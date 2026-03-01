Με λαμπρότητα ο εορτασμός των 113 χρόνων από την Απελευθέρωση της Νιγρίτας

Επιμνημόσυνη δέηση, καταθέσεις στεφάνων και μαθητική παρέλαση στις επετειακές εκδηλώσεις της 21ης Φεβρουαρίου 1913

Με κάθε επισημότητα και παρουσία πλήθους κόσμου γιορτάστηκε σήμερα, Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2026, η 113η επέτειος από την απελευθέρωση της Νιγρίτας και της Βισαλτίας το 1913, από τους Βουλγάρους

Το πρωί τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας Θεία Λειτουργία και αμέσως μετά Επιμνημόσυνη Δέηση υπέρ του απελευθερωτή της Νιγρίτας και της ευρύτερης περιοχής, Καπετάν Γιώργη Γιαγκλή.

Ακολούθησε η επίσημη Δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας προεξάρχοντος του Σεβασμιώτατου Μητροπολίτη Σερρών και Νιγρίτης, κ.κ.Θεολόγου παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του τόπου.

Αμέσως μετά, άπαντες εν πομπή μετέβησαν στο Ηρώον της Νιγρίτας, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση και ακολούθησε κατάθεση στεφάνων.

Την Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, ενώ εκπρόσωπος της Βουλής των Ελλήνων ορίστηκε ο βουλευτής Σερρών της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσιος Χατζηβασιλείου. Παρόντες ήταν επίσης οι Βουλευτές της ΝΔ, Φωτεινή Αραμπατζή και Θεόφιλος Λεονταρίδης.

Στις εκδηλώσεις παρέστησαν ακόμη η συντονίστρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα Έλενα Σώκου, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος, οι Δήμαρχοι Νέας Ζίχνης, Ηράκλειας και Εμμανουήλ Παππά, εκπρόσωποι του Στρατού, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, καθώς και αιρετοί της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο Σύνδεσμος Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Σερρών (ΣΕΑΝ) συμμετείχε με άγημα Εφέδρων Αξιωματικών, ενώ ο Πρόεδρός του, Βασίληςς Κατιρτζόγλου, κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Ηρώων. Ναταλία Ιωαννίδου