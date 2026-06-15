Σερρών & Νιγρίτης Θεολόγος: «Ο Άγ. Λουκάς ο ιατρός ετίμησε με την αγία ζωή του την Εκκλησία και την επιστήμη»

Η Ιερά Μητρόπολις Σερρών και Νιγρίτης, με αφορμή τον εφετεινό εορτασμό της φωτοφόρου μνήμης του Αγ. Λουκά του ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως της Κριμαίας, με τιμή, σεβασμό και χαρά πνευματική, υποδέχθηκε, την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2026, στις 7:30 το απόγευμα, στο ομώνυμοναΰδριο, στο προ­αύλιο του παλαιού Ορφανοτροφείου Σερρών, απότμημα του χαριτοβρύτου λειψάνου του νεοφανούς ομολογητού της πίστεώςμας, το οποίο ευρίσκεται αποθησαυ­ρισμένο στην ιερά Μονή Παναγίας Δοβρά Βεροίας.

Αμέσως μετά τηνπάνδημη υποδοχή του ιερού λειψάνου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγος χοροστάτησε στην ακολουθία του πανηγυρικού Εσπερινού της εορτής του αγίου, παρουσία μεγάλουπλήθους φιλαγίων χριστιανών, οι οποίοι κυριολεκτικώς προσήλθαν ποταμηδόν, για να λάβουν την χάρη του μεγάλου ιατρού και Ποιμένος της Εκκλησίας μας.

Προ της απολύσεως της ιεράς ακολουθίας, οΣεβασμιώτατος, αφού ευχαρίστησε, διά θερμών λόγων, τόσο τον Σεβ. Μητροπολίτη Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας κ. Παντελεήμονα, πολυσέβαστο εν Χριστώ αδελφό και συλλειτουργό, όπως χαρακτηριστικώς είπε, όσο και τουςκομίσαντες το ιερό λείψανο, π. Ιερεμία και π. Κωνσταντίνο, ομίλησε προς το πολυπληθές εκκλησίασμα, τονίζοντας μεταξύ άλλων και τα εξής:

«Εορτάζουμε αφ’ εσπέρας,λαμπρώς,τον ολοφώτεινονοητό αστέρα της Εκκλησίας μας, τον Άγ. Λουκά τον ιατρό, Αρχιεπίσκοπο Συμφερουπόλεως της Κριμαίας, ο οποίος έζησε τον περασμένο αιώνα στα δύσκολα χρόνια της κεκηρυγμένηςαθεΐας στην τότε Σοβιετική Ένωση.

Ο Άγ. Λουκάς διεκρίθη, όχι μόνον, στην ιατρική επιστήμη, την οποία μάλιστα υπηρέτησε με τρόπο μοναδικό, με θαυμαστά πάντοτε αποτελέσματα για τους ασθενείς του, ως αποτέλεσμα της συνέργειας και συλλειτουργίας της παντοδυνάμου χάριτος του Θεού, την οποία πάντοτε επεκαλείτο, πριν από κάθε επέμβαση, με την λιπαρά επιστημονική του κατάρτιση και γνώση. Ανεγνώριζε ότι, πάνω από τα επιτεύγματα της ανθρώπινης σκέψεως και επιστήμης, υπάρχει μία ανωτέρα δύναμις, η πανσθενουργός και ακατάβλητος δύναμις του Θεού, η οποία ανοίγει διεξόδους στα ανθρώπινα αδιέξοδα. Στους ασθενείς του έβλεπε, πρωτίστως, το πρόσωπο του Ιδίου του Θεού και ως αδελφούς του, με την δύναμη της προσευχής και της πίστεως στον Χριστό, εθεράπευε το ασθενές της ανθρωπίνηςφύσεώς τους.

Αλλά, και ως ορθόδοξος κληρικός και μάλιστα Επίσκοπος, ο Άγ. Λουκάς, ανεδείχθη ο καλός Ποιμένας της Εκκλησίας, ο αληθής, ο ομολογητής, ο φιλόστοργος Πατέρας, ο ακατάβλητος αγωνιστής, ο αντιστασιακός υπέρ της Ευαγγελικής πίστεως και του αυθεντικού εκκλησιαστικού ήθους, ο μάρτυρας ο πιστός, ο ολοφώτεινος λειτουργός και Ποιμένας της Εκκλησίας του Χριστού. Αυτός ήτο ο Άγ. Λουκάς, ο Επίσκοπος και ιατρός, ο επιστήμων, ο οποίος εστόλιζε με την χάριν του Θεού, που ενοικούσε στην χαριτοφόρα ύπαρξή του, την ανθρώπινη γνώση και επιστήμη. Εφρόντιζε, έως θυσίας, όμως και ως αληθής Ποιμένας το χειμαζόμενο ποίμνιο του Χριστού, από τον καύσωνα της αθεΐας, που απειλούσε να σαρώσει ό,τι ευσεβές και Ορθόδοξο υπήρχε στις ανθρώπινες ψυχές. Πολλές φορές εξορίσθηκε στην παγωμένη Σιβηρία, υπομένοντας πολλά και μεγάλα βάσανα υπέρ της αληθείας του Χριστού.

