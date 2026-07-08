Πρόεδρος της Ε.Ι.Ε.Τ. στη Γνωμοδοτική Επιτροπή για την Παιδεία στα Μέσα

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του Ν. 5253/2025, συστήθηκε και συγκροτήθηκε Γνωμοδοτική Επιτροπή για την Παιδεία στα Μέσα, η οποία θα απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους ανεξάρτητων αρχών, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων, δημοσιογραφικούς και διεθνείς φορείς, υπό την Προεδρία και καθοδήγηση του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας & Ενημέρωσης.

Έργο της Επιτροπής είναι η συμβολή στη σύνταξη της Εθνικής Στρατηγικής για την Παιδεία στα Μέσα, διατυπώνοντας προτάσεις πολιτικής και χαράσσοντας κατευθυντήριες γραμμές για τη διαμόρφωση της, καθώς και η παροχή συνδρομής στην Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας & Ενημέρωσης με σκοπό τη σύνταξη ετήσιας ή και οποιασδήποτε άλλης περιοδικής έκθεσης παρακολούθησης της Στρατηγικής από την ΓΓΕΕ.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα λειτουργεί ως γνωμοδοτικό και συντονιστικό όργανο για τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την αξιολόγηση της στρατηγικής.

Στην Γνωμοδοτική Επιτροπή, ως εκπρόσωπος της ΕΙΕΤ, θα συμμετάσχει ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Αντώνης Μουντάκης, με στόχο να συμβάλλει κι αυτός από την πλευρά του στη διαμόρφωση μιας Εθνικής Στρατηγικής για την Παιδεία στα Μέσα (MediaLiteracy) στην Ελλάδα.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή θα συνεδριάζει σε τακτικά χρονικά διαστήματα (με φυσική παρουσία ή διαδικτυακά) με στόχο την σύνταξη, εντός του έτους, της Εθνικής Στρατηγικής για την Παιδεία στα Μέσα.