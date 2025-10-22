Νιγρίτα: Στη μνήμη του αείμνηστου γυμναστή Γιώργου Σιώμου η «Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού»

Στόχος της όλης εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη της παιδαγωγικής αξίας του Αθλητισμού καθώς και των ηθικών αξιών και αρετών που απορρέουν από αυτόν

Στο πλαίσιο της 12ης «Πανελλήνιας Ημέρας Σχολικού Αθλητισμού» και της «Ευρωπαϊκής Ημέρας Αθλητισμού 2025», πραγματοποιήθηκαν στο Δημοτικό στάδιο Νιγρίτας του Δήμου Βισαλτίας αγώνες, οι οποίοι μάλιστα ήταν αφιερωμένοι στον αείμνηστο δάσκαλο-γυμναστή, Γιώργο Σιώμο, που έφυγε πριν από λίγο καιρό από τη ζωή.

Μάλιστα, στους αγώνες συμμετείχαν μαθήτριες και μαθητές και από τα τρία σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της εν λόγω κωμόπολης.

Τα παιδιά με ενθουσιασμό ενεπλάκησαν στις ενδιαφέρουσες δραστηριότητες που οργανώθηκαν, εφαρμόζοντας στην πράξη, την έννοια του σεβασμού και της ευγενούς