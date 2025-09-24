Οικοκυρική Σχολή ΕΜΜΕΛΕΙΑΣ – Πρόγραμμα λειτουργίας νέων εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης

Η Οικοκυρική Σχολή της ΕΜΜΕΛΕΙΑΣ ανακοινώνει το πρόγραμμα λειτουργίας των νέων εργαστηρίων δημιουργικής απασχόλησης για το Α΄ τρίμηνο του σχ. έτους: 2025-2026 και ενημερώνει ενημερώνει το Σερραϊκό κοινό ότι οι εγγραφές άρχισαν και θα ολοκληρωθούν στις 26 Σεπτεμβρίου 2025.

Πρόγραμμα μαθημάτων Οικοκυρικής Σχολής της ΕΜΜΕΛΕΙΑΣ

Α τρίμηνο: Οκτώβρης -Δεκέμβρης 2025

Κατά το Α΄ τρίμηνο του σχ. έτους 2025-2026, θα λειτουργήσουν τα εξής τμήματα:

Τμήμα Κοπτικής-Ραπτικής με τη μέθοδο BURDA

Διάρκεια: 12 δίωρα μαθήματα

Δευτέρα 10.30-12.30

Κόστος συμμετοχής: 40 ευρώ.

Έναρξη: Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025.

Απογευματινό τμήμα Κοπτικής-Ραπτικής

Διάρκεια: 12 δίωρα μαθήματα

Ημέρα Τρίτη και ώρα: 18.00-20.00

Κόστος συμμετοχής: 40 ευρώ.

Έναρξη: Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Τμήμα Μακραμέ

Διάρκεια: 12 δίωρα μαθήματα

Ημέρα Τετάρτη και ώρα: 10.30-12.30

Κόστος συμμετοχής: 40 ευρώ.

Έναρξη: Τετάρτη: 1 Οκτωβρίου 2025

Τμήμα Ζαχαροπλαστικής- Μαγειρικής

Διάρκεια: 6 δίωρα μαθήματα που θα γίνονται κάθε δεκαπέντε μέρες.

Ημέρα: Πέμπτη και ώρα: 10.30-12.30

Κόστος συμμετοχής: 20 ευρώ.

Έναρξη: Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025

Στα εργαστήρια μπορούν να συμμετάσχουν γυναίκες κάθε ηλικίας.

Αριθμός θέσεων περιορισμένος.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία της Οικοκυρικής Σχολής, στην οδό Γενναδίου 3, Σέρρες (2ος όροφος) και στο τηλέφωνο 2321022618, από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρα: 9.00 με 13.30.