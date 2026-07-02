Σερρών & Νιγρίτης Θεολόγος: «Η κατασκήνωση είναι έργο αγάπης, ευθύνης και προσφοράς της Εκκλησίας στους νέους»

Με την χάρη του αγίου Θεού και τις ευχές του Σεβ. Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου, την Κυριακή21 Ιουνίου 2026, στις 7:00 το απόγευμα, πραγματοποιήθηκεπροκατασκηνωτικήσύναξη ενημερωτικού χαρακτήρος, στον χώρο της εκκλησιαστικής Κατασκηνώσεως «ΓΑΛΙΛΑΙΑ» της Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης, στην Χρυσοπηγή Σερρών, για τα στελέχη (αρχηγούς, υπαρχηγούς, ομαδάρχες, επιτελάρχες, διακονητές αγάπης, εθελοντές και εθελόντριες), με αφορμή την επί θύραις έναρξη, κατά μήνα Ιούλιο των εφετεινών, τεσσάρων κατασκηνωτικών περιόδων, για μαθητές και μαθήτριες Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου.

Την σύναξη προλόγισε ο υπεύθυνος λειτουργίας της Κατασκηνώσεως, πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης π. Νικήτας Χαλέμης, ο οποίος, αφού ευχαρίστησε ευγνωμόνως τον Σεβασμιώτατο, για την ιδιαίτερη αυτή ευλογία, το ανύστακτο ενδιαφέρον και την πατρική του μέριμνα, για την εύρυθμη λειτουργία της Κατασκηνώσεως, καλωσόρισε τα 50 και πλέον στελέχη και τους προσκεκλημένους, εκλεκτούς ομιλητές: α) πανοσιολ. Αρχιμανδρίτη π. Γαβριήλ Παλιούρα, Πρωτοσύγκελλο της Σερραϊκής Εκκλησίας, β)κ. Κυριάκο Ασίκογλου, ψυχολόγοκαι γ) κ. Μαρία Θεοδωρίδου,πρόεδρο του παραρτήματος Σερρών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίοι ομίλησαν με κεντρικό άξονα αναφοράς την προσωπικότητα και το έργο του στελέχους των εκκλησιαστικών κατασκηνώσεων.

Ακολούθως, ο κ. Θεοφάνης Παπαευστρατίου, διασώστης Ε.Κ.Α.Β. Σερρών, παρουσίασε, με την συμμετοχή των παρευρισκομένων, διαδραστικές ασκήσεις αντιμετωπίσεως εκτάκτων υγειονομικών αναγκών.

Στην συνέχεια, ο Σεβασμιώτατος, με τον μεστό αγιοπνευματικό του λόγο, βγαλμένο μέσα, από τον πλούτο της πατρικής του αγάπης και εμπειρίας, από την πολύχρονη διακονία του και στους νεανικούς, κατασκηνωτικούς και εν γένει κατηχητικούς τομείς, ομίλησε για το ευλογημένο έργο διακονίας στις εκκλησιαστικές κατασκηνώσεις.Μεταξύ άλλων, ο Σεβασμιώτατος, ανέφερε και τα εξής: «Η χριστιανική κατασκήνωση νοείται ως συνέχεια και εμπλουτισμός του κατηχητικού και διδακτικού έργου, που επιτελείται στις ενορίες στον τομέα της νεότητος.

Η Κατασκήνωσή μας έχει σαφή εκκλησιαστική ταυτότητα, είναι ένας αυθεντικός τρόπος χριστοζωής, όπου καλλιεργούνται με υψηλό αίσθημα ευθύνης και μεθοδικότητα, στις νεανικές ψυχές, η ορθόδοξη πίστη, η μελέτη του Ευαγγελικού λόγου και ήθους, η εκκλησιαστική και λειτουργική ποιότητα, οι αρχές και αξίες της ελληνορθοδόξου παραδόσεως και ζωής, η καλλιέργεια του έσω ανθρώπου υπό το φως του μυστηρίου της πίστεως στον Χριστό,το κοινοτικό πνεύμα, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων,το οργανωτικό πνεύμα, ο σεβασμός στην φύση, η κοινωνικοποίηση, η αλληλοεκτίμηση,η συνεργατικότητα, η φιλία.

Το άγιο αυτό έργο προϋποθέτει βαθιά και καθαρή πίστη και αγάπη στον Χριστό, ολόθυμη προσευχή, λειτουργική ζωή και εμπειρία, ταπείνωση, υπακοή, τάξη, θυσιαστικό φρόνημα, εκκλησιαστικό ήθος, έμπνευση, πρωτοτυπία, πνεύμα συνεργατικότητος, υπομονή, δοτικότητα, ενσυναίσθηση, μεθοδικότητα,μεγάλη προσοχή και σοβαρότητα, ενθουσιασμό, οργάνωση, προγραμματισμό, πνεύμα συνεχούς μαθητείας.Ο άγιος Θεός είναι Εκείνος, που αγιάζει, φωτίζει, ευλογεί τους κόπους και τις αγωνίες του κατασκηνωτικού έργου και το κάνει να καρποφορεί».

Τέλος, ο Σεβασμιώτατος, αφού ευχαρίστησε εγκαρδίως, τόσο τα μέλη του Γραφείου Νεότητος της Εκκλησίας των Σερρών, για την έμπονη προετοιμασία της συνάξεως, όσο και τους τρεις ομιλητές και τον κ. Παπαευστρατίου, τα στελέχη, κληρικούς και λαϊκούς, τους εθελοντές και τις εθελόντριες, με την βοήθεια των οποίων λειτουργεί η Κατασκήνωση, καθώς και τους νοσηλευτές και τις νοσηλεύτριες του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Παραρτήματος Σερρών, οι οποίοι θα ευρίσκονται επί εικοσιτετραώρου βάσεως στην Κατασκήνωση, προσφέροντας την πολύτιμη υγειονομική τους διακονία, ευχήθηκε σε όλους, πλούσια την ευλογία του αγίου Θεού στην ζωή και καρποφόρο αμητό στην διακονία τους.

Ναταλία Ιωαννίδου