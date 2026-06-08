Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης: Μεγάλη γιορτή στα Θερμά για την ολοκλήρωση της κατηχητικής χρονιάς

Παιδιά από όλες τις κατηχητικές συντροφιές των Σερρών συμμετείχαν σε εκδήλωση γεμάτη τραγούδι, δρώμενα και παιχνίδια

Πραγματοποιήθηκε, το απόγευμα του Σαββάτου 30 Μαΐου 2026, η λήξη του εφετεινού κατηχητικού έτους της Εκκλησίας των Σερρών και της Νιγρίτης, με την συμμετοχή των παιδιών όλων των κατηχητικών βαθμίδων, στον χώρο του ιερού Παρεκκλησίου Αγ. Παντελεήμονος Θερμών.

Αναλυτικά και σύμφωνα με την ανακοίνωση της Μητρόπολης, «αρχικώς, στις 6:00 το απόγευμα, τελέσθηκε ο Εσπερινός της εορτής της αγίας Πεντηκοστής, χοροστατήσαντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου, με την παρουσία της Δημάρχου Βισαλτίας κ. Ευανθίας Πλιάκου, Αντιδημάρχων, τοπικών και δημοτικών Συμβούλων, αλλά και πολλών παιδιών, τα οποία προσήλθαν, από νωρίς, συνοδευόμενα, από τους υπευθύνους κληρικούς, τις κατηχήτριες και τους κατηχητές τους, για να λάβουν μέρος στην εσπερινή ακολουθία.

Μετά το πέρας του Εσπερινού, δόθηκε σε όλους πλούσιο κέρασμα και ακολούθησε η εκδήλωση, με την συμμετοχή όλων των κατηχητικών συντροφιών των ενοριών της Σερραϊκής Εκκλησίας.

Την αυλαία της εορτής, την οποία παρουσίασε ο υπεύθυνος του Γραφείου Νεότητος της Σερραϊκής Εκκλησίας, πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης π. Νικήτας Χαλέμης, άνοιξε με παλμό και ζωντάνια, υπό την διεύθυνση της χοράρχου κ. Μαρίας Κουβακλή, η νεανική Χορωδία της Εκκλησίας των Σερρών «ΑΓΓΕΛΩΝ ΦΩΝΕΣ».

Μέσα σε κλίμα απλότητος και χαράς, παρουσίασε πλούσιο μουσικό πρόγραμμα, αποσπώντας το χειροκρότημα όλων.

Στην συνέχεια, αγόρια και κορίτσια ενοριών της πόλεως των Σερρών και της Μητροπολιτικής περιφερείας της Νιγρίτης απήγγειλαν ποιήματα, απέδωσαν τραγούδια, έπαιξαν μουσικά όργανα, παρουσίασαν σύντομα δρώμενα, χόρεψαν παραδοσιακούς σκοπούς.

Ο Σεβ. κ. Θεολόγος στην σύντομη, αλλά μεστή, από πατρική αγάπη ομιλία του, ευχαρίστησε τα παιδιά, για την παρουσία τους στην μεγάλη αγκαλιά της Εκκλησίας, προτρέποντάς τα να παραμείνουν κοντά Της και δι’ Αυτής κοντά στον Χριστό, που αγιάζει, ασφαλίζει και φωτίζει την νεότητα, να χαρούν την αναστροφή της ημέρας και όσα πνευματικά και ωφέλιμα προσέλαβαν, από τις κατηχητικές συντροφιές της Εκκλησίας μας, να αγαπούν με όλη την δύναμή τους τον Κύριό μας, να πορεύονται στην ζωή με οδηγό την αθάνατη αλήθειά Του, να ασφαλίζουν την ζωή τους μέσα στην ζωογόνο αγκαλιά της αγίας Ορθοδόξου Εκκλησίας μας και να αγωνίζονται με σθένος και πίστη για τις υψηλές αξίες και τα ιδανικά, που ομορφαίνουν, καταξιώνουν και αγιάζουν την ζωή.

«Ας δώσουμε στα παιδιά μας, είπε ο Σεβασμιώτατος, την χρυσή ελπίδα του κόσμου μας, όπως έλεγε ο μεγάλος Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, φτερά δυνατά για να πετάξουν ψηλά και ρίζες βαθιές για να αντέξουν στους ανέμους της ζωής!».

Ο Σεβασμιώτατος προέτρεψε, επίσης, τους γονείς, αφού τους ευχαρίστησε θερμώς, διότι εμπιστεύονται τα παιδιά τους στην στοργή της μεγάλης Μητέρας όλων μας, της Εκκλησίας, να εγγράψουν και εφέτος τα παιδιά τους στις κατασκηνωτικές περιόδους που, συν Θεώ, θα λειτουργήσουν κατά μήνα Ιούλιο, στην Κατασκήνωση «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης.

Η Κατασκήνωση της Σερραϊκής Εκκλησίας θα ανοίξει και πάλι τις πύλες της, για να φιλοξενήσει μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού – Γυμνασίου και Λυκείου, που επιθυμούν να γνωρίσουν την χαρά της εν Χριστώ ζωής, τον λατρευτικό πλούτο της Εκκλησίας μας, την μελέτη του λόγου του Θεού, το παιχνίδι, το τραγούδι, τις δημιουργικές δραστηριότητες, τις γεμάτες ενδιαφέρον συζητήσεις, την παρουσία του Θεού, την ομορφιά της φιλικής αναστροφής, τον σεβασμό στην φύση, ως δημιουργία και δώρο του Θεού, την τιμή στην Πατρίδα, τον σεβασμό στον συνάνθρωπο, ως εικόνα του Δημιουργού μας κ.τ.λ..

Ο Σεβασμιώτατος ευχαρίστησε, επίσης, εγκαρδίως τα μέλη του Γραφείου Νεότητος της τοπικής Εκκλησίας, τους υπευθύνους κληρικούς, τους κατηχητές και τις κατηχήτριες, για την έμπονη προσπάθεια της προετοιμασίας της εκδηλώσεως και του όλου συντονισμού του κατηχητικού έργου.

Τέλος, οι μικροί φίλοι του Χριστού χάρηκαν την ομορφιά των ομαδικών παιχνιδιών, έλαβαν το αναμνηστικό τους, για την εφετεινή κατηχητική χρονιά, με το λογότυπο της Κατασκηνώσεως «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» και ευχήθηκαν καλή αντάμωση και πάλι στις χριστιανικές νεανικές συντροφιές τον Οκτώβριο.»

Αμαλία Ταμπουρή