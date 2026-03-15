Πρωτοβουλία της Π.Ε. Σερρών για την Ασφαλή Άσκηση και τη Νομιμότητα στους Πολιτιστικούς Συλλόγους

Επίσημη ενημέρωση προς τους Δήμους και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους σχετικά με τη διοργάνωση προγραμμάτων εκγύμνασης και αθλητικών δραστηριοτήτων

Το Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, με γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας και την τήρηση της νομιμότητας, προχώρησε σε επίσημη ενημέρωση προς τους Δήμους και τους Πολιτιστικούς Συλλόγους του νομού μας, σχετικά με τη διοργάνωση προγραμμάτων εκγύμνασης και αθλητικών δραστηριοτήτων.

Με αφορμή φαινόμενα παροχής υπηρεσιών γυμναστικής από άτομα χωρίς τα απαραίτητα ακαδημαϊκά προσόντα (πτυχίο ΤΕΦΑΑ) και σε χώρους που δεν πληρούν τις προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας, η Π.Ε. Σερρών υπενθυμίζει ότι:

Η σωματική άσκηση είναι επιστήμη: Η καθοδήγηση των πολιτών πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από εξειδικευμένους επιστήμονες Φυσικής Αγωγής, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί και κίνδυνοι για την υγεία. Η ασφάλεια των χώρων είναι αδιαπραγμάτευτη:Οι σύλλογοι οφείλουν να δραστηριοποιούνται εντός των καταστατικών τους σκοπών και σε υποδομές που διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες και προδιαγραφές (πυρασφάλεια, εξαερισμός κ.λπ.).

Η Περιφερειακή Ενότητα Σερρών στηρίζει έμπρακτα το έργο των πολιτιστικών συλλόγων, το οποίο είναι πολύτιμο για την παράδοση του τόπου μας. Στόχος της παρούσας παρέμβασης είναι η πρόληψη νομικών δυσκολιών για τα Διοικητικά Συμβούλια των συλλόγων, αλλά πρωτίστως η διασφάλιση ότι κάθε πολίτης των Σερρών που συμμετέχει σε δράσεις άσκησης, το πράττει σε ένα περιβάλλον ασφαλές, νόμιμο και επιστημονικά έγκυρο.

Καλούμε τους πολίτες να είναι ενημερωμένοι και τους φορείς να συνεργαστούν για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον νομό μας.