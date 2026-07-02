Σεμινάριο ΚΑΡΠΑ στη Νιγρίτα από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου

Σεμινάριο ΚΑΡΠΑ πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας

Ένα σημαντικό σεμινάριο ΚΑΡΠΑ (καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης) πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17 Ιουνίου στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Νιγρίτας «Εστία Πνεύματος», στην κεντρική πλατεία της πόλης.

Η δράση διοργανώθηκε από τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, με στόχο την ενημέρωση και εκπαίδευση των συμμετεχόντων στις βασικές τεχνικές παροχής Πρώτων Βοηθειών σε περιπτώσεις καρδιακής ανακοπής.

Αν και πριν από έναν χρόνο είχε πραγματοποιηθεί σειρά αντίστοιχων σεμιναρίων για την αναζωογόνηση ενηλίκων, παιδιών και βρεφών, η επανάληψη της εκπαίδευσης κρίθηκε απαραίτητη, καθώς η διατήρηση της ετοιμότητας και η ανανέωση των γνώσεων μπορούν να αποδειχθούν καθοριστικές σε μια κρίσιμη στιγμή.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν πρακτικές δεξιότητες στην εφαρμογή ΚΑΡΠΑ, καθώς και στη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή (AED), ενισχύοντας την ικανότητά τους να ανταποκριθούν αποτελεσματικά σε περιστατικά που απειλούν την ανθρώπινη ζωή.

Οι διοργανωτές ευχαρίστησαν θερμά τον συμπολίτη κ. Γεώργιο Γούσιο και την ομάδα του για την πολύτιμη συμβολή τους, τις γνώσεις και την εκπαίδευση που προσέφεραν στους συμμετέχοντες. Αμαλία Ταμπουρή