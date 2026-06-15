Ο Δήμος Σερρών στις εορταστικές εκδηλώσεις της αδελφοποιημένης πόλης Νις της Σερβίας

Την αδελφοποιημένη πόλη Νις της Σερβίας, επισκέφθηκε αντιπροσωπεία του Δήμου Σερρών, συμμετέχοντας στις πολυήμερες εορταστικές εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν προς τιμήν των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, πολιούχων της πόλης, καθώς και στο καθιερωμένο Φεστιβάλ Αδελφοποιημένων Πόλεων, έναν σημαντικό θεσμό που προάγει τη φιλία, τη συνεργασία και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συμμετεχουσών πόλεων.

Το Δήμο Σερρών εκπροσώπησαν η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Ισότητας και Εξωστρέφειας Λεμονιά Κεσούλη και ο Δημοτικός Σύμβουλος ΑθανάσιοςΒαβατζιάνης, οι οποίοι μετέφεραν τις θερμές ευχές της Δημάρχου Σερρών Βαρβάρας Μητλιάγκα και των δημοτών προς τη δημοτική αρχή και τους κατοίκους του Νις, για την εορτή των πολιούχων τους.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η αντιπροσωπεία συμμετείχε στις επίσημες θρησκευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν με τη συμμετοχή εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων, συλλόγων και αντιπροσωπειών από αδελφοποιημένες πόλεις της Ευρώπης-Ασίας. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας και ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα τοπικής ανάπτυξης, πολιτισμού, τουριστικής προβολής και ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας.

Ιδιαίτερη σημασία είχε η συμμετοχή στο Φεστιβάλ Αδελφοποιημένων Πόλεων, το οποίο αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία ανάδειξης των ιστορικών, πολιτιστικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών κάθε πόλης, συμβάλλοντας στην οικοδόμηση ισχυρών δεσμών συνεργασίας και αλληλοκατανόησης. Μέσα από τις δράσεις και τις παράλληλες εκδηλώσεις του φεστιβάλ, αναδείχθηκε η αξία της συνεργασίας των τοπικών κοινωνιών ως μέσο προώθησης της ειρήνης, της αλληλεγγύης και της ευρωπαϊκής συνοχής.

«Η αδελφοποίηση των Σερρών με το Νις αποτελεί έναν διαχρονικό δεσμό φιλίας και αμοιβαίου σεβασμού, που βασίζεται σε κοινά ιστορικά, πολιτιστικά και πνευματικά στοιχεία. Οι δύο πόλεις συνεχίζουν να καλλιεργούν σχέσεις ουσιαστικής συνεργασίας, αναπτύσσοντας πρωτοβουλίες στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, του αθλητισμού και της τοπικής αυτοδιοίκησης» αναφέρει με δήλωσή της, η Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Ισότητας και Εξωστρέφειας Λεμονιά Κεσούλη.

Η παρουσία της αντιπροσωπείας του Δήμου Σερρών στις εορταστικές εκδηλώσεις του Νις επιβεβαιώνει τη σταθερή προσήλωση της δημοτικής αρχής στην ενίσχυση της εξωστρέφειας του Δήμου και στην περαιτέρω ανάπτυξη των διεθνών συνεργασιών, με στόχο τη δημιουργία νέων ευκαιριών ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Ο Δήμος Σερρών εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς το Δήμο Νις για τη φιλοξενία και την άψογη διοργάνωση των εκδηλώσεων και ανανεώνει τη βούλησή του για συνέχιση και διεύρυνση της δημιουργικής συνεργασίας μεταξύ των δύο αδελφοποιημένων πόλεων. Αμαλία Ταμπουρή