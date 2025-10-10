Νιγρίτα: «Έργο Τέχνης» το Υδραγωγείο ύστερα από εμπνευσμένη εικαστική παρέμβαση

Ιορδάνης Ξανθόπουλος

Ένα κτήριο-σύμβολο για την κωμόπολη της Νιγρίτας απέκτησε νέα «ψυχή» και όψη χάρη στις πινελιές της Σταυρούλας Μπαλαμπανίδου

Μία διαφορευική και πάντως πανέμορφη όψη έχει αποκτήσει εδώ και λίγες ημέρες το ψηλό κτήριο του Υδραγωγείου στην περιοχή «Διαλεχτού» της Νιγρίτας και πολύ κοντά στο εκκλησάκι της Παναγίας, το οποίο μετατράπηκε σε πολύχρωμο καμβά με το τελικό αποτέλεσμα να θυμίζει περισσότερο…γκαλερί.

Το 15 μέτρων ύψους Υδραγωγείο, που δεσπόζει στην περιοχή από το 1970 δέχθηκε τις επιδέξιες εικαστικές παρεμβάσεις της Σταυρούλας Μπαλαμπανίδου, μιας γυναίκας που κατάγεται σπό χωριό του Δήμου Βισαλτίας και η οποία με το πάθος της αλλά και τις ιδιαίτερες δεξιότητές της στη ζωγραφική μεταμόρφωσε την όλη κατασκευή εισπράττοντας το χειροκρότημα και το θαυμασμό όλων όσοι το βλέπουν με τα μάτια τους.

Η κ.Μπαλαμαπανίδου υπό την προτροπή του κατοίκου της συγκεκριμένης περιοχής, Γιώργου Δημάκη ζωγράφισε για ημέρες μαζί με συνεργάτιδά της τους μουντούς μέχρι πρότινος τοίχους του Υδραγωγείου επιζητώντας την τόσο ποθητή σύνδεση με το παρελθόν.

Και πράγματι, το τελικό αποτέλεσμα (αισθητικά και όχι μόνο) δικαιώνει την άοκνη προσπάθειά της, καθώς οι ζωγραφικές αναπαραστάσεις, που πήραν τη θέση του άνευρου γκρι, που προϋπήρχε μαρτυρούν εύγλωττα και σε εικόνα τις συνήθεις αγροτικές εργασίες, που επιδίδονταν τις περασμένες δεκαετίες οι άνθρωποι της Νιγρίτας.

«Φιλοδοξία μου είναι να κάνω την περιοχή αναγνώρισιμη και θελκτική σε όλη τη Νιγρίτα. Αυτές οι όμορφες τοιχογραφίες είναι μόνο η αρχή. Υπάρχουν πολλά ακόμη, που θα γίνουν. Υπάρχει και η δική μου βούληση και το μεράκι. Η περιοχή φέρει το όνομα του πατέρα μου (σς Διαλεχτός Δημάκης) και είναι εύλογο ότι την αγαπάω και την πονάω πολύ», είπε στο Lionnews ο Γιώργος Δημάκης.