Ο Χριστόςκαι οι γνήσιοι φίλοι Του,οι άγιοι της πίστεώς μας, παλαιοί και νεότεροι, ως οΆγ. Λουκάς, ζουν εις τον αιώνα και δίδουν στην ζωή των πιστών δυνάμεις ακαταγώνιστες, διανοίγουν δρόμους προς την σωτηρία.Είναι ανάγκη και σήμερον, να διδαχθούμε όλοι μας, από την ζωή και το παράδειγμά τους, από το άκαμπτο και ακλόνητο του Ευαγγελικού φρονήματός τους, από την θυσιαστική τους αγάπη προς κάθε άνθρωπο, από την ακεραιότητα του χαρακτήρος τους.

Τα ιερά λείψανά τους, γεμάτα φως, χάρη και αγιοσύνη, είναι δεκτικά αλλά και μεταδοτικά της χάριτος του Θεού, παρέχουν ιάσεις, στηριγμό και ευλογία σε όσους προστρέχουν με πίστη θερμή στην χάρη τους. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο, η τιμητική προσκύνηση των ιερών λειψάνων των αγίων μας, που είναι γεμάτα από την χάρη του αγίου Πνεύματος, αποτελεί κάλεσμα και δωρεά του Ιδίου του Χριστού μας, προς αγιασμό και σωτηρία.

Με την δύναμη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, είθε κι εμείς, να πορευόμεθα στην ζωή μας, έχοντες Ευαγγελική ποιότητα ζωής, ομολογιακό φρόνημα, ορθόδοξο εκκλησιαστικό ήθος, συνέπεια λόγων και έργων, πλατυσμόαγάπης, λατρεία για τον Σωτήρα μας Ιησού Χριστό,διάθεση καταλλαγής και κατανόησης για κάθε άνθρωπο.

Δοξάζουμε το υπερύμνητο Όνομα του αγίου Θεού, με ευγνώμονα διάθεση και βαθιά ευλάβεια, τιμούμε και σεβόμεθα υπερβαλλόντως τον Άγ. Λουκά τον ιατρό, ως φανέρωση του Ιδίου του Κυρίου μας, ως πολυτίμητο δώρο του Θεού, ως διδάσκαλο της αρετής και της θεογνωσίας, ως απλανή οδηγό στην χριστοζωή, ως φιλόστοργο ευεργέτη και φύλακα της ζωής μας, ως ομολογητή της σωζούσης πίστεως, ως υφηγητή της Ευαγγελικής ζωήςκαι ευχαριστούμε, από μέσης καρδίας, τον πολυσέβαστο αδελφό, Μητροπολίτη Παντελεήμονα, για την μεγίστη ευλογία, που με την ευχή του, από απόψε, όλοι απολαμβάνουμε στην πόλη των Σερρών».

Ακολούθως, στις 9:00 το βράδυ, στον αύλειο χώρο του ιερού Παρεκκλησίου έλαβε χώρα εκδήλωση λόγου, στην οποία ομίλη­σε ο αδελφός τηςιεράς Μονής Παναγίας Δοβρά,πανοσιολ. Αρχιμανδρίτης π. ΙερεμίαςΓεωργαλάς, με θέμα: «Διδάγματα ζωής αιωνίου,από την βιοτή τουΑγ. Λουκά του ιατρού»,ενώ στην συνέχεια,προβλήθηκεσύντομο ντοκιμαντέρ για τον πανθαύμαστο Επίσκοποτης Εκκλησίας μας (1877-1961), πουαναδείχθηκε τύπος του αληθούς και φιλοστόργου Ποιμέ­νος, προσφέροντας την ζωή του θυσιαστικώς υπέρ της Ευαγγελικής αλη­θείας και του ποιμνίου του.

Ο Σεβ. κ. Θεολόγος, στον σύντομο χαιρετισμό του, συνεχάρη με θερμούς λόγους, τόσο τον εκλεκτό ομιλητή π. Ιερεμία, όσο και τον φιλόπονο υπεύθυνο του ιερού Παρεκκλησίου, αιδεσιμ. Πρωτοπρεσβύτερο π. Ανδρέα Βογιατζή και τους καλούς του συνεργάτες, καθώς και όλους εκείνους, που εκοπίασαν συμβάλλοντας στην διοργάνωση της εκδηλώσεως, που οικοδόμησε πνευματικώς το πολυπληθές ακροατήριο.

Σήμερα, Πέμπτη 11 Ιουνίου, στο εορτάζον ιερό Παρεκκλήσιο Αγ. Λουκά του ιατρού και Ιωάννου του Σερραίου, θα τελεσθεί η πανηγυρική θ. Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Σερρών και Νιγρίτης κ. Θεολόγου. Ιωαννίδου Ναταλία