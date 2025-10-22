Στη Νιγρίτα η Συντονίστρια του Πρωθυπουργικού Γραφείου στη Βόρεια Ελλάδα Έλενα Σώκου

Η Συντονίστρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα, Έλενα Σώκου, πραγματοποίησε τη Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025, περιοδεία στον Δήμο Βισαλτίας του Νομού Σερρών, με στόχο την προώθηση ζητημάτων τοπικής ανάπτυξης και την ενίσχυση της συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση και φορείς της περιοχής. Η περιοδεία ξεκίνησε από το υπό ανακαίνιση «Κτήριο Οικογένειας και Παιδιού» στο Δημητρίτσι, όπου ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών και τη μελλοντική λειτουργία της δομής.

Στη συνέχεια, μετέβη στο «Αγροτικό Ιατρείο Τερπνής», το οποίο επίσης βρίσκεται σε φάση ανακαίνισης και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2026. Ακολούθησε σύσκεψη στο Δημαρχείο Βισαλτίας, παρουσία της Δημάρχου Βάνας Πλιάκου, Αντιδημάρχων, Προέδρων των Τοπικών Κοινοτήτων, καθώς και του Προέδρου της ΔΕΕΠ Σερρών, Θεόδωρου Καμπούρη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναδείχθηκαν ζητήματα που αφορούν την τοπική κοινωνία, την καθημερινότητα των πολιτών και την ανάγκη συνέχισης των έργων υποδομής στην περιοχή. Η κ.Σώκου συνέχισε την περιοδεία της στην Τοπική Διεύθυνση ΕΦΚΑ Νιγρίτας, όπου συναντήθηκε με την Προϊσταμένη του Αποκεντρωμένου Τμήματος Κοινωνικής Ασφάλισης Νιγρίτας, Δέσποινα Αγγελίδου.

Ακολούθως, επισκέφθηκε το Γραφείο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων, όπου ενημερώθηκε για τη λειτουργία της υπηρεσίας και τις ανάγκες των πολιτών. Στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (ΚΔΑΠ ΜΕΑ), είχε συνάντηση με τη Διευθύντρια της δομής, Στυλιανή Μπίμπη, με την οποία συζήτησε για τις δυνατότητες περαιτέρω στήριξης. Αμέσως μετά, επισκέφθηκε το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) στα Θερμά Νιγρίτας, όπου ενημερώθηκε από τη Δήμαρχο για τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους ηλικιωμένους της περιοχής.

Η περιοδεία συνεχίστηκε στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Νιγρίτας. Στη συνάντηση που είχε με τον Διευθυντή, Κώστα Στρίγκα ενημερώθηκε για τη λειτουργία της σχολικής μονάδας. Στο Αστυνομικό Τμήμα Νιγρίτας, ο Διοικητής του Τμήματος, Χαρίλαος Ιγνατίδης ενημέρωσε την κ.Σώκου για την επιχειρησιακή ετοιμότητα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η τοπική αστυνομία.

Κατόπιν, η Συντονίστρια επισκέφθηκε το Κέντρο Υγείας (ΚΥ) Νιγρίτας, όπου ξεναγήθηκε στους χώρους και ενημερώθηκε από τον Διευθυντή, Δημήτρη Χατζηκακού για την πρόοδο των εργασιών ανακαίνισης (ύψους 1,8 εκατ. ευρώ) και τη σημασία του Κέντρου για την Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην περιοχή.

Ακολούθησε επίσκεψη στο Κέντρο Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ) Νιγρίτας, όπου ο Διοικητής του Νοσοκομείου Σερρών, Χρήστος Κομπατσάρης, παρουσίασε τη λειτουργία και τις ανάγκες της μονάδας. Τέλος, η Συντονίστρια συναντήθηκε με μέλη των Συλλόγων Γυναικών Νιγρίτας «Η Γερακίνα», Φιλόπτωχων Κυριών και Δεσποινίδων Νιγρίτας, καθώς και Γυναικών Τερπνής και ενημερώθηκε για τις δράσεις τους, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της ενεργούς συμμετοχής των γυναικών και της