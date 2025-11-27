Παραδοσιακό γλέντι, με το μουσικό σχήμα «Επιμένουμε Παραδοσιακά»

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 ώρα 12 το μεσημέρι στο κέντρο διασκέδασης «ΔΙΟΝΥΣΟΣ» στην Τερπνή τιμούμε τους τραγουδιστές μας, οι οποίοι αφιλοκερδώς εδώ και 17 χρόνια δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους στις συναυλίες , στις εμφανίσεις στην τηλεόραση, στις συνάξεις στα διάφορα χωριά για την διάσωση και διάδοση των παραδοσιακών τραγουδιών της Βισαλτίας. Θα τιμήσουμε τους :Γούναρη Αστέριο, Ζαΐμη Αριστογένη, Καραγιώρα Κωνσταντίνο, Καράπαλη Χαράλαμπο, Καταρτζή Μίμη ,Κουντουρά Αρη , Ρόκα Παναγιώτη , Σίσκο Θωμά και Τσαλαπάτη Κωνσταντίνο. Ο τραγουδιστές πολλές φορές παραμελούσαν τις δουλειές τους ,τις οικογένειές τους για να δώσουν το παρόν και να κάνουν υπερήφανους τους Βισάλτες σ’ όλη την οικουμένη. Απώτερος σκοπός των μελών του μουσικού σχήματος είναι η διατήρηση , η προώθηση και η διάδοση της πολιτιστικής παράδοσης καθώς και η προβολή του τόπου τους. Επίσης, το σχήμα «Επιμένουμε παραδοσιακά» πέρα από την προβολή της άυλης κληρονομιάς της Βισαλτίας και της αναβίωσης τοπικών εθίμων ενισχύει τους δεσμούς και την συνοχή της κοινότητας δημιουργώντας το αίσθημα του «συν+ ανήκειν» και της αλληλοβοήθειας μέσω των εκδηλώσεων , των δραστηριοτήτων και των συναντήσεων που συμμετέχει. Αλήθεια ποιος Βισάλτης σ’ όποιο μέρος του κόσμου κι αν βρισκόταν δεν αισθάνθηκε υπερηφάνεια βλέποντας στην ΕΡΤ τους συντοπίτες του τραγουδιστές στη κορυφαία εκπομπή της παράδοσής μας στο «ΑΛΑΤΙ ΤΗΣ ΓΗΣ»;

Οι παραπάνω τραγουδιστές όχι όλοι μαζί αλλά με ποικίλα σύνολα κάθε φορά συμμετείχαν στις παρακάτω συναυλίες, εμφανίσεις στην τηλεόραση και σε άλλες συνάξεις:

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ

1) «όταν οι ψάλτες τραγουδούν…….» 20-2-2008 στο ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ. Συνδιοργάνωση με τον Π.Ο. ΒΙΣΑΛΤΙΑΚΟΣ. Τα έσοδα ήταν υπέρ του Βισαλτιακού.2)«Μία βραδιά αφιερωμένη στο παραδοσιακό μας τραγούδι» στο ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 2-12-2015 ,3)Στο καμπαναριό του Α.Γ ΝΙΓΡΙΤΑΣ 9-10-2016 4)Στο πανηγύρι Σοχού 29-6-2018 5) Στο πολιτιστικό κέντρο Τούμπας Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση του συλλόγου Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης 13-2-2019 6) «Αφιέρωμα στο μακεδονικό τραγούδι» στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης 29-5-2018.Συνδιοργάνωση με την ομοσπονδία Σερραϊκών Συλλόγων Θεσσαλονίκης. Τα έσοδα δόθηκαν στο ΚΑΑΜΕΑ ΣΕΡΡΩΝ 7)«Σεργιάνι στο παραδοσιακό μας τραγούδι» στα Γερακίνεια 5-9-2018 8) Γερακίνεια 5-9-2019 9) Στη Μαυροθάλασσα 14-8-2021 10) Στα Γερακίνεια 5-9-2021 11) Στ’ ΑΣΤΕΡΙΑ ΣΕΡΡΩΝ 22-10-2022. Συνδιοργάνωση με τον ΕΟΣ ΝΙΓΡΙΤΑΣ .Τα έσοδα ήταν υπέρ του συσσιτίου αγάπης της Ι.Μ.ΣΕΡΡΩΝ & ΝΙΓΡΙΤΑΣ 12)Στο πανηγύρι της Βέργης 19-7-2023 13)Στο Αηδονοχώρι «φεστιβάλ παραδοσιακού τραγουδιού» 25-8-2023.14)Στην Αγγίστα 2-8-2025

ΠΑΝΗΓΥΡΙ ΠΑΛΙΟΚΚΛΗΣΙΑΣ

Στις 23 Αυγούστου από τη χρονιά 2013 έως και σήμερα την ευθύνη της διοργάνωσης του ψυχαγωγικού μέρους του πανηγυριού την έχει η ομάδα «Επιμένουμε παραδοσιακά». Διοργανώνεται λαϊκό -παραδοσιακό γλέντι όπου κυριαρχεί το παραδοσιακό μας τραγούδι.

ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΧΩΡΙΩΝ ΜΕ ΦΙΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ

Η ομάδα μας είναι ανοιχτή σε κάθε πρόσκληση φίλων μας. Οι τραγουδιστές μας την φράση «όταν η χαρά μοιράζεται πολλαπλασιάζεται» την έχουν κάνει πράξη. Στα χρόνια της ύπαρξής της πραγματοποίησε 120 συνάξεις σε καταστήματα για να ικανοποιήσει τους φίλους της στις παρακάτω πόλεις και χωριά: Αη Γιάννης Σερρών, Αηδονοχώρι, Αχινός, Βαλτερό,Βέργη, Δάφνη, Δορκάδα, Εμμανουήλ Παππάς, Ευκαρπία, Θεσσαλονίκη, Ιβηρα, Καστρί, Κ.Καμήλα, Λαγκάδι, Μικρή Βόλβη, Μαυροθάλασσα, Νιγρίτα, Νικήσιανη, Νικόκλεια, Πετρίτσι, Πολύστυλο Καβάλας , Σέρρες, Σιτοχώρι, Σοχός, Στεφανινά, Τερπνή, Χρυσό. Σ’ όλες τις συνάξεις η χαρά των συνδαιτημόνων ήταν ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους. Οι δύο κωμοπόλεις στις οποίες πραγματοποίησε τις περισσότερες συνάξεις η ομάδα είναι η Νιγρίτα με 25 συνάξεις και ο Σοχός με 20 συνάξεις . Στο Σοχό σημαντικό ρόλο έπαιξε το ότι ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας «ΜΠΑΤΑΛΙ» είναι λάτρης του παραδοσιακού τραγουδιού αλλά και το γεγονός ότι μεγάλος αριθμός των κατοίκων του Σοχού αγαπάει το παραδοσιακό τραγούδι .

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

20-2-2008.Ο τηλεοπτικός σταθμός 4Ε μαγνητοσκόπησε τη συναυλία με τίτλο «όταν οι ψάλτες τραγουδούν» και την έδειξε πολλές φορές

29-5-2018 Ο τηλεοπτικός σταθμός 4Ε μαγνητοσκόπησε τη συναυλία της ομάδας μας στο μέγαρο μουσικής Θεσσαλονίκης και την έδειξε επίσης πολλές φορές

10-1-2019. Ο τηλεοπτικός σταθμός 4Ε πρόβαλε την ομάδα μας στη εκπομπή «στον τόπο που γεννήθηκα»

25-12-2019. Ο τηλεοπτικός σταθμός 4Ε έκανε εορταστικό πρόγραμμα με την ομάδα μας το οποίο προβλήθηκε τα Χριστούγεννα. Στο διαδίκτυο θα το βρείτε εάν στο Youtube γράψετε βυζαντινά μελωδήματα στη Νιγρίτα και Ηράκλεια.

4-11-2021.Εμφανίσηκε η ομάδα μας στην εκπομπή «Περίμετρος» της ΕΡΤ3.

13-11-2022. Η ομάδα μας εμφανίσθηκε στην εκπομπή της ΕΡΤ3 «Το αλάτι της γης». Θα βρείτε την εκπομπή εάν στο google γράψετε ERT FLIX στη συνέχεια αλάτι της γης και μετά ΒΙΣΑΛΤΙΑ.

Αυτά πέτυχαν οι τραγουδιστές μας .Σε μας τι απομένει να κάνουμε ; Σίγουρα εάν διαθέταμε το τάλαντο θα συμμετείχαμε στην ομάδα ως τραγουδιστές. Εκείνο όμως που μπορούμε να κάνουμε είναι να κατακλύσουμε την αίθουσα και να εκφράσουμε την αγάπη μας και την ευχαρίστησή μας για ό, τι πρόσφεραν. Κάποιοι απ΄ αυτούς εκδήλωσαν την επιθυμία να μην συμμετέχουν σε δημόσιες εμφανίσεις. Θα είναι η τελευταία τους δημόσια εμφάνιση.

Παράλληλα να ενθαρρύνουμε και να συγχαρούμε τα νέα μέλη που εντάχθηκαν στην ομάδα μας γι ΄αυτήν την ωραία πρωτοβουλία τους .

Τον Νάσο Κουντουρά τον τιμήσαμε στις 24 Αυγούστου στην Παλιοκκλησιά. Μετά την επίδοση των πλακετών θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι με τραγούδια και χορούς απ’ όλη την Ελλάδα.

Θα παίξουν οι μουσικοί: Ζαρίμπας Παναγιώτης (βιολί), ΦουρλάκηςΤάσος (λαούτο), Καρακώστας Βασίλης(κλαρίνο), Μάγειρας Βασίλης (κρουστά), Παρακευάς Θανάσης (σαντούρι)

Η τιμή πρόσκλησης είναι 20 ευρώ και περιλαμβάνει πλήρες μενού και απεριόριστο ποτό .Θα υπάρχουν και νηστίσιμα φαγητά.