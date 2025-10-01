Πέρασε στην ιστορία η SEREXPO 2025- Γιόρτασε τα 10 χρόνια της και εντυπωσίασε

«Αυλαία» έριξε το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός του Νομού Σερρών. Η SEREXPO γιόρταζε φέτος τα 10 χρόνια από τη γέννησή της και κατάφερε να κερδίσει για ακόμη μία χρονιά τις εντυπώσεις. Από τις 17 έως τις 21 Σεπτεμβρίου χιλιάδες ήταν ο κόσμος που πέρασε την πύλη του Επιχειρηματικού Κέντρου SEREXPO «ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΚΛΑΣ», συμμετέχοντας στη μεγάλη επιχειρηματική γιορτή.

150 και πλέον ήταν φέτος οι συμμετέχοντες ως εκθέτες, οι οποίοι είχαν μία εξαιρετική παρουσία και κέρδισαν το ενδιαφέρον των επισκεπτών. Μέσα από τα πλήρως οργανωμένα περιπτερά τους, ανέδειξαν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους και συνέβαλαν καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου της SEREXPO, που είναι η εξωστρέφεια, η προβολή των πλεονεκτημάτων του τόπου μας και η ουσιαστική ενίσχυση του επιχειρείν.

Το κορυφαίο επιχειρηματικό γεγονός εγκαινιάστηκε από τον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Χρήστο Δερμεντζόπουλο, παρουσία αρχών και θεσμικών φορέων. Ο ουρανός του Επιχειρηματικού Κέντρου φωτίστηκε με δεκάδες πυροτεχνήματα, την ώρα που ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Σερρών Αθανάσιος Μαλλιαράς κήρυσσε και επισήμως την έναρξη της SEREXPO 2025. Ο Υφυπουργός συνεχάρη το Επιμελητήριο Σερρών για την άρτια διοργάνωση και δεσμεύτηκε να βρίσκεται δίπλα του σε ό, τι χρειαστεί για την περαιτέρω αναβάθμισή της.

Φέτος για πρώτη φορά μάλιστα εισήχθη ο θεσμός της Τιμώμενης Χώρας, που ήταν η Ρουμανία, με στόχο την ενίσχυση της εξωστρέφειας της διοργάνωσης. Σ’ αυτό το πλαίσιο, εκπρόσωποι από δεκάδες Ρουμανικές εταιρίες καθώς και αξιωματούχοι από την ελληνική Πρεσβεία στο Βουκουρέστι, βρέθηκαν στην SEREXPO 2025 και είχαν πολύ σημαντικές B2B συναντήσεις με τις ελληνικές επιχειρήσεις. Επίσης, είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν σερραϊκές επιχειρήσεις αλλά και να γνωρίσουν τις ομορφιές του τόπου μας. Για μία μοναδική ευκαιρία σύνδεσης των δύο λαών σε όλα τα επίπεδα έκανε λόγο και η Γενική Πρόξενος της Ρουμανίας στη Θεσσαλονίκη, Corina Crecu.

Eπίσης, αξιοσημείωτη ήταν και η παρουσία της Περιφέρειας Κρήτης στην SEREXPO 2025, καθώς ήταν φέτος η τιμώμενη Περιφέρεια.

Κάθε μέρα στη SEREXPO ήταν μια μεγάλη γιορτή του «επιχειρείν», διανθισμένη με πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων, που προσέλκυσαν χιλιάδες κόσμου.

Φιλοξενήθηκαν εκδηλώσεις υψηλού κύρους με πολύ μεγάλο επιχειρηματικό ενδιαφέρον, όπως η ενημερωτική εκδήλωση για τις εξαγωγές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με τη συμμετοχή της Enterprise Greece και της Export Credit Greece, η εκδήλωση σε συνεργασία με το ΕΕΔΕΓΕ με τον τίτλο «Γυναίκες που ηγούνται», καθώς και η απονομή των Βραβείων Επιχειρηματικότητας. Φέτος μάλιστα τιμήθηκαν για την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και τη στήριξη του θεσμού της SEREXPO, 10 επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη διοργάνωση ανελλιπώς από το 2015.

Ιδιαίτερα σημαντική για τη SEREXPO 2025 ήταν όμως και η διεξαγωγή των Τελικών Αγώνων του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ρομποτικής, που προσέλκυσαν πλήθος ταλαντούχων παιδιών από όλη την Ελλάδα.

Χιλιάδες μαθητές από σχολεία του Νομού πέρασαν για ακόμη μία χρονιά την πύλη του Επιχειρηματικού Κέντρου, επισκέφτηκαν τα περίπτερα και γνώρισαν τους εκθέτες, ενώ παράλληλα είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα τεχνικά επαγγέλματα, σε σχετική εκδήλωση που διοργάνωσε και φέτος η ΟΕΒΕΣΣ με την ΔΥΠΑ. Επιπλέον, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν διαδραστική παράσταση του ΔΗΠΕΘΕ Σερρών, με θέμα τον σχολικό εκφοβισμό αλλά και να συμμετάσχουν σε αθλοπαιδιές με την καθοδήγηση σπουδαστών του ΤΕΦΑΑ Σερρών.

