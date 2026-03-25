Σερρών & Νιγρίτης Θεολόγος: Παντοδύναμο όπλο ο Σταυρός του Κυρίου

Με ιδιαίτερη μεγαλοπρέπεια, θρησκευτική κατάνυξη και τη συμμετοχή πλήθους πιστών εορτάστηκε η Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης, με επίκεντρο τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Τιμίου Σταυρού Σερρών.

Αναλυτικά, η Ιερά Μητρόπολη Σερρών αναφέρει, «Με μεγαλοπρέπεια και μέσα σε κλίμα ευφροσύνης και θρησκευτικής κατανύξεως, εορτάσθηκε λειτουργικώς η Κυριακή της «Σταυροπροσκυνήσεως» και στην Ιερά Μητρόπολη Σερρών και Νιγρίτης, με επίκεντρο τον πανηγυρίζοντα περικαλλέστατο ιερό Ναό Τιμ. Σταυρού Σερρών.

Αφ’ εσπέρας της εορτής, Σάββατο 14 Μαρτίου 2026, στις 6:30 το απόγευμα, τελέσθηκε ο μέγας πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατήσαντος του Σεβ. Ποιμενάρχου της των Σερρών και Νιγρίτης Εκκλησίας κ. Θεολόγου. Στην εποικοδομητική ομιλία του, ο Σεβασμιώτατος, αναφέρθηκε με δυνατό θεολογικό λόγο στην αγιαστική και σωστική παρουσία του Σταυρού του Κυρίου μας στην ζωή των πιστών, υπογραμμίζοντας μεταξύ άλλων και τα εξής:

«Η αγία και μεγάλη Τεσσαρακοστή είναι μία ιδιαιτέρως ευλογημένη και διδακτική χρονική περίοδος του εκκλησιαστικού μας έτους με σταυροαναστάσιμο πρόσημο, χρόνος χαρμολύπης και καιρός μετανοίας, κάλεσμα ελευθερίας και θεραπείας, στάδιο πνευματικών αγώνων και βίωση του χαροποιού πένθους. Πένθος για την ψυχοβλαβή αμαρτία, η οποία χωρίζει τον άνθρωπο, από την αγάπη του Θεού, αλλά και χαρά, διότι υπάρχει το κατάλληλο φάρμακο – αντίδοτο, που εξουδετερώνει το φαρμάκι της αμαρτίας, η μετάνοια δηλαδή, δώρο πολυτίμητο του Θεού στον άνθρωπο.

Στο μέσον της πνευματικής αυτής προσπαθείας και ανηφορικής πορείας προς την Ανάσταση του Κυρίου μας, η Μητέρα μας Εκκλησία, σοφά και άγια υψώνει το τρόπαιο της νίκης, το αιματοβαμμένο λάβαρο του παμβασιλέως Χριστού, τον Τίμιο και Ζωοποιό Σταυρό του Κυρίου μας, από τον οποίο λαμβάνουμε δύναμη, έμπνευση, αγιασμό, χάρη και χαρά.

Στον Σταυρό του Κυρίου μας, η αγία μας Εκκλησία προσβλέπει, ως προς το νικητήριο και παντοδύναμο εκείνο όπλο, με το οποίο ο Χριστός, διά της άκρας ταπεινώσεώς Του, εθριάμβευσε κατά των δυνάμεων του σκότους και κατά του ιδίου του διαβόλου.

Ο ζωηφόρος Σταυρός του Κυρίου μας είναι το αγιώτατο εκείνο θυσιαστήριο, στο οποίο ιερουργήθηκε άπαξ και διά παντός, από το ‘’άμωμον και αγιώτατον ιερείον’’, δηλαδή τον Ίδιον τον Δεσπότη Χριστό, η σωτηρία του κόσμου. Είναι ο παγκόσμιος άμβωνας της αγάπης, της πανσοφίας, της παντοδυναμίας και της δικαιοσύνης του Θεού, το αιώνιο σύμβολο της παντοτινής νίκης, το τρόπαιο της ειρήνης, η δύναμις η ακαταγώνιστος, διά της οποίας, ο πιστός άνθρωπος νικά και θα νικά πάντοτε τις δυνάμεις του σκότους.

Στον πανσεβάσμιο και κοσμοπόθητο Σταυρό του Χριστού ψηλαφούμε, ακόμη, την δύναμη της θυσίας, της ταπεινώσεως, της συγχωρητικότητος, της ελπίδος, που ως χριστιανοί οφείλουμε να έχουμε ως πολυτιμότατα πνευματικά εφόδια στην ζωή μας και ως την πλέον εύλαλη και αξιόπιστη μαρτυρία της ίδιας της πίστεως και της ζωής μας.

Πράγματι, προκαλεί θαυμασμό και ιερό δέος, με πόση σοφία, αγάπη και δικαιοσύνη ο παντοδύναμος Θεός θεραπεύει, ανιστά και αποκαθιστά στην πρώτη δόξα τον άνθρωπο. Εκείνος κατήλθε εξ άκρας αγάπης στην ιδική μας ευτέλεια, άπλωσε το χέρι Του για να μας ανασύρει μέσα από τον βόρβορο των παθών, να μας φανερώσει την αλήθεια, που ελευθερώνει τον άνθρωπο, να μας διδάξει την αγάπη, που φθάνει έως Σταυρού, να μας ανοίξει τον Παράδεισο, να νικήσει τον θάνατο με τον θάνατό Του, να κατέλθει στον Άδη και να συντρίψει τον το κράτος έχοντα του θανάτου, τον διάβολο και να παραδώσει σ’ εμάς τα τρόπαια αυτής της μοναδικής νίκης.

