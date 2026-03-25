Ξεκινάει 1η Απριλίου η 5η Ανθοκομική Έκθεση Βισαλτίας

Ο Δήμος Βισαλτίας διοργανώνει την 5η Ανθοκομική Έκθεση Βισαλτίας από Τετάρτη 1 Απριλίου έως και Κυριακή 5 Απριλίου 2026, στην Πλατεία του Δημαρχείου, στη Νιγρίτα.

Παρακαλούνται οι φυτωριούχοι, ανθοπαραγωγοί και έ12μποροι του Νομού Σερρών, αλλά και κάθε επαγγελματίας ή επιχείρηση του Νομού Σερρών που έχει σχέση με το αντικείμενο και επιθυμεί να συμμετάσχει στην Έκθεση, να δηλώσει με αίτηση στον Δήμο Βισαλτίας την συμμετοχή του μέχρι και την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 23223-53436 (αρμόδιος υπάλληλος : Καδής Ευστράτιος), 6970938672 (αρμόδιος Αντιδήμαρχος: Κουλτσιάκης Ιωάννης).

Διονύσης Τριανταφύλλου