Μια φωτογραφία – ταξίδι στην ένδοξη ιστορία της Θύελλας Σερρών

Του Δημήτρη Νάτσιου

Σπάνιο στιγμιότυπο από το 1975, που έφερε στο φως ο παλαίμαχος Φίλιππος Γερμανός, ξυπνά μνήμες από μια χρυσή εποχή του σερραϊκού ποδοσφαίρου

Μια σπάνια φωτογραφία από το μακρινό 1975 έφερε ξανά στο φως της δημοσιότητας ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της ιστορικής Θύελλας Σερρών, Φίλιππος Γερμανός, με καταγωγή από την Καρπερή.

Η φωτογραφία απεικονίζει το ποδοσφαιρικό δυναμικό της Θύελλας Σερρών, μαζί με τους διοικητικούς παράγοντες του συλλόγου, λίγο πριν από προπόνηση στο τότε ξερό Εθνικό Στάδιο Σερρών, τη φυσική έδρα της ομάδας εκείνη την εποχή. Το πολύτιμο αυτό φωτογραφικό ντοκουμέντο αναδημοσίευσε και η επίσημη σελίδα της Θύελλας Σερρών, συνοδεύοντάς το με το ακόλουθο σχόλιο:

«Δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στην παρακάτω ανάρτηση του παλαίμαχου και ιστορικού προσώπου για τον σύλλογό μας, κ. Φίλιππου Γερμανού, αλλά και συνολικά για το σερραϊκό ποδόσφαιρο. Μια εντυπωσιακή φωτογραφία εποχής, από το παλιό Εθνικό Στάδιο, τη φυσική έδρα της Θύελλας Σερρών, με τόσα σημαντικά πρόσωπα της εποχής και της ιστορίας του συλλόγου μας. Μιας εποχής κατά την οποία η ομάδα πρωταγωνιστούσε στα πρωταθλήματα Σερρών, καταγράφοντας παράλληλα σημαντικές διακρίσεις στις εθνικές κατηγορίες. Ας προσπαθήσουμε να θυμηθούμε όσο το δυνατόν περισσότερα πρόσωπα της φωτογραφίας και να γράψουμε στα σχόλια τα ονόματά τους. Μείνετε κοντά στον σύλλογο. Έχουμε χρέος απέναντι στην ιστορία μας να διατηρήσουμε δυνατή τη Θύελλα Σερρών».

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά τη δεκαετία 1970-1980 η Θύελλα Σερρών αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις του νομού. Αγωνίστηκε στη Β’ Εθνική Κατηγορία, ενώ για τον θεσμό του Κυπέλλου Ελλάδας αντιμετώπισε τον Παναθηναϊκό στο ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Παράλληλα, εκπροσώπησε επάξια τον Νομό Σερρών στις εθνικές κατηγορίες και ανέδειξε ποδοσφαιριστές που άφησαν το δικό τους αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν αποτελεί μόνο ένα πολύτιμο ιστορικό τεκμήριο, αλλά και μια ζωντανή υπενθύμιση της σπουδαίας διαδρομής της Θύελλας Σερρών, ενός συλλόγου που συνέδεσε το όνομά του με σημαντικές στιγμές του σερραϊκού αθλητισμού και εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τις νεότερες γενιές.