Ο Παράδεισος έγινε και πάλιν βατός, προσβάσιμος, προσιτός και οικείος για τους ανθρώπους. Ο ποτέ ανίκητος εχθρός έγινε υπάκουος υπηρέτης του ανθρώπου για την αθανασία και την πληρότητα της ζωής.

Ανήλθε ο ελευθερωτής Κύριός μας στον Σταυρό και ‘’διά των ομοίων εθεράπευσε τα όμοια’’. Παρθένος αμάρτησε πρώτη, η Εύα, Παρθένος και πάλιν, η Κυρία Θεοτόκος, διά της υπακοής Της, ήνοιξε τον Παράδεισο. Η παράταιρος βρώσις του ξύλου της γνώσεως κατέστησε τον άνθρωπο απόδημο της θείας χάριτος, το ζωηφόρο Ξύλο του Σταυρού ένωσε τα πριν διεστώτα και ειρήνευσε διά του θεανθρώπου Ιησού Χριστού τον άνθρωπο με τον πλαστουργό του Θεό. Τραγικό επακόλουθο της αμαρτίας του Αδάμ ο θάνατος, ο δεύτερος Αδάμ, ο Χριστός διά του θανάτου Του επάτησε τον θάνατον.

Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο Εσταυρωμένος και Αναστάς Σωτήρας μας, είναι Εκείνος, ο Οποίος μετέβαλλε διά της θυσίας Του το ποτέ ταπεινωτικό και ατιμωτικό όργανο θανατώσεως, τον Σταυρό, σε πηγή ακένωτης και συνεχούς ευλογίας για τους ανθρώπους, όπως μετέβαλε και την πικράν φύσιν του θανάτου διά του ζωοποιού θανάτου Του σε λυτρωτικό πέρασμα, από την παρούσα ζωή στην ατελεύτητη μακαριότητα της παραδείσιας χριστοζωής.

Μας λέγουν οι άγιοι της Εκκλησίας Πατέρες, ότι ο Κύριός μας, ‘’θεοσόφω δελεάσματι’’ ηγγίστρευσε τον υπερήφανο όφι, ‘’το αδηφάγο κήτος’’, χρησιμοποιώντας τον Σταυρό Του, ως ‘’αγκίστρι’’ και ως ‘’δόλωμα’’ το ίδιο το πανάχραντο Σώμα Του, έτσι ώστε η παναγία ψυχή Του ενωμένη με την Θεότητα να κατέλθη διά του Σταυρού και του θανάτου στον Άδη, όπου και έλαμψε, εφώτισε τα σκιερά βασίλεια με το ζωογόνο και άκτιστο Φως, εδέσμευσε τον ισχυρό και ανθρωποκτόνο τύραννο, που επιστεύετο ως θεός διά την αλαζονείαν του, ελευθερώνοντας την ‘’εν σκότει και σκιά θανάτου’’ ευρισκομένη ανθρωπότητα από τα δεσμά του διαβόλου και τον φόβο του θανάτου. Διά της απολύτου και άκρας ταπεινώσεώς Του εταπείνωσε την υπερηφάνεια του διαβόλου και εδίδαξε θεοπρεπώς στον άνθρωπο, ο οποίος ηθέλησε να καταστεί θεός χωρίς Θεόν, αυτονομημένος και αποξενωμένος από την πηγή της Ζωής, την σωτήριο αλήθεια, ότι ‘’παρ’ Αυτώ μόνω πηγή ζωής ’’.

Ο πιστός άνθρωπος ατενίζοντας τον Σταυρό του Χριστού, λαμβάνει κουράγιο, υπομονή, έμπνευση, ευλογία και δύναμη για την τελική νικηφόρα έκβαση του αγώνος, που ανήκει αποκλειστικά και μόνον στον Χριστό, που είναι ο Ίδιος η Αλήθεια, η Αγάπη, η Ζωή και η Ειρήνη του κόσμου. Μόνον ο Σταυρός του Κυρίου είναι λυτρωτικός, διότι μόνον αυτός ο Σταυρός ελευθερώνει.

Ας ατενίσουμε τον Ζωοποιό Σταυρό του Κυρίου μας κι ας αναπαυθούμε, στην ζωή μας και στην πορεία προς την θείαν Ανάστασιν, κάτω από την σκιά του. Ο Σταυρός του Χριστού δεν είναι το τέλος, αλλά το προανάκρουσμα της ‘’καινής ημέρας’’ της Αναστάσεως, το κλειδί του Παραδείσου, η χαρά και η ελπίδα της Αναστάσεως. Διά του Σταυρού, χαρά και ζωή ανέτειλε στον κόσμο, μέσα από το μέγα θαύμα της Αναστάσεως!».

Ναταλία Ιωαννίδου