζέρβα, ομίλησε επικαίρως προς το πολυπληθές εκκλησίασμα για την μεγίστη αυτή ευλογία στη ζωή και τον προσωπικό πνευματικό μας αγώνα, τονίζοντας μεταξύ άλλων και τα εξής:

«Με αισθήματα βαθυτάτης συγκινήσεως, αλλά και δοξολογίας προς το υπερύμνητο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, υποδεχθήκαμε το ιερό απότμημα εκ του χαριτοβρύτου ιερού λειψάνου του Αγ. Νεκταρίου, Μητροπολίτου Πενταπόλεως, του θαυματουργού, του συγχρόνου αυτού αγίου της αγάπης, της καταλλαγής, της μακροθυμίας, της συγχωρητικότητος, ο οποίος ήλθε, ως μία ευλογία εξαιρετική, από την Ιερά Μητρόπολη Ύδρας, Σπετσών και Αιγίνης, με την φιλάδελφη ευχή και ευλογία του πολυσεβάστου Ποιμενάρχου της νησιωτικής αυτής επαρχίας κ. Εφραίμ, προς αγιασμόν και ενίσχυσιν του ενταύθα παροικούντος φιλοχρίστου λαού του Θεού.

Μεγίστη ευεργεσία απολαμβάνει σήμερον η πόλις των Σερρών και η ακριτική Μητρόπολίς μας συνολικώς και διά τούτο δοξάζουμε το πανάγιο όνομα του Θεού και υμνολογούμε τη φιλόστοργη πρόνοιά Του.

Οι άγιοι της Εκκλησίας μας, ως ο πανάγιος Νεκτάριος, ως ένθερμοι πρεσβευτές προς Κύριον των Ορθοδόξων χριστιανών, ως πραγματικώς φιλόθεοι αναδεικνύονται καθημερινώς με το πλήθος των θαυμάτων τους αυθεντικώς φιλάνθρωποι. Σε κάθε εποχή, ιδίως δε στις κρίσιμες σημερινές ημέρες, ο Άγ. Νεκτάριος με την αγία ζωή του, το αγιοπνευματικό του ήθος, αλλά και με το έργο του, ως Επισκόπου μέσα στην Εκκλησία, διακηρύττει ότι η αγιότητα είναι η κατά φύσιν κατάστασις και προοπτική. Υπηρέτησε την αγία Εκκλησία του Χριστού με πιστότητα, πλήρη αφοσίωση και παραδειγματική αυταπάρνηση.

Νέκταρ του Θεού υπάρχων, ο συμπαθής μεγάλος Άγιος του αιώνος μας, έχοντας ο ίδιος σπλάχνα οικτιρμών ακούει τις προσευχές των πονεμένων και τσακισμένων, από την αμαρτία ανθρώπων και διαποτίζει τις ψυχές όλων μας με τη γλυκύτητα της παρουσίας του. Είναι τέτοια μάλιστα η παρρησία του Αγ. Νεκταρίου ενώπιον του Θεού, ώστε, το ιερόν Μοναστήριόν του στη νήσο της Αιγίνης, έχει αναδειχθεί ένας ωκεανός θαυμάτων, στον οποίο καταφεύγουν οι πιστοί, για να λάβουν την ίαση, την ευλογία, την χάρη, την παράκληση και την παρηγορία.

Δοξάζουμε το υπερύμνητο όνομα του αγίου Θεού, τιμούμε και σεβόμεθα υπερβαλλόντως τους αγίους μας, ως φανερώσεις του ιδίου του Κυρίου μας και ευχαριστούμε, από μέσης καρδίας τον πολυσέβαστο αδελφό, Μητροπολίτη Εφραίμ για την μεγίστη ευλογία, που με την ευχή του, όλοι απολαμβάνουμε στην πόλη των Σερρών. Ευγνώμονες είναι οι ευχαριστίες μας και προς την οσιωτάτη Γερόντισσα Τιμοθέη, που με τόση προθυμία και σεβασμό συνήργησε προφρόνως για την έλευση του ιερού λειψάνου στην πόλη μας».

Ιδιαίτερους, επίσης, λόγους ευχαριστίας, απηύθυνε ο Σεβασμιώτατος και στα έντιμα μέλη του Πανηπειρωτικού Συλλόγου και της «Θρακικής Εστίας» Ν. Σερρών, για την σεμνοπρεπή παρουσία τους, σε ένδειξη αφενός μεν, τιμής και σεβασμού προς τον πανάγιο της Εκκλησίας Ιεράρχη, θαυματοβρύτη Νεκτάριο, αφετέρου δε, διαφυλάξεως του πατροπαράδοτου ευλαβικού έθους της αφιερώσεως συσσωματώσεων, συντεχνιών και συλλόγων στην χάρη «προστατών αγίων», προς ενίσχυση και ευόδωση των ευγενών και φιλογενών έργων τους.

Αμέσως μετά τη Δοξολογία, επί τη υποδοχή του ιερού λειψάνου, τελέσθηκαν οι ακολουθίες του ιερού Ευχελαίου και του ιερού Αποδείπνου, με την πολυπληθή, παρά τον θερμοκρασιακό καύσωνα, παρουσία ευλαβών χριστιανών. Το ιερό λείψανο του Αγ. Νεκταρίου θα παραμείνει για προσκύνηση στην ιερὰ Μονὴ Αγ. Παρασκευής Σερρών, έως και την Δευτέρα 27 Ιουλίου, όπου καθημερινώς θα τελούνται ιερές ακολουθίες, προς αγιασμό και πνευματική ενίσχυση των πιστών.

Αμαλία Ταμπουρή