Κορυφαίες ήταν για ακόμη μία χρονιά και οι εκδηλώσεις γαστρονομίας. Οι Πολιτιστικοί και άλλοι Σύλλογοι του Νομού, μας εντυπωσίασαν για ακόμη μία χρονιά στον Διαγωνισμό Γαστρονομίας, με υπεύθυνο σεφ των Χρήστο Γκότση, Αναπληρωτή Πρόεδρο της ‘Ένωσης Επαγγελματιών Μαγειρικής Ελλάδας.

Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη επίσης η γαστρονομική εκδήλωση με «πάντρεμα» γεύσεων Κρήτης και Σερρών, ενώ οι μικροί μαθητές δημιούργησαν και γεύτηκαν υγιεινά smoothies με την καθοδήγηση των σεφ. Εν τω μεταξύ, οι ενήλικες απόλαυσαν γευστικά κοκτέιλ με βάση το σερραϊκό κρασί, σε σχετική παράλληλη εκδήλωση.

Από τη SEREXPO δεν θα μπορούσε να λείπει για ακόμη μία χρονιά και ο Πολιτισμός. Χορευτικά και χορωδίες Συλλόγων των Σερρών αλλά και της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας, μουσικές παραστάσεις των ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ, εκδήλωση από τις σχολές χορού και αθλητικούς συλλόγους συνέθεσαν ένα όμορφο σκηνικό. Επίσης, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις εντάχθηκε για ακόμη μία χρονιά η μουσικοθεατρική επιθεώρηση του Χρήστου Δόλκα.

Επιπλέον, πλήθος κόσμου προσέλκυσε για ακόμη μία χρονιά η εκδήλωση που αφορούσε στη μόδα και την ομορφιά, όπου το Σωματείο Κουρέων – Κομμωτών σε συνεργασία με σερραϊκές επιχειρήσεις, παρουσίασαν τη μοναδική παράσταση «Εlements».

Ο σύλλογος Dragon tale έδωσε και φέτος δυναμικό «παρών», ενώ το φεστιβάλ χρωμάτων προσέφερε απίστευτες στιγμές χαράς και διασκέδασης σε μικρούς και μεγάλους.

Επιστέγασμα κάθε ημέρας αποτελούσαν οι μεγάλες βραδινές συναυλίες στις οποίες φέτος προσέφεραν μοναδικά μουσικά ταξίδια οι Βασίλης Λέκκας, Γιώργος Γιαννιάς, Vasillina, Γιώργος Παπαδόπουλος με Νάσια Συρράκου, Νίκος Πορτοκάλογλου- Γιάννης Κότσιρας και Ελεωνόρα Ζουγανέλη. Στις συναυλίες συμμετείχαν επίσης τα σερραϊκά συγκροτήματα Μetal Heads, Tremode, Feed my Demons, η ορχήστρα του Δημήτρη Ψαρρά και ο Χρήστος Πούλος.

O Πρόεδρος του Επιμελητήριο Σερρών Αθανάσιος Μαλλιαράς ευχαριστεί θερμά όλους τους συμμετέχοντες εκθέτες που αποτέλεσαν για ακόμη μία χρονιά την «ψυχή» της διοργάνωσης, τα μέλη του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Σερρών που ήταν «συνοδοιπόροι» του σ’ αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών και τον Δήμο Σερρών για τη συνδιοργάνωση, τα Υπουργεία Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, που φέτος ήταν βασικός υποστηρικτής της SEREXPO, καθώς και τη ΔΕΘ-HELEXPO. Επίσης ευχαριστούμε τη Ρουμανική αποστολή και την Περιφέρεια Κρήτης, τους χορηγούς και τους χορηγούς επικοινωνίας, την Aστυνομική Διεύθυνση Σερρών, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερρών, τους εθελοντές Σερραίους γιατρούς, το ΕΚΑΒ Σερρών, τον Ερυθρό Σταυρό – Παράρτημα Σερρών, όλους τους φορείς, τα σωματεία και τους συλλόγους που υποστήριξαν τη μεγάλη προσπάθεια. Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στην Nizamis Group για την πολύτιμη βοήθεια.

Τη μεγαλύτερη όμως ευγνωμοσύνη την εκφράζουμε προς όλους εσάς. Τους χιλιάδες επισκέπτες της SEREXPO 2025, που για ακόμη μία χρονιά τη στηρίξατε, την αναδείξατε και την ανεβάσατε στην κορυφή!

Πάμε δυνατά για τα επόμενα δέκα χρόνια!